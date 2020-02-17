快訊

鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

溫潤色調及灰階色彩釀造禪意情懷 想像不設限的四口之家

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

【DECO TV編輯部】

AMW 靜謐旨趣

由高詩杰設計總監率領的太硯設計團隊，近年來屢獲國內外各項設計大獎的肯定，作品多以人文、生活、美學為設計概念的發想，融會環境、建築、空間的條件，再由建築角度做全面性的思考，演繹、解構成為合理而客製的設計。

設計非單向的風格思考與要求，高詩杰設計總監所在乎與重視的反而從外顯的炫目亮麗，轉向空間表層之下的低調與含蓄，與生活、機能、需求共同延續著一種連貫互動的關係。57坪的此案，雖為新成屋的形式，但考量到父母親及弟弟喜愛較禪境、靜謐的日式風格，身在米蘭留學的姊姊則喜歡較為時尚、前衛的語彙；在飲食習慣上，母親中意熱炒，姊姊偏好輕食…

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

綜合家人的生活習慣與喜好之後，高詩杰設計總監在空間的分配上維持三房二廳，特地規劃熱炒區與輕食區，滿足家人用餐的習慣取向。設計上刻意降低用色，材質以實木、石材為主，營造靜謐的氛圍，再以較具質感的陳設規劃、燈具以及線面的細節處理，以期達到具時尚印象的視覺感受。

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

室內享有三面採光的優勢，高詩杰設計總監聯袂中西語彙，解構各區域獨立的生活景況。首先將玄關區及客廳旁的牆線打開，不作封閉式的介面表現，保留視覺的延伸效果，為開闊大器的室內環境，預留伏筆…更與開放式的客、餐廳、及開放式輕食吧檯暨料理區設計，聯袂成為公共場域；原廚房空間則規劃為熱炒區域。沙發後方的餐廳設計，應對於加長的中島設計，同時兼具餐桌的使用機能，讓餐廚空間的機能更形多元。書房則移至餐廳空間後方，完整形塑出家庭成員們各有的生活需求。

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

空間大量運用實木的溫潤色調及灰階文化石、磁磚微量釀造的禪意情懷，傳遞優雅質量，完整的解釋空間整體氛圍。更於視覺端點安排綠色植物，強調內外連結的自然能量，藉由材質、彩度、陳設等細節聯繫，靜靜的與金屬流露的時尚魅力構成對比，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌，張顯出本案想像不設限的設計精神。

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

家，其實是生活剪影的出處…本案將設計著重在背景的鋪陳，將場域形塑成為生活的容器建置。光影的圍塑與強弱之間的鋪述，也是空間精采度呈現的效果之一。橫向空間的明暗過渡，讓視覺生延伸的思維邏輯，高詩杰設計總監俐落的將空間線條簡化至一種恰當的美學，同時透過水平、垂直的介面，表現空間裡舒適大方的形與意。

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

資料暨圖片提供-太硯設計
資料暨圖片提供-太硯設計

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

志工續回「家」整理 花博落幕…四口之家不打烊

最低加價7萬台幣！跑格更強烈的Subaru Forester GT Edition台灣正式開賣

南韓政府補償居家隔離 四口之家每月3.1萬

原來我家是小倫敦 演繹完美英倫風格全解析

相關新聞

溫潤色調及灰階色彩釀造禪意情懷 想像不設限的四口之家

由高詩杰設計總監率領的太硯設計團隊，近年來屢獲國內外各項設計大獎的肯定，作品多以人文、生活、美學為設計概念的發想，融會環境、建築、空間的條件，再由建築角度做全面性的思考，演繹、解構成為合理而客製的設計。

從時尚角度演繹傳統工藝 羅馬方形競技場完美移植

FENDI委託設計師Lovis Caputo 與Sarah Kueng在蘇黎世成立的Kueng Caputo設計工作室，創作多款新作品，用於裝飾FENDI位於羅馬市郊之品牌企業總部的外牆柱廊。

靈感的創作溫室 踏入藝術愛好者的烏托邦秘境

「寶龍城藝術家社區工作室」位於中國海南省的海口市，椰樹、陽光伴著徐徐海風，南國風光賦予了這座瓊州名城「南海明珠」的美譽，同時也為藝術創作者營造出一個舒緩身心和培育靈感的「創作溫室」。

老建築的魅力 迷你公寓展現新與舊的當代設計

位於烏克蘭的這座迷你公寓，設計團隊不僅發揮強大的設計實力，在不規則有限的格局尺度中發揮最大的使用效益，同時也巧妙地將新與舊之間的當代過渡設計展現得精彩迷人。

廢棄命運穀倉建築 移築變身舒適度假屋

LA GRANGE位於加拿大魁北克，由蒙特利爾當地的設計工作室La Firme studio進行改建工程，保留穀倉架構的度假屋刻意留下的斑駁木板外牆可以看出其歷史痕跡。

融會簡約美式與法式的鄉村風 簡約混搭溫馨復古宅

屋主希望居所的每個角落能記錄不同的生活記憶，經過與設計師多次的討論，以考慮實際需求與整體一致性為原則，在空間中巧用融會簡約美式與法式的鄉村風元素，使生活不只是單純的起居，而是能豐富情感串流。

平靜優雅的現代氣息 別具意義的住宿體驗

新羅酒店集團宣布推出全新酒店品牌Shilla Monogram，首個項目Shilla Monogram Danang 將於2020 年首季隆重揭幕。

長廊空間也能展現氣勢 打造黑灰白淡雅人文風格

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

搏海「鯨」濤壯闊地景 挪威The Whale

丹麥設計工作室Dorte Mandrup日前發布了「The Whale」的影像示意圖。「The Whale」位於北極圈以北300公里的Andenes 小鎮，也是鯨魚每年遷徙的路徑，故此地也是著名的賞鯨鯨點。

經典元素勾勒時尚感 優雅華麗美式居家氛圍

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

『北歐風格』符合新婚男女主人追求的生活態度以及個性特質，利用材料、元素的統合，機能的隱匿規劃，讓空間回歸生活、回歸純粹，建立夫妻二人替未來的成員所安排舒適而恬靜的生活風景。

老屋也有春天 光影圍塑傳達內涵質蘊

針對老屋翻新的設計規劃，權相設計陳麒伍、鄭穎麗設計師表示除去基礎工程的加強之外，設計，需從機能定義出空間基本架構，去化空間的裝飾性，以突顯空間尺度特殊性、敞開性、自由度。

熱門新聞

溫潤色調及灰階色彩釀造禪意情懷 想像不設限的四口之家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。