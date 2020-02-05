搏海「鯨」濤壯闊地景 挪威The Whale

分享 facebook 【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Dorte Mandrup（www.dortemandrup.dk）

The Whale

搏海「鯨」濤壯闊地景

丹麥設計工作室Dorte Mandrup 日前發布了「The Whale」的影像示意圖。「The Whale」位於北極圈以北300 公里的Andenes 小鎮，在挪威一座小島Andøya 的盡頭之處，也是鯨魚每年遷徙的路徑，故此地也是著名的賞鯨鯨點。「The Whale」是一項國際競圖比賽的得獎設計，希望藉此在挪威（世界上允許小鬚鯨商業捕撈的三個國家之一）「提高認識並激發鯨魚及其環境的學習與保護」。此競圖活動總共有37 個設計團隊競賽，參加者不乏BIG、Snøhetta及Reiulf Ramstad⋯等國際知名的建築設計公司，最後是由Dorte Mandrup 脫穎而出。創辦人暨創意總監Dorte Mandrup 表示：「在如此偏遠的北荒邊緣，The Whale 無疑地是一個獨特的景觀項目，我們不僅將在這個原本就非凡壯闊的地景中創造建築，留下深刻的烙印，更希望藉由這個建築增進參觀者對鯨魚及海洋生態保護的了解。」

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當這個建築一旦完成，參觀者將在巨大的彎曲屋頂上俯覽壯麗海景，而這個屋頂看起來就像地殼從地面上抬升而起，宛如鯨魚潛游入海底時的尾鰭一般震撼無比。屋頂將覆蓋一層隨著光陰流逝仍能保持古銅色並讓苔蘚恣意生長的石頭，進而幫助建築物整體外觀隨著時間推移與岩石露頭融為一體。參觀者還可以從內部的空間中欣賞鯨魚巡遊，那裡將有4,500 平方米的展覽空間，立面為大面積的透明景觀落地窗，並設置有辦公室，咖啡廳和商店，展覽空間也將展示與鯨魚有關的手工藝品和藝術品，以鼓勵參觀者「探索並發掘隱含於其中的故事」。雖然這次影像示意圖的釋出，透露的建材及內部裝飾的細節很少，但從視覺效果中可看出該建築將使用最低底限的木材與混凝土材料製作而成，同時保留原本景觀中的岩石使之與建築巧妙融入。

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