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譜出極簡黑白協奏曲 重奏二戰前建築新曙光

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-Light On White Design Studio
資料暨圖片提供-Light On White Design Studio

【DECO雜誌】

譜奏極簡黑白協奏曲

所謂的戰前建築（Pre-war architecture），根據維基百科指出是指在20 世紀初至第二次世界大戰之間建造的建築物。1900 年後至1940 年之前在美國紐約及周邊地區建造的許多中高層公寓樓都被認為是「戰前」建築，並且以其寬敞空間、硬木地板，裝潢細節以及擁有壁爐而聞名。這類建築放至現代通常會在經過翻新整修之後以豪華公寓出租或是作為共享空間使用。位於紐約的West Village Residence 即是標準的戰前建築，在跨國設計工作室Light On White 主導翻新之後，原本殘敗的樣貌有了另外一番嶄新光景。

建築架構與室內設計無縫融合

Light On White 是一家跨國際的建築暨室內設計工作室，在邁阿密、紐約、倫敦與巴黎皆設有辦公室，專門為全球私人客戶和房地產開發商提供豪華住宅的設計項目。該團隊由建築暨室內設計師Alizee Brion領軍，Alizee 出生於巴黎，在倫敦長大，同時擁有紐約哥倫比亞大學的建築學碩士學位。在創立Light On White 之前，Alizee 曾經與許多國際著名的建築事務所以及室內設計公司合作，其中還包括了設計鬼才Philippe Starck，這些合作經驗對她的設計美學產生了很大的影響，而喜歡旅行、熱愛自然與藝術也對她的設計工作帶來許多靈感上的體現。

資料暨圖片提供-Light On White Design Studio
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Alizee 認為居家空間是非常私人且具個人喜好取向的，她會用心聆聽客戶想要的生活方式，從這些對未來的嚮往當中型塑出一個符合並貼近客戶需求的家的樣貌，而這些設計不單只是功能性的，更具備經典永恆的美學風格，「居住環境會對人類的情緒造成影響，我傾向於運用簡潔的線條、中性的色彩以及和諧的紋理層次感，創造出沉穩內斂的空間，也讓居住者得以在這樣寧靜祥和的空間當中感受到放鬆與舒適。」Alizee 如此闡述了自己的設計哲學。

同樣的設計理念也套用於West Village Residence 的整修工程當中，公寓在保有原本戰前建築的特色前提之下，在功能性的規劃提升以及帶入現代風格美感是公寓重建的兩大設計主軸。Light On White 設計團隊的優勢在於能夠完全掌控建築結構與內飾風格佈置，Alizee 在這兩者之間的遊刃有餘，讓設計團隊能夠完美將建築與室內設計完美融合，確保統一的風格與和諧的質感營造。

資料暨圖片提供-Light On White Design Studio
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黑白色彩之間的層次變化

West Village Residence 位於紐約的Morton Street 上，總樓層面積約為400 平方英尺，翻新工程起始於內部隔間的重新整理，讓刻意外露的磚牆與挑高的天花板為之後的空間作了最平鋪直敘的風格演繹。黑色、白色及灰色為屋宅內的內飾與織品定調，灰色是黑色與白色之間的介質，平衡了兩個壁壘分明的色彩，也讓極簡黑白看起來不過於冷調生硬，如在起居空間，黑色的人字形木地板與粉刷成白色的磚牆形成鮮明的對比，在壁爐周圍的幾何大理石瓷磚則增添了微妙的趣味和個性；大面積的典雅矩形窗戶引入了充足的自然光線，窗框旁裝飾了11 英尺長的窗簾，醒目並帶戲劇性的圖騰花飾同樣以黑白為主色，此外設計團隊善用不同紋理的建材與家具擺飾，如三角型咖啡茶几的大理石紋與沙發旁的木紋椅凳，讓黑與白之間不是那麼的絕對，豐富的變化不僅使空間更具層次感，也能適度的為視覺帶來刺激，不會因為空間中的單調色彩而感到疲乏。

資料暨圖片提供-Light On White Design Studio
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功能性設計擴展空間運用

對一般樓層面積稍嫌不足的公寓住宅來說，如何將空間發揮到最大極限一直是設計師要面對的基本課題，注重功能性的Light On White 設計團隊自然也有相應的對策方案，如滑動式拉門與內嵌式的壁櫥就節省了許多空間上的浪費，也讓行走動線更為靈活有效率；特別針對屋主成員數量身打造的廚房，帶灰色調的木紋飾面儲櫃搭配黑色大理石檯面，讓溫潤的木質滲入空間之中營造溫馨感，同樣的材料配置也運用在中島檯面及中島旁擴增的木質餐桌，可以視使用情況隨時更改中島與餐桌的功能，餐桌可放置四把餐椅，對於四口之家來說可說綽綽有餘；尺寸較小的浴室空間，牆面與地板使用了Calacatta Oro 大理石石材，搭配簡約俐落的黑色淋浴裝置，不僅節省空間也隱約帶出奢華感。整體來說，Light On White 的室內設計結合了經典永恆的美學輪廓與現代風格的幾何圖形，並適度地彰顯天然材質的運用，搭配的藝術品與裝飾擺件也在黑白極簡中烘托出質感品味，也讓居家空間增添了一絲溫暖感。

資料暨圖片提供-Light On White Design Studio
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