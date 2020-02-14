從時尚角度演繹傳統工藝 羅馬方形競技場完美移植

【DECO雜誌】

從時尚角度演繹傳統工藝

FENDI 委託設計師Lovis Caputo 與Sarah Kueng 在蘇黎世成立的 Kueng Caputo 設計工作室，創作多款新作品，用於裝飾FENDI 位於羅馬市郊之品牌企業總部Palazzo della Civiltà Italiana 的外牆柱廊。Palazzo della Civiltà Italiana 有時被稱為方形競技場，以其壯觀的白色石灰華外牆與雄偉的拱形柱廊，成為羅馬最知名的二十世紀建築。Kueng Caputo 設計工作室將這棟極負盛名的建築，當成探索建築物與FENDI DNA 如何發生相互作用的起點，創作出名為「Roman Moulds」的系列作品。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

此系列的十件作品猶如積木，可以在Palazzo della CiviltàItaliana 的廣大長廊上一一疊加，創造出多間溫馨感十足的私人「空間」。在本次與Kueng Caputo 設計工作室的合作案中，有一個統一的主題，便是運用和重新詮釋 Palazzo della Civiltà Italiana 著名的立面拱門。發揮皮革和釉面磚的特色，無論是使用單一的拱形元素、以抽象手法，或是用出人意料的方式重複拱形元素，創造出波浪般的皮革表面。

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Roman Molds 系列中有多款座椅，像是經過重新構思而創作出一張充滿感性氛圍的對談（tête-à-tête）長椅，結合了深綠色和藍色的皮革拱形線條，一旁搭配前述明亮色調波浪狀皮革的凳子。另有一張長桌，桌腳為向上翻轉的拱形線條，桌面則是 FENDI 黃色；還有一張「弓形」桌，桌面是精緻的亮粉色，拱形底座則為橙色，類似於設計師訂制的帆布材質 Peekaboo 包款，以撞色手法來運用顏色和質感；堅固的書桌看起來就像是完全由神秘的深色材料雕刻而成，與其它更精緻的家具作品與顏色形成對比。最後，抽象感十足的淡紫色拱形空間隔板及「棕櫚樹」創造出親密感和規模感，它們本身就是縮小尺寸的建築作品。

資料暨圖片提供-FENDI（www.fendi.com/tw）

柔軟／堅硬、細膩／堅實、嚴肅／好玩，Kueng Caputo設計工作室在Roman Molds 這個系列中研究了對立面，運用富有想像力的設計和技巧來達到和諧。讓人猜不透的視覺和材質運用方式，既吸引人，也讓人驚訝不已，恰如其分地表達了 FENDI 最為人所知的創意和創新精神。