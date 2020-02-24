快訊

實驗性抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」 國衛院完成公克級合成

學測數學滿級分人數暴衝 傳大考中心主任請辭獲准

獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

【DECO雜誌】

全球首創吉他造型飯店

美國佛羅里達的好萊塢，近期又多了一個吸引視覺焦點的地標建築─「Seminole Hard Rock Hotel & Casino」。全球首見的吉他造型外觀，成功地讓這間飯店在開幕之後即成為媒體焦點與社群話題，除了獨樹一格的造型外牆之外，其每天從日落到日出搭配吉他造型在外牆演出的電音聲光表演，更讓其話題聲量持續不墜。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

Seminole Hard Rock Hotel & Casino整體項目的管理、定位、設計及建置皆由DCL （Design Communications Ltd）負責，該公司找來根據地位於加拿大蒙特利爾，獲獎無數的媒體創意工作室Float4 操刀每日演出的立面聲光表演，Float4 擅長將隱形的數位體驗整合到肉眼可見的物理空間或建築之中，此次與DCL 的合作，除了設計盛大的開幕表演之外，更另外設計了兩個之後將會長期演出的日常表演節目。Float4 特別組織了一支創意團隊，整合出兼具視覺與聽覺兼具的電音聲光表演，創意團隊希望每場演出都有特定的主題與故事性，可以藉此引起餐與觀眾的共鳴與迴響，並藉此更加強化音樂這個關鍵主題是如何與飯店、餐廳及賭場等娛樂空間產生連結，畢竟Hard Rock 這個品牌與音樂之間的淵源是如此之深。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

飯店的吉他造型立面既是媒體系統亦是一個動態雕塑，建築內配置有16,800 個V-Sticks，這是使用高性能LED 建構的聲光裝置，充當作螢幕與日常音樂展示的舞台，在每天的演出過程當中，每個V-Sticks 都會依據Float4 設計的編碼程式以不同的顏色，速度，圖案或方向點亮，在吉他造型外牆上創造出令人目眩神迷的聲光效果，塑造出令人耳目一新的數位媒體表演，也讓這棟新開幕的飯店有了不同於傳統飯店的展現。

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®
資料暨圖片提供-Float4、Design Communications Ltd.、Hard Rock®

延伸閱讀

疫情沒在怕！豪宅藏德州撲克賭場 戴口罩照樣玩

澳門賭場「限賭令」到期重開 賭客入內須量體溫填表

新加坡1員工罹武漢肺炎 2月4日至9日曾去賭場要注意

新加坡賭場荷官確診 發病前貴賓室接待武漢客

相關新聞

獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

美國佛羅里達的好萊塢，近期又多了一個吸引視覺焦點的地標建築─「Seminole Hard Rock Hotel & Casino」。全球首見的吉他造型外觀，成功地讓這間飯店在開幕之後即成為媒體焦點與社群話題，

實驗是不再冷冰冰 打造以人為本的情感交流場域

為了打破科學界獨立作業缺少互動的刻板印象，澳洲建築事務所DesignInc 長期致力於讓研究設施內在的工作環境更具人性化與互動性，位於澳洲墨爾本大學內的Bio 21Nancy Millis Building 就是DesignInc 最新的設計作品。

保護世界遺產 結合傳統賦予現代風格語彙

The Levee這棟兩層樓建築建於1913年，前身是一棟私人住宅，是特拉維夫特眾多折衷主義風格與包浩斯建築之一，建築事務所Bar Orian Architects刻意保留了屬於1900 年代初期的建築特徵。

53年日式町屋華麗轉身 老宅注入靈魂與幸福生活感

這座已經高齡53年的日式傳統老宅，因為年久失修呈現昏暗破舊的景象，然而經過ALTS DESIGN OFFICE設計團隊重新整建打造之後，重現傳統日式町屋建築的優雅內斂。

光影傾瀉淨朗美宅 白色基調維多利亞建築

建於19世紀末的維多利亞時期屋宅，受限於建築法規在外觀上並不能施作過大的變動，所以委託倫敦當地的建築事務所透過通體整修，將這棟已有百年歷史的排屋建築，在限度內將內部空間改建為屋主偏好的現代風格。

溫潤色調及灰階色彩釀造禪意情懷 想像不設限的四口之家

由高詩杰設計總監率領的太硯設計團隊，近年來屢獲國內外各項設計大獎的肯定，作品多以人文、生活、美學為設計概念的發想，融會環境、建築、空間的條件，再由建築角度做全面性的思考，演繹、解構成為合理而客製的設計。

從時尚角度演繹傳統工藝 羅馬方形競技場完美移植

FENDI委託設計師Lovis Caputo 與Sarah Kueng在蘇黎世成立的Kueng Caputo設計工作室，創作多款新作品，用於裝飾FENDI位於羅馬市郊之品牌企業總部的外牆柱廊。

靈感的創作溫室 踏入藝術愛好者的烏托邦秘境

「寶龍城藝術家社區工作室」位於中國海南省的海口市，椰樹、陽光伴著徐徐海風，南國風光賦予了這座瓊州名城「南海明珠」的美譽，同時也為藝術創作者營造出一個舒緩身心和培育靈感的「創作溫室」。

老建築的魅力 迷你公寓展現新與舊的當代設計

位於烏克蘭的這座迷你公寓，設計團隊不僅發揮強大的設計實力，在不規則有限的格局尺度中發揮最大的使用效益，同時也巧妙地將新與舊之間的當代過渡設計展現得精彩迷人。

廢棄命運穀倉建築 移築變身舒適度假屋

LA GRANGE位於加拿大魁北克，由蒙特利爾當地的設計工作室La Firme studio進行改建工程，保留穀倉架構的度假屋刻意留下的斑駁木板外牆可以看出其歷史痕跡。

融會簡約美式與法式的鄉村風 簡約混搭溫馨復古宅

屋主希望居所的每個角落能記錄不同的生活記憶，經過與設計師多次的討論，以考慮實際需求與整體一致性為原則，在空間中巧用融會簡約美式與法式的鄉村風元素，使生活不只是單純的起居，而是能豐富情感串流。

平靜優雅的現代氣息 別具意義的住宿體驗

新羅酒店集團宣布推出全新酒店品牌Shilla Monogram，首個項目Shilla Monogram Danang 將於2020 年首季隆重揭幕。

熱門新聞

獨樹一格的吉他造型外牆 連結飯店、餐廳及賭場特色酒店

實驗是不再冷冰冰 打造以人為本的情感交流場域

陳世英「平行宇宙」倫敦展

斯里蘭卡寶石市場採購攻略

百變夢想家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。