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滿分全方位統合設計 實踐理想生活的美好

聯合新聞網 / DECO居家

【DECO TV編輯部 資料暨圖片提供-肯星設計】

形、色、質 全方位統合設計 – 肯星設計 曾濬紳

「室內設計」為一三五七，「軟裝設計」為二四六八，兩者相互交叉融合，成為十分空間。~~肯星設計 曾濬紳總監

設計以來，肯星設計團隊所經手的作品，屢在國內外室內設計相屬的各比賽中獲頒獎項，設計，之於肯星設計團隊而言，不是存在一面面的思考之下，而是成立於三維空間當中，不論風格，講究概念！「我們將室內設計、家具設計、陳設軟裝以全方位、一體化的整體到位規劃，將線面之間的形、色、質同時成為設計必要元素，缺一不可。」肯星設計 曾濬紳總監說。

從肯星設計團隊經手的個案中，每個細節均是依照使用者的專屬需求而建立的。曾濬紳總監表示：「了解使用者的需求、需要及理想，再透過設計者以專業角度予以整合，才是客製化的目的及概念。透過每一次的旅遊與欣賞藝術的經驗，都是成為我們積累設計知識庫的必要來源，體現到生活裡的便利與否、美感與否，再用設計將其放大或弱化，虛實之間，各自對應。」

曾濬紳總監在設計之前，歷經音樂的洗禮及背包客的旅行生活，以〝設計師即是生活家〞為念，開啟對於設計的理想與熱情！他表示：「設計的進步與否，取決於設計者的個性。當我走在路上，眼際所及皆在觀察，然後存放於心中細細思量。」

談及家具設計，曾濬紳總監即提到一個例子：「 有天我的屋主提出希望可以有張可供一人躺、睡的沙發。這時候我的腦中出現的是一堆關於人因工程的數據─單人沙發、高度需80CM、斜度15度、扶手需45CM以上─作為設計分析的解答。」設計，在曾濬紳總監的筆下，不僅僅只是口說的陳述，而是聽著屋主的需求，實現其所要求的理想！

從肯星設計團隊經手〝花火〞的案例中，看到屋主與家人之間渴望的互動頻繁目的達成，考量到其生活需要掃地機器人，而刻意規劃的架高高度或貼地設計到天、地、壁材質與顏色、線條的統一整合，在在融合創意、家具、陳設作為設計的主要表現，同時落實屋主與家人之間對於家的期待與要求。在〝黑白融合〞的個案中，以美式風格整合軟裝、家具、線條，讓光線、氛圍各有張力，同時考量到老中青三代同堂，也以較好維持、整理的材質規劃為主，家具、機能、動線各自符合人因工程，替生活帶來無比的舒適與體貼…設計的美好，理當如此細膩且專屬專一。

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