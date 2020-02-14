快訊

中國生物稱：新冠肺炎康復者血漿含抗體 治療效果顯著

日本新冠肺炎確診增1例！和歌山男病人疑遭看診醫師感染

從時尚角度演繹傳統工藝 羅馬方形競技場完美移植

聯合新聞網 / DECO居家
資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

【DECO雜誌】

從時尚角度演繹傳統工藝

FENDI 委託設計師Lovis Caputo 與Sarah Kueng 在蘇黎世成立的 Kueng Caputo 設計工作室，創作多款新作品，用於裝飾FENDI 位於羅馬市郊之品牌企業總部Palazzo della Civiltà Italiana 的外牆柱廊。Palazzo della Civiltà Italiana 有時被稱為方形競技場，以其壯觀的白色石灰華外牆與雄偉的拱形柱廊，成為羅馬最知名的二十世紀建築。Kueng Caputo 設計工作室將這棟極負盛名的建築，當成探索建築物與FENDI DNA 如何發生相互作用的起點，創作出名為「Roman Moulds」的系列作品。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

此系列的十件作品猶如積木，可以在Palazzo della CiviltàItaliana 的廣大長廊上一一疊加，創造出多間溫馨感十足的私人「空間」。在本次與Kueng Caputo 設計工作室的合作案中，有一個統一的主題，便是運用和重新詮釋 Palazzo della Civiltà Italiana 著名的立面拱門。發揮皮革和釉面磚的特色，無論是使用單一的拱形元素、以抽象手法，或是用出人意料的方式重複拱形元素，創造出波浪般的皮革表面。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

Roman Molds 系列中有多款座椅，像是經過重新構思而創作出一張充滿感性氛圍的對談（tête-à-tête）長椅，結合了深綠色和藍色的皮革拱形線條，一旁搭配前述明亮色調波浪狀皮革的凳子。另有一張長桌，桌腳為向上翻轉的拱形線條，桌面則是 FENDI 黃色；還有一張「弓形」桌，桌面是精緻的亮粉色，拱形底座則為橙色，類似於設計師訂制的帆布材質 Peekaboo 包款，以撞色手法來運用顏色和質感；堅固的書桌看起來就像是完全由神秘的深色材料雕刻而成，與其它更精緻的家具作品與顏色形成對比。最後，抽象感十足的淡紫色拱形空間隔板及「棕櫚樹」創造出親密感和規模感，它們本身就是縮小尺寸的建築作品。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

柔軟／堅硬、細膩／堅實、嚴肅／好玩，Kueng Caputo設計工作室在Roman Molds 這個系列中研究了對立面，運用富有想像力的設計和技巧來達到和諧。讓人猜不透的視覺和材質運用方式，既吸引人，也讓人驚訝不已，恰如其分地表達了 FENDI 最為人所知的創意和創新精神。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

FENDI名人愛用包款 推新FAB系列

南投添興窯及水里蛇窯 將公告登錄傳統工藝

一家4口遊義大利染疫 網曝返台行蹤

台灣家庭旅義確診武漢肺炎引恐慌 義大利已掌握行程追蹤

相關新聞

從時尚角度演繹傳統工藝 羅馬方形競技場完美移植

FENDI委託設計師Lovis Caputo 與Sarah Kueng在蘇黎世成立的Kueng Caputo設計工作室，創作多款新作品，用於裝飾FENDI位於羅馬市郊之品牌企業總部的外牆柱廊。

靈感的創作溫室 踏入藝術愛好者的烏托邦秘境

「寶龍城藝術家社區工作室」位於中國海南省的海口市，椰樹、陽光伴著徐徐海風，南國風光賦予了這座瓊州名城「南海明珠」的美譽，同時也為藝術創作者營造出一個舒緩身心和培育靈感的「創作溫室」。

老建築的魅力 迷你公寓展現新與舊的當代設計

位於烏克蘭的這座迷你公寓，設計團隊不僅發揮強大的設計實力，在不規則有限的格局尺度中發揮最大的使用效益，同時也巧妙地將新與舊之間的當代過渡設計展現得精彩迷人。

廢棄命運穀倉建築 移築變身舒適度假屋

LA GRANGE位於加拿大魁北克，由蒙特利爾當地的設計工作室La Firme studio進行改建工程，保留穀倉架構的度假屋刻意留下的斑駁木板外牆可以看出其歷史痕跡。

融會簡約美式與法式的鄉村風 簡約混搭溫馨復古宅

屋主希望居所的每個角落能記錄不同的生活記憶，經過與設計師多次的討論，以考慮實際需求與整體一致性為原則，在空間中巧用融會簡約美式與法式的鄉村風元素，使生活不只是單純的起居，而是能豐富情感串流。

平靜優雅的現代氣息 別具意義的住宿體驗

新羅酒店集團宣布推出全新酒店品牌Shilla Monogram，首個項目Shilla Monogram Danang 將於2020 年首季隆重揭幕。

長廊空間也能展現氣勢 打造黑灰白淡雅人文風格

謐廊，在私密的住家，擁有一條可以放鬆舒緩的廊道，取其靜謐，安然吐納自我生命的寓意。對於「家」的想像，是場域 設計的重點之一。

搏海「鯨」濤壯闊地景 挪威The Whale

丹麥設計工作室Dorte Mandrup日前發布了「The Whale」的影像示意圖。「The Whale」位於北極圈以北300公里的Andenes 小鎮，也是鯨魚每年遷徙的路徑，故此地也是著名的賞鯨鯨點。

經典元素勾勒時尚感 優雅華麗美式居家氛圍

我們都在追求幸福，而每個人對幸福的定義都不一樣。我的工作就是協助屋主找出空間DNA，客製化個人專屬的印記。回家，就是幸福。

展現北歐風格明亮底蘊 描繪恬靜生活風景

『北歐風格』符合新婚男女主人追求的生活態度以及個性特質，利用材料、元素的統合，機能的隱匿規劃，讓空間回歸生活、回歸純粹，建立夫妻二人替未來的成員所安排舒適而恬靜的生活風景。

老屋也有春天 光影圍塑傳達內涵質蘊

針對老屋翻新的設計規劃，權相設計陳麒伍、鄭穎麗設計師表示除去基礎工程的加強之外，設計，需從機能定義出空間基本架構，去化空間的裝飾性，以突顯空間尺度特殊性、敞開性、自由度。

跳脫單一風格框架 制訂居住者對家的企盼

「從與屋主聊天的那一刻起，設計於是開始醞釀…如果說客製化是專屬的風格定義，於我而言，所謂風格，即是屋主生活的縮影、品味的細節以及個性的演繹！」- 众設計 李雨靜

熱門新聞

除了臉蛋 頭皮也要補充營養喔！

酒糟不糟！找不到解答才糟！

美化眼周 找回自信更開運

埋線+玻尿酸複合式治療 拯救你的垂垂臉

擊退酒糟！你一定要破解的蟎天機密

靈感的創作溫室 踏入藝術愛好者的烏托邦秘境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。