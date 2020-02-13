靈感的創作溫室 踏入藝術愛好者的烏托邦秘境

【DECO雜誌】

中國。藝術家的烏托邦秘境

Art Design

「寶龍城藝術家社區工作室」位於中國海南省的海口市，椰樹、陽光伴著徐徐海風，南國風光賦予了這座瓊州名城「南海明珠」的美譽，大自然的慷慨饋贈造就了這座城市得天獨厚的海島氣質，同時也為藝術創作者營造出一個舒緩身心和培育靈感的「創作溫室」。縱然建築本身是冰冷的，但在海口溫暖陽光的映照下，透過寶龍地產的匠心營造和設計師馬永剛的精心雕琢，一座理想中的藝術工作室躍然呈現在眼前；一座囊括舒適的創作環境、靜謐的會客空間以及豐富的休閒娛樂功能的藝術工作室，則是孕育創作靈感的最佳溫床。

藝術從無到有的過程就如同萬物生長一般，需要適宜的環境來滋養和呵護。對於那些久居城市鋼筋水泥森林中的藝術創造者來說，覓一處可以望得見山，看得見水，並能為創作帶來靈感源泉的秘境，是他們理想中的藝術烏托邦。

「寶龍城藝術家社區工作室」是一個充滿流動陽光的藝術空間。通過石階步入整座建築，分隔內外的不是厚重的牆壁而是橫貫書畫廳的玻璃幕，能夠將棕櫚樹的綠色和海口的日出日落映入廳內。除了渾然一體的書畫長桌和宛如雕塑般的木椅，沒有一分過度的佈置，配以簡約明快的空間線條和大理石材質的素雅本色，「天然去雕飾」的設計理念讓建築內外的界線變得模糊，但又為身處其中的藝術家提供了思考創作所必須的靜謐。

攝影者-陳彥銘資料暨圖片提供-WAVE 瀾舍設計

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東方美學空間建構

以方形採光井為中軸線，與書畫廳對望的是會客廳，兩者的對稱佈置蘊含著東方美學對空間的構建，功能的相互呼應也彰顯出「談笑有鴻儒，往來無白丁」的高雅遺風，也讓古典與現代的美相互映照、相互融合；周邊的玻璃幕以及內部的大量玻璃材質運用，在勾勒出各個區域結構和線條之餘，保留了空間的整體感，讓人目之所致盡是協調與統一之美，客廳牆壁用原始岩石肌理更突顯了藝術家對自然對原始的渴望，原石材質特有的密實和質樸，天然給人以寧靜、平和的直接感受，無論是與藝術同仁高談闊論亦或是知己好友小聚暢聊，在這樣的空間中總會讓時間走得很慢；室內無處不在的自然光，讓這座建築同時具備了現代、極簡、舒適的特點，藝術生活也在其中找到了靈感與平衡點；樓梯的設計有透視效果及平衡作用，使用玻璃及石材的搭配既符合視野的需要，又滿足藝術家的預期。

攝影者-陳彥銘資料暨圖片提供-WAVE 瀾舍設計

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茶室與書畫廳構成了相互貫通的空間格局，闡述了「茶通六藝」的中式哲學，通過石與木的相互銜接，仿佛將空間也進行了理性和感性的切割；室內的中式家具與窗外的草色春光阻隔了外界的塵囂，在此靜心品茗一盞，給心靈以慰藉，二樓工作區域則通過動線的簡單重構，分立出工作、展示和休憩三個獨立的功能空間：工作區沒有過多紛繁複雜的裝飾，卻通過採光井巧妙地鏡框式設計，將窗外的景色凝入「畫境」，畫面隨著四季輪替、晨昏更迭而變化，折射出的自然之美既是空間中的一抹點睛之筆，也是藝術家師法自然的靈感源泉；三面環繞的採光庭院最大限度地將外界景致引入室內，打破了原本室內空間的侷限感，身處其中，功能各異的休閒區域讓所有娛樂需求都得到滿足，同時從未阻隔與美妙的自然風光親密接觸的機會。

攝影者-陳彥銘資料暨圖片提供-WAVE 瀾舍設計

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鮮明對比與冷暖反差

展示與休憩區則更注重功能性的需要，私密和寧靜的空間佈局和裝飾風格，能夠讓藝術家在其中細細審視自己的每一件作品，同時也能在此舒展心，讓工作與休閒在這方寸之間隨意切換，無論觀感還是觸感，房屋內外都同樣雅致，這是一棟極彰顯情感的藝術工作室，溫暖的材質與冷調的家具形成鮮明的對比。休息區內，巨大的玻璃窗與細膩的黑木材形成強烈反差，大大提升了區域的亮度和空間感；在盥洗空間中，圓形與依次排列的木條結合，也是設計師對不同幾何元素綜合運用的思索與考量，而這也來自於設計師馬永剛相信設計的熱情可以與簡約的美學相結合的理念。

全心工作之餘更要盡情享受生活，地下室空間全力打造摩登現代的休閒娛樂區域，大量火山石、花崗岩和原木材質的運用，彰顯了建築本身的品位與格調，也為藝術家提供了享受生活，品味人生的絕佳場所；陽光溫馨的庭院與冷峻的灰色牆面形成對撞的反差美，平行排列的木質飾面也講述了空間中的線條美，在空間中有意無意地展露了許多用心雕琢的細節和驚喜，對於不走尋常路的藝術家和設計師來說，這是一次變革，對每一方都充滿了意義和價值；酒櫃與吧台的貫通式設計，黑色隔板與黑色牆壁搭配出吧台的展架形體，一瓶瓶美酒依次放置，產生重複的序列美感，讓人產生想要享受美酒佳餚的衝動。

攝影者-陳彥銘資料暨圖片提供-WAVE 瀾舍設計

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「於無聲處聽驚雷，於無色處見繁華」，設計師馬永剛在藝術家工作室的空間中想要呈現的便是這份克制之美，它與「南海明珠」的氣質如此相得益彰，遠離塵囂遺世獨立，在質樸的空間設計下蘊藏著不凡的品質，這便是藝術創作者心中的「烏托邦」，理想中的藝術創作秘境。

攝影者-陳彥銘資料暨圖片提供-WAVE 瀾舍設計