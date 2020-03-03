激發消費者佈置靈感 承襲歷史底蘊精雅展示間

【DECO雜誌】

丹麥。承襲歷史底蘊精雅展示間

The Paustian showroom

哥本哈根市中心的徒步購物區Strøget，丹麥家具品牌Paustian 在此區開設了品牌的第四間門市店面，品牌其他的店面分別位於Østbanen 一個古老的火車站內，另一個則是位於Århus 一棟18 世紀的豪宅建築裡，第三個位於Nordhavn 的旗艦店則是設置在丹麥建築大師Jørn Utzon 所設計的建築物內部，從門市開設位置可以清楚了解Paustian 對於歷史建築的熱愛，最新的這間門市所在位置也有其歷史背景，該建築建於1868 年，前身為一間現已停業的銀行，Paustian 委託丹麥建築事務所Aarstiderne Arkitekte，為此建築進行了翻新整裝，使其門市版圖更為完整，更能照顧到市中心的品牌愛好者。

資料暨圖片提供-Aarstiderne Arkitekte

「透過這間位於Strøget 的店面，我們希望創建出一個更貼近消費者需要且能激發他們佈置靈感的創意空間。」Paustian 現任CEO Frantz Longhi 如此說道：「藉由歷史建築與展示家具的精心結合，讓位於Nordhavn 的旗艦店成為許多設計迷的朝聖之地與旅遊景點，但其所在地離哥本哈根市中心有點距離，新店面則是彌補了這個距離上的遺憾。在整個翻新的過程當中，向市民開放這棟建築並保留原本的內飾細節，同時以嶄新的空間機能讓這棟老舊大樓散發出嶄新的活力氣息，一直是我們遵循的主軸，整個樓層有一半是作為客廳起居室及餐廳空間的佈置展示，另一半則是利用高架層板及粉紅色的展示架陳列諸如瓷壺、擺件…等家居飾品，以及來自新興或經典時尚品牌的包包或珠寶配件，提供顧客更多元化的選物需求。」

資料暨圖片提供-Aarstiderne Arkitekte

店面入口大面積的透光玻璃窗引入了來自室外的充足自然光，讓明亮的光線可以毫無阻礙的盈滿整個空間，並且讓過路人可以清楚地看見內部展示，略微褪色的金色古典樣式樑柱、斑駁的拱型天花板、黑白棋盤地板、紅木牆板皆保留了以前建築的歷史痕跡，映襯著Paustian 簡約俐落的北歐風格家具，更突顯出其不凡之處；在一扇沉重的金屬門後，沿著黑色樓梯蜿蜒而下，是原本銀行的金庫所在地，這個地點擺放著扶手單椅、吊燈…等燈具照明商品，金庫內的保險箱在以前銀行時期是用來擺放客戶的重要財產契約或是貴重珠寶，如今則是成為此空間內最引人注目的重要擺設。透過歷史建築與現代家具的結合，Paustian 與Aarstiderne Arkitekte 的設計團隊賦予了老舊建築全新的生命力，也讓其品牌的展示家具有了更為生動的敘事表情。