快訊

游錫堃遭恐嚇批警沒巡邏 派出所回應：游自己要求低調

融合清水模挹注木質自然溫潤 穩若磐石的商住合一宅邸

聯合新聞網 / DECO居家
圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

【DECO TV編輯部】

磐石固‧安閒居

規劃建築之初，了解企業主希冀建築本身包含辦公室及住家二種型態，所以在一、二樓的辦公室規劃上，以「磐石」為設計的主軸，藉由材料的演繹，將企業精神完整的表現出來。

此案建築聯袂設計，由魏啟倫總監率領的康貝客設計團隊全權負責完成。欲規劃建築量體之初，了解企業主希冀建築本身包含辦公室及住家二種型態，設計上考究企業本身為中部地區的龍頭五金外銷大廠，所以在一、二樓的辦公室規劃上，以「磐石」為設計的主軸，藉由材料的演繹，將企業精神完整的表現出來；三樓規劃上承襲辦公區域的概念，並依照主人翁喜歡光線足夠的生活條件，於每個區域在建築之始，隨即規劃出向陽面的開窗，尤其每處臥室更是精心安排出觀景陽台，悠閒且適意。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

康貝客設計魏啟倫總監於單層140坪的區域範疇中，在工作場域規劃上，將LOBBY區、櫃台、辦公區安排於一樓，主管辦公區、大會議室設計於二樓。使用材質主要以石皮為主，打造出穩若磐石的企業形象，融合清水模塗料為空間背景，挹注木格柵、植生牆的自然與溫潤，強調企業專業卻不失質感與人文溫度。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

二樓大會議區延續一樓的元素，透過清水模、地磚、實木共同演繹輕工業風格氛圍；鑑於企業主本身喜愛藝術品項的珍藏與蒐羅，於董事長室個規劃上即以鐵件為結構、義大利羅馬洞石做背景，建構出專屬的陳列展示區，賦予相當的溫潤質感。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

三樓規劃為住宅區域。由於單層面積充裕，遂以客廳為中心軸線，在其區域兩側分別規劃公領域及私密空間。延續一樓石皮材質，另以較溫潤、清淺的顏色，給予生活場域溫馨底蘊。使用材質上除石皮、大理石之外，更運用具有豐富紋理的鋼刷鋸齒木、水染木皮、義大利雕刻白、鐵件及玻璃雕刻等材質，與機能需求延續著一種連貫互動的關係。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

除了基本的生活機能，滿足家庭成員擁有獨立場域的需求，從機能定義、介面關係、材質特性衍生出空間基本架構，破除傳統的場域疆界，讓使用者能自由的共享空間。掌握屋主本身為藝術藏家，公領域規劃上以藝廊的概念延伸成為牆面的設計，均具展示陳列機能。客廳主牆透過石皮本身鑿面的處理，延續溫潤內斂的意象，切合居住者希冀的穩重意涵。光影的圍塑與強弱之間的鋪述，也是空間精采度呈現的效果之一，每個區域都可以藉由對外窗獲得充裕的光線及室外無礙的綠景。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

空間大量運用木皮與石材的溫潤色調及其紋理脈絡，微量釀造出具人文情懷的生活領域，傳遞活力精神與自然想法，完整的解釋空間整體氛圍。從傾聽與尊重當中出發，魏啟倫總監對於與企業主的事前溝通十分重視，他認為信任建立在溝通之上，進而決定室內空間的精緻度，此案沒有炫麗浮誇的元素，而是以企業主、居住者的工作與生活，傳達建築本身的底蘊況味與內涵質感。

圖片提供-康貝客室內裝修
圖片提供-康貝客室內裝修

延伸閱讀

日職／王柏融積極攻擊敲安 吳念庭首打席遭觸身

盼了20年 中市清水車站蓋跨站天橋

等了20年 台中清水火車站將蓋跨站人行天橋

防疫別忘環境也要消毒！ 專家教你正確使用漂白水

相關新聞

以泰國文化底蘊為靈感 體現當代風格設計酒店

近期開幕的曼谷瑰麗酒店由Celia Chu Design & Associates設計師Celia Chu一手打造，以泰國深厚的文化底蘊為靈感，突顯曼谷的尖端創意與當代設計理念，傳遞出經典雋永的美感。

