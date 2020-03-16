像童話故事般奇幻場景 森林繚繞的樹蛙圓形木屋

【DECO雜誌】

樹蛙圓形木屋

Treewow Villa O 位於中國浙江省餘姚，略帶童趣的彎曲屋頂造型與木屋結構，在周遭森林綠意的掩映之下，創造出了童話故事中才會出現的奇幻場景。Treewow Villa O由MONOARCHI 度向建築所設計，MONOARCHI 是一家活躍於設計領域的建築設計事務所，公司創始於荷蘭鹿特丹。合夥人均有多年於國外的工作經歷，豐富的設計實踐使MONOARCHI 具有國際化的視野和敏銳的在設計實踐中，信奉簡單的邏輯是思考淬煉的方式，讓設計最終能達成豐富生活。

資料暨圖片提供-MONOARCHI

這棟造型奇特的木屋整體高度約8 公尺左右，大致與一棵成年的孟宗竹等高，樹屋分為上下兩部分，下部為鋼結構承托柱，上部為木結構主體。樹屋位於小溪堤壩一側，周圍環抱古樹竹林，隔岸與舊茶廠相望，部分露台懸挑與溪水之上，實現了漂浮感，而且因為鋼柱收攏為幾個點落在土地上，盡量的減少對周邊環境的影響，也獲得了較為自由的地面活動空間，也讓建築在周圍綠意的簇擁之下，更顯出其置身於大自然中的獨特童趣。

資料暨圖片提供-MONOARCHI

木屋部分分別為三個非同心圓構成: 懸挑在溪邊的露台，兩層客房部分，以及起伏的屋頂與頂層露台。平面形態則是一個簡單的螺旋線，外牆環繞一圈融入室內，將盥洗室與步入夾層的樓梯從起居空間中剝離出來。每扇窗戶都有一份特殊的室外景觀，但最美妙的是爬到屋頂之巔享受山澗的自然氣息。

資料暨圖片提供-MONOARCHI

設計團隊表示：「木屋採用的建築方式是使用傳統村落民居的粗方式施工工藝，有別於標準化的工業式精細生產，飄逸的屋頂並非是建築師任性的狂想曲，非線性的屋簷具有極高的容錯率，可視為鄉村建構對自然規律的尊重與服從。在設計與施工的過程中，不斷地與當地工匠溝通，達到設計形態與當地施工技藝的平衡。」這樣的建築工法可說是體現了設計與技術的完美結合。