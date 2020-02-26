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2019台灣光環境獎引領視覺 體驗台灣最美的光

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-中強光電文化藝術基金會
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【DECO雜誌】

Beauty of Light

台灣最美的光

由中強光電文化藝術基金會主辦的2019「台灣光環境獎」，評審團歷經初選、複選會議及現場實地評選後，宣布由台中花博竹跡館、高雄市立美術館脫穎而出，獲得本屆「台灣光環境獎」殊榮；合歡山國際暗空公園因減光行動，保護自然星空，對台灣的光環境深具指標意義，因此獲頒「評審團特別獎」。

資料暨圖片提供-中強光電文化藝術基金會
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台中花博竹跡館以台灣的中央山脈做為設計意象，取用台灣南投竹山在地的竹材，通過傳統竹藝技法與建築技巧，塑造出一個高10 公尺的地景空間。從開幕到閉幕的半年間，每晚皆有絡繹不絕的參觀者，成為當地最熱門的觀光打卡景點，成功透過照明設計「營造一個讓民眾願意親近的光環境」；高雄市立美術館是國內第一個使用光膜系統打造的公立美術館，光膜天花系統為可控的人造光，可因應各式展覽需求，創造出彈性、多元且自然柔和的光環境。使光照在美術館空間中，不只提供基本照明機能，更是營造整體空間氛圍，展現藝術作品最佳狀態的關鍵。評審團認為，高美館展覽空間應用光膜材料結合電腦控制系統，創造了傳統燈具難以達到的展覽照明效果；且善用整體空間的戶外自然光及室內的人造光，營造一個愉悅、流暢的光環境體驗。

資料暨圖片提供-中強光電文化藝術基金會
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不同於多數建築照明是透過「光」來凸顯空間，南投合歡山是台灣首座獲國際認證的暗空公園，在台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位與南投縣政府攜手合作下，透過燈具的改造、聯合民宿業者夜間定時關燈等減光行動，營造出完善的觀星環境，讓最美的光不是人造光，而是銀河與星空。「合歡山國際暗空公園」結合了政府、民間團體的力量共同推動，以「暗天不暗地」的光害防治原則，有效控制光汙染、保護星空，對台灣的光環境深具啟發性及指標性意義，因此評審團一致通過，頒發「評審團特別獎」表示肯定。

資料暨圖片提供-中強光電文化藝術基金會
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