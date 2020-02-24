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實驗是不再冷冰冰 打造以人為本的情感交流場域

聯合新聞網 / DECO居家
攝影者-Dianna Snape 資料暨圖片提供-DesignInc
攝影者-Dianna Snape 資料暨圖片提供-DesignInc

【DECO雜誌】

以人為本的情感交流場域

科技中心、實驗室… 等研究設施的工作環境通常會給人蒼白冰冷的距離感，而科學家或研究人員也通常會給人難以親近或是不擅長團隊合作的錯覺，實際上並非如此，不同科學領域之間人員的合作與互動早已是該業界實行已久的共通模式，而為了打破科學界獨立作業缺少互動的刻板印象，澳洲建築事務所DesignInc 長期以來一直致力於讓研究設施內在的工作環境更具人性化與互動性，而位於澳洲墨爾本大學內的Bio 21 Nancy Millis Building 就是DesignInc 最新的設計作品。

攝影者-Dianna Snape資料暨圖片提供-DesignInc
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創造研究設施的情感連通性

為了讓長時間在工作場域內耗費大量精神力與專注力的研究人員也能夠與同事自然交流，同時放鬆緊繃情緒，創造出一個讓研究人員也能感受到輕鬆自在的良好工作場所其實是非常有意義的，對於建築師跟室內設計師來說，這個意義價值等同於科學家發表了一個創新的研究成果一樣的重要，而工作室位於墨爾本的建築事務所DesignInc 即是創新並積極改造研究設施的領先者，DesignInc 最新完成的Bio 21 Nancy Millis Building 是澳洲最大的生物科技研究中心之一，此四層樓高的實驗室辦公大樓即體現了如何藉由健康的工作環境提升研究人員的工作效率與心情品質的思考，「透過創造一系列研究人員可以互動合作的空間，藉而改善其身心健康與提升實驗成果，」DesignInc 總監Christon Batey-Smith 解釋道：「我們希望研究人員可以選擇工作環境，同時也想改善他們步出實驗室之外的休息環境。」

由於位於墨爾本大學的Parkville 校區內，Bio 21 Nancy Millis Building 被周圍既有的校園建築所圍繞，建築腹地受到先天上的限制，從外觀看來，整棟大樓彷彿牢固地內嵌於校園內一系列的戶外庭院景觀知中，錐形紅磚基座向上延展至兩層樓的高度，這個看似防護罩一般的紅磚底座不僅型塑了此建築外觀的主要特徵，同時適度地遮蔽了來自北方與西方的直射太陽光。實際上所有的內部空間都朝向這個西北立面，並因此延伸出入口庭院的景觀，也使這棟建築更具有自我的特色與個性。

自然融入與戶外景觀的連結

「整體的設計概念是希望表達出將自然光、流動氣流與戶外綠色景觀融入室內後，所創造的出對員工身心有益的友善工作環境。」設計總監Christon Batey-Smith 強調道：「而這種與大自然景觀連結的方式並非一成不變的，是要順應建築體積與空間適度的調整，這樣的概念能運用在不同類型的研究中心中，創造出不同的連結模式。」

攝影者-Dianna Snape資料暨圖片提供-DesignInc
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在這個最先進的研究設施中容納了研究所、培訓中心、實驗室及辦公區域，但其位於中庭的多層次挑高廣場，才是此棟大樓的設計重點。在這個廣場中可以看到不同細節的設計，皆是為了讓研究人員可以在此輕鬆地與同事交流互動，或是自己一人尋找一個空間角落放鬆緊繃情緒，在這個場域中包含了位於南部邊緣的綠色植栽區、會議室、休息區、露台與階梯式座位，北部區域則順應著紅磚基座，形成了一系列位於傾斜天窗下方的靠窗座位角落，並配有策略性配置的天窗，讓大量充足的自然光能夠進入室內空間。新鮮空氣也朝著建築物頂端的高處開口流動，自然達到為建築物降溫的效果。不論是橫向的交流設施或是垂直的視覺景觀，這個廣場藉由與外在景觀串連所創造出的舒適氛圍，在無形當中提供了在這棟建築物工作的所有員工與研究人員一個轉換工作心情，同時又能凝聚同事彼此之間的情感，明顯淡化了研究設施給人難以親近的距離感。

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