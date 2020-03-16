保護和傳承傳統工藝 體現匠心獨具的奢華寓所

【DECO雜誌】

體現匠心工藝概念

座落於尖沙咀海濱的Victoria Dockside 文化藝術區，K11 ARTUS 寓館為亞洲首個呈獻匠心工藝概念的服務式寓所，透過極致尊貴私密的住宿體驗與別具一格的文化氛圍，讓住客可於寓館展開文化探索之旅，迸發靈感交流，K11 ARTUS 的目標是為志趣相投的賓客營造具啟發性的生活社區，激發文化創意交流。

糅合英文「Art」（藝術）及拉丁文「Domus」（家），K11 ARTUS 代表亞洲首個洋溢工藝文化的匠心寓館(Artisanal Home)，是亞洲首個致力保護和傳承瀕臨失傳的傳統工藝的奢華寓所，空間內精心展示了明清時期中國傳統工藝的代表作品，如以「百寶嵌」傳統工藝製作的木質家具和以廣彩繪製而成的瓷器藝術等，均由K11 ARTUS 與致力保護和傳承中國工藝文化的K11 Craft & Guild Foundation 工藝文化基金會攜手悉心挑選。賓客可隨意選購自己喜愛的工藝品，所有收益及百分之一的住宿費用將捐贈予工藝文化基金會，用作支持及扶植更多工藝匠人，讓將要消失的精緻工藝得以延續普及。

資料暨圖片提供-K11 ARTUS

K11 ARTUS 寓館內的共用空間由國際知名設計師傅厚民與A.F.S.O 工作室精心策劃；每間寓所均設有私人陽台，讓遼闊壯麗的維多利亞港景色與香港獨有的城市景致盡收眼底。為了營造賓至如歸的居住體驗，全天候服務式的寓館提供了一系列先進設施，其中包括室外恆溫游泳池、日光浴甲板、24小時健身房，私人健身訓練室和激發求知與探索的閱讀區。賓客可於寓館內典雅宜人的The Commune 餐廳盡享佳餚，飽覽迷人的維港海景，亦可到座落於寓館下方的K11 MUSEA 體驗多元化的餐飲、休閒、藝術和文化選擇，展開一場前所未有的文化感官之旅，同時引領大眾探索、發現並參與文化互動。