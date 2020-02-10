融會簡約美式與法式的鄉村風 簡約混搭溫馨復古宅

【DECO雜誌】

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簡約混搭溫馨復古宅

Beautifully Balanced

家，幸福的顏色是什麼？每個人心中的答案可能不只一種，因此混搭風就是個選擇，此案的屋主希望居所的每個角落能記錄不同的生活記憶，經過與設計師多次的討論，以考慮實際需求與整體一致性為原則，在空間中巧用融會簡約美式與法式的鄉村風元素，使生活不只是單純的起居，而是能豐富情感串流，享受每一天在這空間的日常。

復古與現代完美結合 定義家的靈魂

整體色調上以帶有現代主義色彩的灰作為基底色，加入鄉村與莊園的元素，中和了現代美學的過度冷調，但又不同於鄉村風的花草田園氣息，帶有一種樸實堅毅的精神，並讓這股溫潤和諧的居家氛圍，流暢在居住者的靜謐生活裡。

在格局上，因為只有一對夫妻與愛犬居住，四房的格局已不太適合單純的倆人生活，因此僅留下兩間臥房，並將客廳與廚房的空間加大，也精密選擇天花板高度，使整體的開闊性更高，加上不經意的鏤空設計，穿透性更加分！大門迎面端景以深淺不同的八角與四方磚拼接出落塵區展開序幕，以高低差與客廳木地板圍塑出場域界定，不僅能維持室內地板的潔淨，局部打掃也更省力，面對玄關左處牆面具有穿透性的鐵件圖騰，正與客廳的電視櫃相呼應，更是述說著設計師對於空間融合的注重。

1. 大門玄關處設計師以小口磚、八角磚的地坪展開序幕，而幾何形的地坪切割與鐵線拼接的鏤空牆面相襯，並與優雅線板收納櫃完成既復古又鄉村的巧妙搭配。

2. 以美式簡約的調性搭配以法式鄉村風的線板打造一整面的收納展示櫃，帶出迷人的溫度與親切感。

3. 書房的圓弧形連動拉門選用了透光的玻璃，在隱藏空間的同時，也穿透適量的光線，讓房子的空間感變得廣闊清新，也讓房子充滿了現代的時尚感。

鄉村風的空間裡木頭的材質是重要的角色，走進採光充沛的客廳，側邊沉穩色系的木製系統櫃給人無壓的氛圍，層板上擺放的藝術品，也讓讓個客廳的空間多了幾分精緻感。地面鋪陳深褐色的木地板創造溫潤感及復古感，加上天花板的風扇皆展現簡約的美式空間，而沙發後側原有兩根黑色大柱，設計師的巧妙使用收藏櫃遮住大樑，使空間更顯空曠與機能性。電視後方的兩側各留了一面格子窗，使客廳和書房連成一氣的感覺，且保持穿透性。

想有個氛圍滿分的臥室，不如就從改變顏色開始吧！臥室充滿浪漫感的紫色系，可以用帶紫的粉色做搭配，富有層次，同時也能安定心情，而這也是女主人非常喜歡的色調，紫色的牆面搭配米色與木紋寢具呈現舒服又溫暖的氛圍，讓人待在這裡就想一覺到天亮。

4. 客廳的電視櫃與玄關的幾何鏤空牆面相呼應，形塑和諧一致的視覺美感，也更貼近整體空間的風格特質。

5. 收納櫃以鄉村風線板製作，呈現鄉村木作家具的細膩溫度。

培養斷捨離日常 生活更寬廣

考量到屋主原本的空間有著不易收納的煩憂，設計師分別於玄關與臥房之間開闢儲藏間，巧妙隱藏容易給人雜亂感覺的生活用品，而原本在外頭擺放許多鍋碗瓢盆的餐廳，現在便有了一座收納功能強大的深黑色收納櫃，提高餐廳的生活機能感，櫃體外型以在法式鄉村風格美學中常見的線板設計，搭配同樣以線板設計的天花板，呈現優雅的法式質感亦具有時尚經典的生活韻味，餐桌上方選擇別緻的垂吊式燈光，以多點式光芒灑下柔和均勻光線，為桌上佳餚增添不少光彩，加上富有溫度的木紋餐桌與簡約線條的餐椅，讓餐廳區的美式語彙更加鮮明。

近年來開放式廚房成為居家新潮流，不僅能放大空間視覺感受，也能增加家人情感。但是除了油煙問題以外，顯露在外的物品常讓家裡變得凌亂，如何收納也成為開放式廚房的一大課題，其中4 個最核心的區域算是水槽下方、瓦斯爐下方、上櫃、料理台下方抽屜，針對區域常用物件作擺放，把不常用、備用等物可以收在別的地方，料理時的所有動作才能無阻礙的進行，讓空間看起來寬廣且清爽，而造型細緻的中島吧檯與優雅的拼接地磚，讓復古與現代完美結合，在色調上也將系統櫃與磚牆的色調或材質統一為純白與淺灰，營造乾淨輕透的氛圍，為了讓廚房的空間比例更調和，系統櫃的另一側施作裝飾的固定櫃，如此一來能讓空間更整齊合一，也能巧妙區隔空間。為防止甲醛在家中液散，所有的木材再進行施作前都會塗上抗甲醛的塗層，這也訴說江橙設計團隊非常重視客戶的健康。

設計師在分享這次的設計案期間，多次提到設計團隊從一開始的設計到後期的施工，都能均衡生活機能與美學，並回歸到現實面，集合並分析業主本身諸多個人喜好與現實需求，實現屋主空間夢想，打造屬於每個人獨一無二的生活空間。

6. 天花板及部分櫃體使用線板輕柔的勾勒雅致氛圍，再混搭沉穩木質地面表現多元質地的層次感，最後再裝設上璀璨剔透的燈具即完美烘托出法式古典情境。

7. 凡是有設置固定櫃的空間，另一面設計師便會採購活動櫃平衡視覺。

8. 亮色系的灰色磁磚為廚房注入了現代簡約風的氣息，展現居者的獨特個性，精緻的柱腳雕刻塑造高雅的居家情調。

9. 溫暖舒適的臥室的牆面塗上紫色，帶來一種古雅經典之感，搭配粉嫩的窗簾與木色寢具傳遞雅緻風情。

SPACE NOTES

建築形式// 中坪數空間

空間坪數// 室內面積約55 坪

使用建材// 海島型木地板、磁磚、實木木皮、系統櫃、

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