53年日式町屋華麗轉身 老宅注入靈魂與幸福生活感

【DECO雜誌】

日式町屋的華麗轉身

日本導演北野武的電影──「菊次郎的夏天」，從日本小男孩的眼光，窺看大人世界裡複雜的關係，在個人和家族、理想和現實、幼稚與成熟之間，探索永遠令人無法理解的人生況味。這座已經高齡53 年的日式傳統老宅，因為年久失修呈現昏暗破舊的景象，然而，在經過ALTS DESIGN OFFICE 設計團隊重新整建打造之後，不僅重現傳統日式町屋建築的優雅內斂，在現代的格局和材質重新定義之後，脫胎換骨成為一座滿足全家人幸福生活的新場域。

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office

為老宅注入新靈魂

電視裡的日本宅邸裝修節目中，帶領著觀眾深入日常生活中的日本民宅，許多格局令人匪夷所思的設計、許多老舊無法滿足家人生活需求的窘境，甚至早已是殘破荒廢許久的老宅，經過專業設計師的縝密思考與巧思規劃之後，搖身一變，不僅在設計美學上獲得極大的進化，更重要的是透過整屋重新打造之後，彷彿也打通了這棟宅邸的任督二脈，頓時之間，照明變得明亮起來，格局也顯得通透流暢，動線也更加便利合理，設計師們專為屋主打造的每一個枝微末節，都讓人感受到無比的貼心與動容，無怪乎每次當屋主回到整建後的新家時，許多人都不禁淚流滿面緊緊握著設計師的雙手，感謝設計師不僅僅只是為空間重新注入靈魂，更為屋主的人生重新找到新方向。

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office

這棟坐落於田園之間的日本老宅，誠如其他日本鄉間傳統的建築一般，寬敞的格局廣達80 坪，然而，隨著人口外移、經濟活動的改變，老宅漸漸地淡出人們的日常生活。喜愛老物件的年輕屋主夫妻，為了給家中孩童更自然與舒適的成長環境，特別買下這棟已經高齡53 歲的傳統町屋老宅，並邀請Alts Design Office 設計團隊重新診脈改建裝修，希望一方面能夠保持住日式傳統宅邸的特色，另一方面也能夠注入現代化的設計與機能性，更能夠為往後將來孩子逐漸長大之後，青少年生活求學時所需的空間場景預先設想，成為一棟家族流傳的安身令命之所。

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office

幻化時間軸的新生設計能量

設立於日本滋賀縣的Alts Design Office 設計團隊，對於所有與生活、與美、與設計相關的事物充滿著好奇，因此作品的範疇相當寬廣，不僅只是空間裝修的設計業務，甚至家具、廣告、景觀和展覽等領域均有涉略。儘管只是個不到10人的小型設計事務所，然而，創立以來一直堅持著透過設計豐富世界的初衷與目標。對於空間的設計執著，強調依循著人們最舒適的狀態下，豐富內在的形式，讓每一天的生活都能夠更加真誠坦然。

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office

儘管原本已經有80 坪的寬敞空間，然而，設計團隊依然進行的擴建的工程，同時也重新規劃出新的格局形式，原有的部分日式房間轉化成花園，拉近了建築、屋主和戶外田野之間的互動距離，並透過與自然之間的互動關係，創造出更舒適愜意的坦然自在生活。大器挑高的垂直高度放大的視覺的延展性，釋放了木造交錯樑柱的複雜性，簡單的木樑原色和溫潤的象牙白色與灰塗牆，宛如傳統能劇舞台的場景一般，把生活的主角還給屋主一家三人。通透串連的格局是日本傳統建築形式中，體現人際關係的另一種既相近又各自獨立的表現。大型的開放式餐廳與廚房空間中，特別擺放了一張大型的原木餐桌，從一側的現代不銹鋼材質流理台中巧妙地延展開來，而流理台前特別設計了玻璃開窗，降低了廚房空間的隔絕性，同時也提供全家人共同在此享受美食與料理烹飪的樂趣。大量留白的簡約客廳中，擺放了吸睛醒目的桃紅色大型沙發，相佐充滿人文手工感的咖啡桌與從原木直接轉化而成的電視櫃，充滿層次感、結合自然與人文的設計質感，充分展現日本傳統建築與現代設計手法之間的完美漸層。此外，本案中最令人驚豔的是設計團隊巧妙地將日本傳統町屋最經典的長廊，部分轉化成為戶外庭園的一部分，甚至還刻意擺放了一塊石頭，寓意著枯山水的禪學詩意，形塑出室內外彼此對話的微妙氛圍。

攝影者-Kenta Kawamura資料暨圖片提供-Alts Design Office