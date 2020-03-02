人文精神融入藝術美學 打造品味獨特的混搭風宅邸

【DECO TV編輯部】

獨創品味 混搭空間

留意、體現媒材在空間裡所可能蘊釀的感受，透過設計與生活、空間、居者融洽對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵，而非一昧的拼貼或包覆，或是應對潮流趨勢的表現而已。景漾建築設計許沛濬設計總監從人文的生活態度發想，創造及開發居住者的想像、品味、喜好以及生活習慣的舒適環境，再融入藝術美學的概念，不僅擅長於異材質的搭接手法，對於風格的融會，也有相當精湛且專精創意的展現。

資料暨圖片提供-景漾建築設計

此案室內約莫52坪，針對屋主夫妻喜愛的風格、顏色、語彙及生活習慣加以規劃。複合媒材創意精神的實踐，在於藉由多種材料的搭接、收邊，跳脫傳統制式的混搭融合，創意下所產生的細節部分，蘊含人文質素。

資料暨圖片提供-景漾建築設計

整體空間以混搭風格定調。空間透過玻璃、鏡面、實木、天然石材、金屬、皮革、壁紙等材料，由外顯內化成隱匿的華麗氛圍，傢俱與陳設則挹注溫馨、人文精神，引申主人家的生活態度與個性特質。玄關以鐵件圍塑出線條概念的介質，傳遞通透的視覺印象。客廳空間為彰顯大器印象，遂運用橫向紋理的天然石材、左右襯以深色實木為材質的櫃體，並延伸、擴散出自然、專屬的生活定義，有效拉闊立面的尺度張力。

資料暨圖片提供-景漾建築設計

客、餐廳、廚房以開放方式規劃，一致的天花造型規劃，放大空間尺度外同時也讓視覺無礙的延伸開來。透過主燈及吧檯的規劃，作為開放廳區裡不同屬性的區分與界定。同時迎著大面積、延續性設計的落地門窗，陽光充裕且納入城市景況，豐富室內生活表情，共同圍塑人文雅緻與生活溫度，呼應出專屬的空間態度。

資料暨圖片提供-景漾建築設計

於私密空間規劃上，以實木地板鋪設出生活溫度。主臥空間於窗下規劃臥榻區，安排多元性的休憩機能。於床頭以皮革繃布做為主要材質，挹注優雅的臥眠氛圍。長輩房以清淺淡雅的彩度鋪陳出臥眠時需要的寧靜氛圍；孩房空間以白色為背景，藉由白色基調烘托出家具軟件的質感與特色。

資料暨圖片提供-景漾建築設計

景漾建築設計團隊於設計規劃上，將空間風格回歸於輕鬆、優雅的調性，演繹著居住者平實生活裡的真切溫度，藉由單純的線條、顏色，傳遞內斂的態度，將空間風格回歸於輕鬆、優雅的調性，藉由單純的線條、顏色，演繹著居住者平實生活裡的真切溫度…許沛濬設計總監將設計著重在背景的鋪陳，整體以黑、灰、白色為基調，透過光影或陳設的鋪排，給予空間或深或淺的層次旨趣，更從材質的肌理延伸發展出層次骨幹的呈現，導入活潑的空間質感。

資料暨圖片提供-景漾建築設計