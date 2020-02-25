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黑黃色壯觀塗鴉賦予生命 天台上的鏡像藝術

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-FENDI
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【DECO雜誌】

天台上的鏡像塗鴉

Pop Art 藝術家MR. DOODLE

F IS FOR⋯ FENDI 推出最新在 FENDI 羅馬總部屋頂天台進行的表演《Doodling FENDI ROMA》，在羅馬的天空下完美融合創意、街頭藝術與 FENDI 的 DNA。繼Pokras Lampas、六名藝術家創作出的《The Ring of The Future》、來自羅馬的八位街頭藝術家創作出的《GraFFiti》皆在 FENDI 羅馬總部屋頂天台進行演出之後，FENDI 藉由 Mr. Doodle 創作的全新招牌演出，重申其與塗鴉藝術之間獨一無二的密切關係。

資料暨圖片提供-FENDI
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以個人獨特風格細膩塗鴉畫面而打響名氣的Sam Cox，又名 Mr. Doodle，是來自倫敦的藝術家和插畫家。他的作品出現在多種媒介上，從衣服、牆壁，再到他拿到的任何其他東西，這些畫作通常是黑白兩色，其中有著不同人物、概念和線條。他與超過160 萬名的 Instagram 粉絲分享他的插圖作品，而他的最新力作則是為 FENDI 總部畫出嶄新樣貌。

Mr. Doodle 揮舞畫筆，為FENDI、ROMA 及 FENDI 著名雙F logo 的FF 寫下巨大的鏡像文字。在兩天的創作中，他的創意源源不絕。他按照不同的文字設計塗鴉圖案，並且把所有塗鴉圖案都連接起來，為滿滿黑黃兩色的壯觀塗鴉圖案賦予生命。影片中描繪了Mr. Doodle 純真、有趣又詼諧的個性，並且用一種極為獨特的 FENDI 方式透露出他的繪畫強迫症。

資料暨圖片提供-FENDI
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Sam 一開始在鏡面桌面上塗鴉，但是他的畫筆停不下來，不僅畫滿了FENDI 羅馬總部的屋頂天台，還覆蓋了整座Palazzo Della Civiltà Italiana。影片中同時呈現出Sam 的作畫過程，以及FENDI 工作室一名年輕的裁縫Caterina 縫著 Mr.Doodle 的連身褲。她結合了多種剪裁技術及用在多種布料和材質上，創造出獨特的訂製作品，用出人意料的方式歌頌著工藝。手工製作的昇華，塗鴉藝術與FENDI 的傳統激盪出美妙的火花。正如 Mr. Doodle 所說，F 代表著樂趣，加上他又是唯一一個曾在白色帆布 FENDI Peekaboo 包上塗鴉的人，他知道就算只有一枝筆，也能怎麼享有真正的樂趣。

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