保護世界遺產 結合傳統賦予現代風格語彙

【DECO雜誌】

傳統與現代的折衷美學

以色列首都特拉維夫是世界上國際風格建築最為集中的區域之一， 因保存有大量1920~1930年代包浩斯主義建築作品而被稱為「白城」（White City），並被聯合國教科文組織列為世界遺產。Neve Tzedek 是特拉維夫歷史最悠久的古老街區，The Levee 就隸屬於這個歷史街區中的八座同系列集合住宅中的其中一棟，這棟兩層樓建築建於1913 年，前身是一棟私人住宅被稱為Gurevitch House，是特拉維夫特眾多折衷主義風格（eclectic-style）與包浩斯建築之一，也因此負責改建The Levee 的當地建築事務所Bar Orian Architects 刻意保留了許多屬於1900 年代初期的建築特徵，以期能符合特拉維夫身為世界遺產的嚴格建築準則。

攝影者-Amit Geron資料暨圖片提供-Bar Orian Architects

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強調新舊建築的明顯對比

Bar Orian Architects 的建築設計團隊表示，Yehuda Halevi Street 16 這棟更名為「The Levee」的公寓建築宛如一個故事，述說了一座城市發展時所歷經的都市更新與建築風格演變的過程。因為受限於世界文教遺產嚴格的建築法規，舊建築改建的概念以是原本建築物的宏偉結構為出發點，將上世紀折衷主義風格的建築與嶄新的超現代與當代風格做出一個聯繫，並在符合對原始建築的保護法規的前提之下，Bar Orian Architects 必須提出新的想法並採取不同的方法，以便在整個翻新過程中保持原始建築及其特徵，同時在原本的兩層樓建築結構上方創建出全新的第三層住宅。

為此，Bar Orian Architects 的設計團隊以兩種對策進行了改建整修。第一個策略是強調新舊建築之間的對比，做為原本建築物設計語言的架構延伸，設計團隊刻意設計了另外一個與原本建築風格大易其趣且背道而馳的現代風格樓層，對設計團隊來說，這樣明顯對比的風格設計不僅有美學上的考量，更是要彰顯出不管是哪一個時期，在建築風格上都要忠於那個時代所要表現出的精神與原則；第二個對策則是要對兩個不同風格的量體空間進行明顯的區隔劃分，這些區隔不僅是在外牆上呈現，內部空間的軟硬體設計也要突顯出屬於不同時代的元素特徵，除了更能突顯出原本的建築結構之外，也能夠清晰地傳達出屬於當代的設計語彙。

攝影者-Amit Geron資料暨圖片提供-Bar Orian Architects

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結合傳統賦予現代風格語彙

在原本的兩層建築結構上，Bar Orian Architects 增設了一個全新的樓層Penthouse Suite，外牆上包覆著鋼製板材，方正冷硬的線條與輪廓非常具有現代特色，在這個類似盒子的量體中是一個居住單位，純色系的寢臥空間、開放式淋浴設備的浴室與戶外露台，這個全新樓層設置有先進的百葉窗系統，可全天候遮擋刺眼的陽光，初始建築的木製百葉窗與拱型窗戶並未複製到新的樓層，不僅是出於美觀性的目的，設計團隊也想強調，透過現代科技的智慧型操控，透明窗戶也可以更有效率地調節光線並創造出居住者所需要的隱私空間，而這也正是設計團隊所要強調的傳統設計與現代科技的新舊對比，建築物的背面也進行了翻新，增加了一個戶外陽台讓機能空間擴增，也讓光線得以更充足地滲透入室內，創造出明亮鮮活的居住氛圍。

攝影者-Amit Geron資料暨圖片提供-Bar Orian Architects

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真實傳遞城市氛圍的室內設計

內部空間的氛圍營造是由室內設計師Yael Siso 設計，簡潔的木地板，刻意裸露的砂岩牆面、天花板以及陳設極少的家具擺飾點出包浩斯建築的特色，「當我開始設計The Levee 的室內空間時，我希望能真實地傳遞出屬於這個城市獨有的特色，如這座城市裡的包浩斯建築，在這些待修復的傾圮建築中交錯的生活氣息、人群、美景所織繪出的創新能量，貫穿了整座城市，而我知道我必須將新舊世代不同世界的作品放置到空間中才能忠實呈現。」於是在室內我們可以看到義大利家具品牌如Molteni 和Moroso 的現代風格家具，其中一個居住單元中擺放的是Baxter 的藍色天鵝絨沙發、Dor Sharon 的黑白照片和Artemide 的燈具，其他藝術品則是以色列藝術家Galit Deutsch 的作品；木藝師Guy Ofer 設計的櫥櫃則被用來放置電視。

The Levee 就像是一種建築風格的明確宣言，昭告著兩種截然不同的設計風格，即使擁有明顯的對比仍能彰顯對方，成為彼此最耀眼的存在。