以泰國文化底蘊為靈感 體現當代風格設計酒店

【DECO雜誌】

Rosewood Bangkok

當代風格精緻設計

近期開幕的曼谷瑰麗酒店由Celia Chu Design & Associates(CCDA) 設計設計師Celia Chu一手打造，以泰國深厚的文化底蘊為靈感，突顯曼谷的尖端創意與當代設計理念，傳遞出經典雋永的美感。曼谷瑰麗酒店位於高級商務及購物區隆齊路，呈現嶄新而璀璨的當代建築設計。酒店樓高30 層，設計靈感源於泰國傳統雙手合十的問候手勢wai， 展現的摩登建築外觀同時糅合泰國的文化精髓。設計師Celia Chu 細心考量每個設計細節，內部裝潢精準地詮釋出曼谷瑰麗酒店的奢華風範。

資料暨圖片提供-Celia Chu Design & Associates

Celia 表示：「我們的設計構思植根於當地文化，對我而言，最為重要的是要了解你想講述什麼樣的故事，你想傳遞給賓客什麼樣的感受。」與瑰麗品牌「A Sense of Place®」的理念一脈相承，Celia 的設計融古於今，彰顯現代與古典的和諧共生，為曼谷瑰麗酒店定下最為精緻考究的格調。富有巧思的細節在室內隨處可見，絢麗的色彩配搭和別具一格的飾面、裝飾素材，以及使人舒心的中性色調和牆壁紋理。室內裝飾採用不同的奢華素材，以大理石、金屬、皮革混搭木雕和民俗紡織品等傳統物料，打造出極具層次的視覺效果。

資料暨圖片提供-Celia Chu Design & Associates

酒店設有159 間客房，包括34 間套房及套房，以及三間配備私人泳池和露台的府邸，下榻空間將當地傳統文化特色融入其中，與當代設計相結合。 Celia 巧妙地運用配色去劃分不同的光暗區域打造如家般的感覺，同時與酒店整體設計相互呼應。所有客房均透過書籍、藝術品、裝飾品和個人風格元素來營造居家般的溫馨氛圍。房間內採用大量木材、籐編圖案、編織物及鑲板等熱帶風情元素來營造泰式美學的現代都市宅邸，以孔雀藍、翡翠綠點綴寧靜的白色、奶油色、棕色和奢華金色背景，營造出美妙絕倫的都市度假氛圍。

資料暨圖片提供-Celia Chu Design & Associates