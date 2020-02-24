獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

【DECO雜誌】

全球首創吉他造型飯店

美國佛羅里達的好萊塢，近期又多了一個吸引視覺焦點的地標建築─「Seminole Hard Rock Hotel & Casino」。全球首見的吉他造型外觀，成功地讓這間飯店在開幕之後即成為媒體焦點與社群話題，除了獨樹一格的造型外牆之外，其每天從日落到日出搭配吉他造型在外牆演出的電音聲光表演，更讓其話題聲量持續不墜。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

Seminole Hard Rock Hotel & Casino整體項目的管理、定位、設計及建置皆由DCL （Design Communications Ltd）負責，該公司找來根據地位於加拿大蒙特利爾，獲獎無數的媒體創意工作室Float4 操刀每日演出的立面聲光表演，Float4 擅長將隱形的數位體驗整合到肉眼可見的物理空間或建築之中，此次與DCL 的合作，除了設計盛大的開幕表演之外，更另外設計了兩個之後將會長期演出的日常表演節目。Float4 特別組織了一支創意團隊，整合出兼具視覺與聽覺兼具的電音聲光表演，創意團隊希望每場演出都有特定的主題與故事性，可以藉此引起餐與觀眾的共鳴與迴響，並藉此更加強化音樂這個關鍵主題是如何與飯店、餐廳及賭場等娛樂空間產生連結，畢竟Hard Rock 這個品牌與音樂之間的淵源是如此之深。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

飯店的吉他造型立面既是媒體系統亦是一個動態雕塑，建築內配置有16,800 個V-Sticks，這是使用高性能LED 建構的聲光裝置，充當作螢幕與日常音樂展示的舞台，在每天的演出過程當中，每個V-Sticks 都會依據Float4 設計的編碼程式以不同的顏色，速度，圖案或方向點亮，在吉他造型外牆上創造出令人目眩神迷的聲光效果，塑造出令人耳目一新的數位媒體表演，也讓這棟新開幕的飯店有了不同於傳統飯店的展現。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®