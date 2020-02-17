溫潤色調及灰階色彩釀造禪意情懷 想像不設限的四口之家

【DECO TV編輯部】

AMW 靜謐旨趣

由高詩杰設計總監率領的太硯設計團隊，近年來屢獲國內外各項設計大獎的肯定，作品多以人文、生活、美學為設計概念的發想，融會環境、建築、空間的條件，再由建築角度做全面性的思考，演繹、解構成為合理而客製的設計。

設計非單向的風格思考與要求，高詩杰設計總監所在乎與重視的反而從外顯的炫目亮麗，轉向空間表層之下的低調與含蓄，與生活、機能、需求共同延續著一種連貫互動的關係。57坪的此案，雖為新成屋的形式，但考量到父母親及弟弟喜愛較禪境、靜謐的日式風格，身在米蘭留學的姊姊則喜歡較為時尚、前衛的語彙；在飲食習慣上，母親中意熱炒，姊姊偏好輕食…

資料暨圖片提供-太硯設計

綜合家人的生活習慣與喜好之後，高詩杰設計總監在空間的分配上維持三房二廳，特地規劃熱炒區與輕食區，滿足家人用餐的習慣取向。設計上刻意降低用色，材質以實木、石材為主，營造靜謐的氛圍，再以較具質感的陳設規劃、燈具以及線面的細節處理，以期達到具時尚印象的視覺感受。

資料暨圖片提供-太硯設計

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室內享有三面採光的優勢，高詩杰設計總監聯袂中西語彙，解構各區域獨立的生活景況。首先將玄關區及客廳旁的牆線打開，不作封閉式的介面表現，保留視覺的延伸效果，為開闊大器的室內環境，預留伏筆…更與開放式的客、餐廳、及開放式輕食吧檯暨料理區設計，聯袂成為公共場域；原廚房空間則規劃為熱炒區域。沙發後方的餐廳設計，應對於加長的中島設計，同時兼具餐桌的使用機能，讓餐廚空間的機能更形多元。書房則移至餐廳空間後方，完整形塑出家庭成員們各有的生活需求。

資料暨圖片提供-太硯設計

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空間大量運用實木的溫潤色調及灰階文化石、磁磚微量釀造的禪意情懷，傳遞優雅質量，完整的解釋空間整體氛圍。更於視覺端點安排綠色植物，強調內外連結的自然能量，藉由材質、彩度、陳設等細節聯繫，靜靜的與金屬流露的時尚魅力構成對比，運用設計手法經過妥善轉譯後，使空間展現其對應外在環境的獨有的面貌，張顯出本案想像不設限的設計精神。

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家，其實是生活剪影的出處…本案將設計著重在背景的鋪陳，將場域形塑成為生活的容器建置。光影的圍塑與強弱之間的鋪述，也是空間精采度呈現的效果之一。橫向空間的明暗過渡，讓視覺生延伸的思維邏輯，高詩杰設計總監俐落的將空間線條簡化至一種恰當的美學，同時透過水平、垂直的介面，表現空間裡舒適大方的形與意。

資料暨圖片提供-太硯設計

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