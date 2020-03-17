藝術與生活相伴 兼容完美收納古典美宅

【DECO雜誌】

雋永韻味 - 景漾建築設計

氣質，是文化和品味的底蘊，也總讓人一再細細的品味，空間也是如此，風格決定居者性格，是生活態度的延伸展現，古典風格正是一種高雅的質感詮釋，本案以此風格揭開序幕，無論輕、軟裝潢皆以其唯美的姿態，烘托出藝術與生活相伴的獨特氛圍，讓居住者入住後，流露出渾然天成的氣質。

復古與現代完美結合 定義家的靈魂

屋主對於公領域的質感有著很高的要求，以及沉穩的居家調性，因此設計師選擇於隨處穿插著古典優美的花雕，與別緻的石材紋路，藉此提升整體空間的氣度與穩重質感。一入門噴花玻璃屏風即映入眼簾，讓濃烈的古典風格有帶入感，也增加了隱私性。玄關鞋櫃下方採挖空設計，是來訪賓客暫放鞋子的地方，使廊道整潔明淨。絢爛的水晶燈瞬間將空間的華麗感提升，這也是古典宅不可或缺的設計元素，大面落地窗則讓室內有著更怡人的光影效果。

電視主牆採雪白銀狐大理石紋打造，使整個空間展現莊重與華麗的質感，後方空間規劃了多組收納櫃體，解決小廚房收納不足問題，沙發大理石背牆以鏡面分割段落展現俐落感，鏡面反射了客廳景致，讓空間更有深度，透過日光的折射能延伸視覺穿透深度。分割的檯面方便擺放相框、書籍，打造出端景意象，具裝飾功能外，也可暫放訪客包包及隨身用品。在家具的選配上，採用寬大精美的家具，一字型皮沙發、圓形大理石茶几與有著舒適腳感的地毯，以呈現居室的氣派與復古韻味。

資料暨圖片提供-景漾建築空間設計

1. 兼具中島的餐桌檯面，採用幾何力學原理設計而成，簡約時尚的風格不失得體大方。

資料暨圖片提供-景漾建築空間設計

2. 公領域空間採用線板、雕花、水晶燈飾與大理石紋營造典雅氛圍。

有別於客廳大量的石材打造，主臥室鋪設暖木棕地板，讓屋主進到室內便能一改眼前景色，同時也感受到暖度；為滿足屋主衣帽間需求，捨棄原有餐廳的位置，將之替代為主臥的更衣室空間，以展現屋主的衣物飾品，也讓空間更具有機動性，更衣室採線條設計簡練優雅的巴士門設計，使用時不會讓門片影響行走動線。

資料暨圖片提供-景漾建築空間設計

3. 簡易梳妝台自帶打光燈，讓屋主使用起來更為靈活。

打造漂浮感的美食饗宴

位於用餐空間一側的噴花古典玻璃拉門，與玄關的屏風相得益彰，也區隔了公共空間與廚房油煙逸散的問題，值得一提的是，於拉門前方的懸空吧檯，創造了放大空間的效果，設計師許沛濬刻意降低一般吧檯的使用高度，桌下採取了無支撐腳的懸浮概念，以達到輕薄與堅固的美學設計，並將桌面長度拉到1 米8，可做為廚房中島、餐桌、便桌等多功能使用，無論是平時倆人浪漫小酌、或是邀約親友到府作客都能游刃有餘！

下沉式收納把家變大了

在近19 坪的小宅型空間，屋主最重視的莫過於收納的實際運用面，客廳的衣櫃可做為嬰兒用品的收納、置放，省下日後添置家具、重新裝修的一次工序。而設計師於多功能房其中一處設置滿版的白色櫃體形塑敞朗空間感，滿足需要大收納的屋主需求，並架高地面45 公分，規劃了下掀式的大面積置物空間，方便日後收納使用，解決小坪數收納不足的問題。此案在浪漫的古典風格之上，融入了現代的生活機能元素，滿足了每個家庭成員的日常所需，讓起居有的不只是豪華大氣，更多的是愜意和舒適，其間的韻味值得我們去細細品味！

資料暨圖片提供-景漾建築空間設計

4. 多功能室以女主人喜愛的北歐簡約風打造，給予明亮寬敞的舒適感，而地板採下掀式的收納設計，小宅也能有海量的收納優勢！

SPACE NOTES

建築形式// 中坪數空間

空間坪數// 小坪數

使用建材// 黑鏡、灰鏡、噴砂圖騰玻璃、烤漆玻璃、石塑

地板、金屬皮板、鐵件、裝飾美耐板、繃布、進口壁紙