融合清水模挹注木質自然溫潤 穩若磐石的商住合一宅邸

規劃建築之初，了解企業主希冀建築本身包含辦公室及住家二種型態，所以在一、二樓的辦公室規劃上，以「磐石」為設計的主軸，藉由材料的演繹，將企業精神完整的表現出來。

激發消費者佈置靈感 承襲歷史底蘊精雅展示間

哥本哈根市中心的徒步購物區Strøget，丹麥家具品牌Paustian 在此區開設了品牌的第四間門市店面，並委託丹麥建築事務所Aarstiderne Arkitekte進行了翻新整裝，使其門市版圖更為完整。

人文精神融入藝術美學 打造品味獨特的混搭風宅邸

景漾建築設計許沛濬設計總監從人文的生活態度發想，創造及開發居住者的想像、品味、喜好以及生活習慣的舒適環境，再融入藝術美學的概念。

滿分全方位統合設計 實踐理想生活的美好

設計以來，肯星設計團隊所經手的作品，屢在國內外室內設計相屬的各比賽中獲頒獎項，設計，之於肯星設計團隊而言，不是存在一面面的思考之下，而是成立於三維空間當中，不論風格，講究概念！

2019台灣光環境獎引領視覺 體驗台灣最美的光

由中強光電文化藝術基金會主辦的2019「台灣光環境獎」，評審團歷經初選、複選會議及現場實地評選後，宣布由台中花博竹跡館、高雄市立美術館脫穎而出，獲得本屆「台灣光環境獎」殊榮。

黑黃色壯觀塗鴉賦予生命 天台上的鏡像藝術

FENDI推出最新在FENDI 羅馬總部屋頂天台進行的表演《Doodling FENDI ROMA》，在羅馬的天空下完美融合創意、街頭藝術與 FENDI 的DNA。

獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

美國佛羅里達的好萊塢，近期又多了一個吸引視覺焦點的地標建築─「Seminole Hard Rock Hotel & Casino」。全球首見的吉他造型外觀，成功地讓這間飯店在開幕之後即成為媒體焦點與社群話題，

實驗是不再冷冰冰 打造以人為本的情感交流場域

為了打破科學界獨立作業缺少互動的刻板印象，澳洲建築事務所DesignInc 長期致力於讓研究設施內在的工作環境更具人性化與互動性，位於澳洲墨爾本大學內的Bio 21Nancy Millis Building 就是DesignInc 最新的設計作品。

保護世界遺產 結合傳統賦予現代風格語彙

The Levee這棟兩層樓建築建於1913年，前身是一棟私人住宅，是特拉維夫特眾多折衷主義風格與包浩斯建築之一，建築事務所Bar Orian Architects刻意保留了屬於1900 年代初期的建築特徵。

53年日式町屋華麗轉身 老宅注入靈魂與幸福生活感

這座已經高齡53年的日式傳統老宅，因為年久失修呈現昏暗破舊的景象，然而經過ALTS DESIGN OFFICE設計團隊重新整建打造之後，重現傳統日式町屋建築的優雅內斂。

光影傾瀉淨朗美宅 白色基調維多利亞建築

建於19世紀末的維多利亞時期屋宅，受限於建築法規在外觀上並不能施作過大的變動，所以委託倫敦當地的建築事務所透過通體整修，將這棟已有百年歷史的排屋建築，在限度內將內部空間改建為屋主偏好的現代風格。

熱門新聞

天台森林野起來 大隱於市的自然家屋──景觀設計師吳書原

融合清水模挹注木質自然溫潤 穩若磐石的商住合一宅邸

以泰國文化底蘊為靈感 體現當代風格設計酒店

優雅蔓延

從視覺到定價的創新思維──MasterClass坐擁超夢幻明星級大師的經營秘密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。