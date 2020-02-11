廢棄命運穀倉建築 移築變身舒適度假屋

【DECO雜誌】

移築穀倉變身舒適度假屋

LA GRANGE 位於加拿大魁北克，由蒙特利爾當地的設計工作室La Firme studio 主設計師Louis Beliveau 和另一位建築師Michel Lemieux 一同合作進行改建工程，這棟保留穀倉架構的度假屋從其刻意留下的斑駁木板外牆可以看出其歷史痕跡，然而其最特別之處在於他並非原地重建，而是從別的地方將還可以堪用的建材拆卸並一一編號之後，再搬運到現在的位置逐步復原其結構，並由設計師加入現代元素，使其成為符合現任屋主居住需求的度假屋宅，不僅保留了傳統的建築元素，更增添了使用機能性與景觀視野，也讓LA GRANGE 的改建翻新工程有了另一層意義。

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

細心留存傳統建築特色元素

原本的舊穀倉與主屋相鄰，隨著年久失修已經失去了原本的使用機能逐漸變成廢墟，為了避免造成祖傳物業的損失，屋主想出了一個方法，就是將這個舊穀倉移築到另外一個農莊產業中，並將之變更為娛樂與度假性質兼具的度假屋，讓她的孩子可以將之作為親友聚會的場所。改建完成的穀倉的總面積為418 平方米，座落於一塊山坡地上，可經由一個外接小棧橋直接進入房屋中上層，這一層是主要的活動空間，加上一樓以及地下室空間就是一個完整的三層樓面建築，地下室設有雜物間和機械室，掛置外出服與鞋子的泥巴間和車庫，主建築周圍則延伸出一個景觀露台、室外游泳池及花園， 鄰近的薩頓山脈（Sutton Mountains）則成為其最佳的景觀屏障。

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

由於屋主希望保留原本穀倉的傳統建築特色，為了能夠忠實重現初始架構，在拆除舊穀倉時將每一個保留下來的飾面與樑柱結構皆一一標記編號並仔細存放，待搬運到現有位置時再重新安裝，而正是這個復原的初始框架編制出了全新的空間格局與組織。建構好結構框架之後，兩位負責的建築設計師Louis Beliveau 與Michel Lemieux 在其內外覆蓋上了當地的鐵杉及雲杉板材，並增加了幾扇對外的窗戶以及全新的金屬屋頂，「改建的目標是在不影響現代舒適性的前提之下保留其傳統建築特色，並依照現有的木製結構重新分隔空間並賦予其機能。」

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

挑高開闊空間攬景入室

從飼養牲畜的穀倉牛舍轉變為供人居住的屋宅，LA GRANGE透過不同樓層的生活場域不論是開放的、半開放的或是地下樓層的封閉空間，為居住者提供了不同程度的隱私保護，但此建築最值得一提的就是30 英尺挑高的高度，讓寬廣的空間能夠自然呼吸，並且與屋宅外的雄偉景觀融合在一起，建築師認為其所在地坐擁薩頓山脈壯麗景致是一大優勢，於是藉由大面積的窗戶設置，讓戶外的景色能夠毫無保留地成為室內無可取代的端景，「大扇窗戶可以欣賞到薩頓山脈的壯麗景色和房子週遭原始的農業景觀。」Louis Beliveau 如此表示。外牆四面牆面都設置了不同大小的窗戶，讓居住者不管在屋內哪一個房間內都可以看到窗外的綠意盎然，而且建築師在屋內儘量不使用垂直的設計元素，讓外部的景色不會因為屋內擺設遭到視覺上的截斷，更為直接的穿透視野大大提升了景觀特色。最值得一提的是屋後方的主生活樓層，刻意保留下來的舊穀倉鐵杉樑柱搭設出基本框架，搭配簡潔的白色牆面、黑色金屬窗框與清雅色調的橡木地板，形塑出一個挑高35 英尺開放寬闊且舒適的用餐空間，點綴上Hans Wegner 的Wishbone 經典餐椅更顯相得益彰。

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux

用餐區的一側是帶淺綠色櫥櫃和白色大理石檯面的廚房，Louis Poulsen 的吊燈巧妙地帶動了整體空間的輕盈感，五把IKEA 的Nilsolle 吧檯椅則被塗刷上了Farrow ＆ Ball 的海牙藍，為潔白的空間點綴上了些許重點色彩；客廳位於廚房對面，有兩個面對面的灰色沙發，木製茶几和可容納壁爐的內嵌深色牆面，此外包含視聽娛樂室、撞球桌遊憩區… 等都設置在同一個樓面；沿著階梯通往上層則是呈U 型佈置的四間臥室和三間浴室，建築師順應著原本的木製結構將空間生活機能極大化，也讓這個原本面臨廢棄命運的穀倉建築以另一種型式重生並提供屋主更為美好且舒適的生活。

攝影者-Ulysse Lemerise（www.yulphoto.ca）資料暨圖片提供-La Firme（www.lafirme.ca）、Michel Lemieux