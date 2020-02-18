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光影傾瀉淨朗美宅 白色基調維多利亞建築

聯合新聞網 / DECO居家
攝影者-NAARO（www.naaro.com） 資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
攝影者-NAARO（www.naaro.com） 資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects

【DECO雜誌】

光影傾瀉淨朗美宅

由於位於倫敦肯辛頓的阿賓登保護區（Abingdon Conservation Area）內，這棟建於19 世紀末的維多利亞時期屋宅，受限於建築法規，在整體建築外觀上並不能施作過大的變動，然而屋主因為覺得維多利亞時期的建築格局與內部空間完全不敷現代生活使用，所以委託倫敦當地的建築事務所FLOW Architecture 與Maria Grazia Savito Architects 一同合作，希望透過通體整修，將這棟已有百年歷史的排屋建築，在最大的更動限度內將內部空間改建為屋主偏好的現代風格。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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呼應光瀑的垂直疊加空間

因為一開始就決定要將以簡約俐落的當代風格作為內部空間的視覺主軸，加上屋主深深覺得傳統的排屋格局侷限了家人的生活模式，設計團隊於是大刀闊斧地拆除了屋內原有的隔間，並擴建了地下室以及可俯瞰戶外庭院的延伸露台，完全不同於以往的嶄新隔間佈局成為了改建後屋宅的特色，而位於正中央的光井通道也成為了視覺的中心點，舊有格局的拘束隨著垂直疊加的生活空間而解套，空間的變化與運用也因此更為靈活與多樣性。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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這一個專門為引進自然光設計的垂直光道，就好像瀑布一樣，讓明亮的光線可以毫無顧忌的傾瀉而下，照進原本屋內最陰暗最不受青睞的角落，由於有了這個光瀑的通道，以白色為基調的牆面在光的襯托之下，更突顯出當代風格的冷靜自持卻又不會過於嚴肅蒼冷，仍保有生活場域的溫暖氣息，設計團隊表示：「藉由光線自天井進入的垂直效應，專為光源打造的孔隙在屋內開起了一個狀觀的視覺連結焦點，不僅連通了室內與戶外空間的氣場與光線，也消弭了兩個場域之間的界線。」讓光成為室內設計的一個獨特元素，隨著一天當中太陽不同位置的移動，在白色光潔的牆面上鋪灑出不同的光影變化，就好像即興變奏的旋律，在屋內空間旋轉出屬於這棟屋宅獨特的曲調。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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而另一個牽引出溫潤質感的設計重點，就是光井旁由垂直木板所架構出的木質裝飾格板，其略帶彎曲的線條在尾端迤邐至下方空間的天花板上平行對齊，就好像是裝設在牆面上的雕刻裝飾一般，讓室內表情有了另外一種層次的變化，與木質隔板牆呼應的則是同樣材質的樓梯，樓梯的設置方法與直通建築物頂部的光井通道類似，採用封閉式結構，完全朝底部打開，也重新組織了周圍生活場域的使用機能。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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流動線條營造空間律動感

室內格局在經過重新整理過後，不僅更符合屋主一家的生活模式，也讓屋主收藏的當代藝術品有了收納與展示的充裕空間，寬廣的一樓主要作為廚房與用餐區，黑色的櫥櫃宛如藝術品般陳列在廚房白色的牆面上，內嵌的牆壁讓料理檯面有了更多發揮的空間，灰色的大理石紋檯面作為黑與白之間的介質，微微消弭了兩個對比色所呈現出的清冽感；比較特別的是二樓的起居空間雖然是獨立的區域，但透過大面積的玻璃欄杆讓起居室與其他空間有了更為緊密的連繫，這個空間也可以直接連通到後方擴建的場所，透過整面透明的玻璃牆面可以直接俯瞰底下的戶外庭院；增建的地下室則成為第二個休閒娛樂室與客房。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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Flow Architecture 是由Annarita Papeschi 與Vincent Nowak 於2013 年創辦的，這兩位設計師都曾經於Zaha Hadid Architects 任職，所以在室內設計的元素上可看出些許痕跡，如流動的線條、弧形的邊角、不受拘束的幾何圖形變化或明顯或低調地縱橫於每一個轉角或空間連結處，淺色木頭階梯搭配扭曲彎轉的白色片型欄杆，舞動出視覺上的絕美變化與層次深度；一樓的用餐區透過輕盈淨朗的玻璃延伸至戶外，將室內空間的意象也連帶引入到外部，在原本屋宅的主建築體後方，玻璃纖維混凝土（GRC）面板延伸彎成一個弧形，形成一個擁有獨特造型的戶外露台區，充足的光線順著擴建的玻璃牆面滲入室內，更大幅增添了地下樓層的明亮感，此區有一個小階梯可以通往一個造景庭院，蜿蜒小路順延貫通整個花園，弧形的曲線也呼應了室內線條，完美地融合了內外空間，玻璃纖維混凝土搭配透明玻璃牆面，如此現代化的摩登設計卻能毫無違和感地參和進原本的磚造外牆，設計團隊以創新的手法演繹了現代與傳統的交揉相合。

攝影者-NAARO（www.naaro.com）資料暨圖片提供-FLOW Architecture、Maria Grazia Savito Architects
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