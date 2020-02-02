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老屋也有春天 光影圍塑傳達內涵質蘊

2020-02-02 10:17DECO居家

【DECO TV編輯部】

悠然寫意。樂漫遊

針對老屋翻新的設計規劃，權相設計陳麒伍、鄭穎麗設計師表示除去基礎工程的加強之外，設計，需從機能定義出空間基本架構，去化空間的裝飾性，以突顯空間尺度特殊性、敞開性、自由度。最後，將大器適性的氛圍導入空間。

資料暨圖片提供-權相設計
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從傾聽與尊重當中出發，陳麒伍、鄭穎麗設計師對於與屋主的事前溝通十分重視，在設計之前，信任建立在溝通之上，進而決定室內空間的精緻度，此案室內約莫48坪，其間沒有炫麗浮誇的元素，退去刻意表示主人身分地位的外顯表情，以居住者的個性、習慣、所需加以鋪排，定調風格，以傳達居住況味與內涵質蘊。

資料暨圖片提供-權相設計
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設計之前，考量到屋齡約莫7~8年，因原始格局分配比例不好、有漏水問題、動線與機能較不符合未來生活形式，加上希冀可以規劃一處鋼琴區域；特別商請陳麒伍、鄭穎麗設計師為其規劃。空間以工業風格為主軸，夫妻二人加上二個孩子，期待有處開放的客、餐廳空間、有單獨的閱讀區、以及開闊寬廣的公共空間；整體規劃上透過具紋理的天然媒材成為廳區前後主牆背景，利用落地門引導戶外露臺綠意及輕鬆的景況入內，帶給生活上靈感啟發與悠閒舒適的休憩意象。

資料暨圖片提供-權相設計
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設計上考量到屋主夫妻喜愛較具復古語彙的風格與家具，所以透過工業風格對於粗獷個性的美學定義，藉由材質將天然紋理表現出來的同時，也挹注一種紓壓的包容方式。陳麒伍、鄭穎麗設計師：「我們利用45度角的設計安排，透過輕食區吧檯的延伸、將臥室與客浴的動線開口聯袂鋼琴區域，將動線變得更加流暢，也符合屋主夫妻與孩子們對於公共廳區希冀開闊寬廣的期待。」

資料暨圖片提供-權相設計
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將客、餐、廚、鋼琴區、書房等區域，利用角度與機能的延伸變化，巧妙的安排出家人之間所需要的親暱互動。相對的，設計之後，屋主夫妻表示：「我與家人最愛佇足、停留的地方，除了客、餐廳，就是書房，因為開闊且自在的空間感，尤其能紓壓身心，同時維繫生活的好感情。」

資料暨圖片提供-權相設計
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權相設計團隊於光影的圍塑與強弱之間的鋪述，也是空間精采度呈現的效果之一。藉由材料的肌理特質巧妙的複製自然的能量，在內外構景的張力下，疊合出大器開闊的空間形貌，展現內斂而充滿活力的生活張力。公共空間裡，除了客、餐廳，還包含書房區域，讓彼此完全通透，特意預留寬闊動線，消化畸零角落，有效的延伸視覺感受，以一種開放而完全自由流動的介面、動線，透過展開一個平面架構的自由論述，表現一種具解放的意象。

資料暨圖片提供-權相設計
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