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世界最高的中庭建築 建築女爵的絕世鉅作

聯合新聞網 / DECO居家
攝影者-Hufton+Crow 資料暨圖片提供-Zaha Hadid Architects
攝影者-Hufton+Crow 資料暨圖片提供-Zaha Hadid Architects

【DECO雜誌】

中國。建築女爵的絕世鉅作

位於北京豐台商業區的Leeza Soho，是國際知名建築事務所Zaha Hadid Architects 與SOHO中國的第四個合作項目，也是建築女爵Zaha Hadid 2016 年辭世之前的設計作品。Leeza Soho 總樓層面積為140 萬平方米，地上 45 層，地下4層，擁有靈活多變又高效的高級辦公空間和零售空間，自2019 年年底正式開幕之後，高達194.15 公尺的中庭空間，超過了杜拜的阿拉伯塔，一躍成為全世界最高的中庭建築。

攝影者-Hufton+Crow資料暨圖片提供-Zaha Hadid Architects
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全世界最高的中庭建築

作為連接北京市中心與大興國際機場的重要樞紐，新興的豐台商業區是北京多點開發城市規劃中不可或缺的部分，其在不影響現有城市交通線路的同時適應新的需求與增長。Leeza Soho 建築底部中庭與地鐵隧道的軸線對齊，隨著建築主體的上升，中庭扭轉45 度，使較高樓層與城市的歷史悠久的南北和東西軸線方向形成一致，建築與底層的地鐵換乘站相連，這個190 ㎡中庭將成為城市新的公共空間。因建築橫跨地鐵隧道，設計師將建築體積分為由一個立面外殼整合起來的兩半。中間的空間組成了全世界最高的中庭，高達194.15 公尺。隨著塔樓上升，兩半體塊相應旋轉，直到頂部與北面的麗澤路平行，中庭的旋轉讓兩半體塊交織，像動態的雙人舞一樣。

攝影者-Hufton+Crow資料暨圖片提供-Zaha Hadid Architects
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Leeza Soho 的中庭同時也是新商業區的公共廣場，它連接了大樓內的所有空間，並且由於其扭曲的雕塑形式，為訪客及使用者提供不同的視野。建築與北京的交通路線直接相連，為北京創造了一個夢幻般的新市民空間。中庭不僅將自然光帶入建築物內部，它還是帶有集成通風系統的「煙囪」。通風系統將建築的正壓保持在較低水平，以保持建築內的溫度，並提供有效的空氣循環淨化。

建築在13 層、24層、35層與45層分別設有空中廊橋避難層，雙層隔熱玻璃幕牆系統這一簡單的圍護結構將建築的兩部分聯繫在一起。雙層隔熱的單元式玻璃幕牆系統將每個樓層的玻璃單元以一定的角度移動，使得通風調節器在需要時通過可操作的空腔吸入外部空氣，為每層樓創造極其有效的環境控制。該建築為中庭公共空間提供遮陽，而雙層隔熱的低輻射玻璃和圍護結構的隔熱層在北京極端天氣條件下能夠保持舒適的室內環境，也讓Leeza Soho 成為一個兼具視覺景觀特色與先端環保建築概念的指標性建築。

攝影者-Hufton+Crow資料暨圖片提供-Zaha Hadid Architects
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