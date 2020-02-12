老建築的魅力 迷你公寓展現新與舊的當代設計

【DECO雜誌】

輕撫新與舊的生活輪廓

方正寬敞的格局是所有人心目中最理想的生活空間，然而，隨著時代的演進與城市生活更加擁擠侷促，每個人能獨享的生活尺度日益縮小，設計師必須發揮巧思將畸零不規則的空間重新診脈再造，展現最合宜的起居生活場景。位於烏克蘭的這座迷你公寓，設計團隊不僅發揮強大的設計實力，在不規則有限的格局尺度中發揮最大的使用效益，同時也巧妙地將新與舊之間的當代過渡設計展現得精彩迷人。

資料暨圖片提供-Re Plus Design Bureau （replusbureau.com）

老建築的迷人魅力

介於俄羅斯和東歐之間的烏克蘭，在獨立建國之後慢慢地從過往政治經濟封鎖的情況中甦醒，而全球的旅人也一點一滴從新認識這個美麗的國度；而擁有許多歷史經典建築和深厚文化的利沃夫，更曾經被稱作是歐洲被遺忘的珍珠。然而，隨著改革經濟開放的腳步深入烏克蘭之後，當地對於現代設計美學的追求力道也更加風行，年輕的中產階級渴望能夠在自己的生活空間中，實踐心目中最理想的個人魅力情境，同時，在仍保有對傳統文化的重視與保護概念下，許多老屋翻新的設計案例成了烏克蘭目前最熱門的空間形式之一。

資料暨圖片提供-Re Plus Design Bureau （replusbureau.com）

資料暨圖片提供-Re Plus Design Bureau （replusbureau.com）

這間僅有10 坪左右的迷你小宅中，居住著一對從事設計工作的年輕情侶，兩人對於老物件有著深邃的著迷，日常生活也喜歡蒐集很多充滿歷史感的物件，而這棟建築原本既有的老磚牆，訴說著過往乘載著許許多多深邃的歷史故事。接手改造案例的設計團隊──Re Plus Design Bureau ，過往即有多次經手規劃老建築再生的成功案例，同時也一直致力於保護老建築的工作，於烏克蘭各地的設計作品也深受消費者的喜愛，擅長透過建築本身既有的形式故事中，精闢地抽絲剝繭找出屬於當代、屬於屋主個人生活需求的嶄新規劃；透過改造新生的形式，不僅可以減少修建工程所造成的大量廢棄物，同更可傳遞出過往、現代與未來的關聯性，滿足屋主在嶄新的生活空間中也同時能透過巧思的設計，追溯這棟建築迷人的精彩故事。團隊自2017 年起季成為英國室內設計協會的會員之一，而傑出的作品也獲得英國和烏克蘭的設計大獎肯定，可說是烏克蘭目前最受歡迎的設計團隊之一。

新空間的設計靈活巧思

僅有10 坪的尺度空間，格局又顯得極為零碎不夠方正，儘管如此，這樣的侷限看在Re Plus Design Bureau 團隊的眼中，反而是不可多得的寶貝。由於居住成員單純，而且宅邸可以直通戶外的小中庭，大面積的開窗和隔間的分界，反而自然形成不同機能空間各自獨立但又能串連的特色，在迎入大面積自然光源的起居客廳中，以閣樓的形式創建出垂直的高低變化，下方的大尺度L 型沙發成為日常起居休閒的放鬆情境，另一側的大型收納櫃可輕鬆收納衣物雜物，上方的舒眠寢臥則是能更完全地體現靜謐休憩的需求，刻意刷黑的原始粗獷磚牆，反而成為空間中的最佳背景舞台，稱職地將將每一個生活家具家飾物件襯托得更為立體，隨著光影從玻璃窗外灑入的角度變化下，感受日常生活靜謐慵懶的隨興氛圍。而垂直空間的巧思運用，不僅在同一空間中展現雙重機能性的變化，甚至也成為家中貓皇日常活動的貓跳台，創造出意想不到的驚喜。

資料暨圖片提供-Re Plus Design Bureau （replusbureau.com）

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走入另一側的廚房衛浴空間時，設計團隊規劃了一座可移動式的中島吧檯，日常兩人時只需闔上減少空間的佔用，當有親友造房時即能輕鬆地拉開桌面，創造出近乎兩倍大的使用彈性，此外，中島吧檯輕巧地串連起後方流理台和起居空間的互動性，簡易的烹飪設備和輕鬆享用輕時早餐的延伸木桌，透過不同材質的對話關係，讓小小的廚房空間也能呈現多層次的設計效果。從挑高天花板垂掛而下的黑色圓形教堂式吊燈，凝聚了視覺的焦點並兼具照明效果，在高度的景深層次變化上更為靈活。儘管，小尺度空間已經是既定且無法改變的事實，因此Re Plus Design Bureau 特別運用折射的大型明鏡，將視覺進行放大與延伸感。屋主特別要求保留建築本身的歷史細節，因此設計團隊不僅僅只是保留了磚牆，起居空間的奧地利鑲木人字拚貼地板也完整地保留，散發一股迷人的職人手工風情；相較於廚房空間的水泥鋪面，無形中形塑出一股新與舊對話的巧妙關係。