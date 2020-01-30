親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
瘋設計
時尚家居
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
DECO
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員

跳脫單一風格框架 制訂居住者對家的企盼

2020-01-30 14:39DECO居家

【DECO TV編輯部】

圖片提供-众設計
圖片提供-众設計
分享
「從與屋主聊天的那一刻起，設計於是開始醞釀…如果說客製化是專屬的風格定義，於我而言，所謂風格，即是屋主生活的縮影、品味的細節以及個性的演繹！」──众設計 李雨靜

從众設計李雨靜設計總監的筆下，沒有風格的框架，只有屬於屋主獨有專一且分明的生活脈絡，這樣的設計不歸屬於時下風格的專有名詞，卻隱藏有各種風格到位的細節，「設計應該是這樣的，跳脫單一風格的框架，去制訂出居住者對於家的企盼、對於生活的想望。」李雨靜總監表示。

或許就是這樣的創意而專業的經驗使然，李雨靜總監總是在與屋主溝通的當下，就構組完成其心目中對於家的理想藍圖，「要說是直覺，到不如說已經看到屋主生活的細節，以及對於空間機能的要求。就拿一個學音樂的屋主委託案例來說，在其書房設計以豎琴為語彙的屏風，屋主的生活也是由此開始展開…」將屋主對於生活願景全部落實，以及設計之後都能與每一位屋主維持良好的互動，李雨靜總監堅持〝將心比心〞以及帶領專業的團隊用心斟酌每個設計細節，強調工程精實、不競價，她表示：「其實我有許多屋主，都是喜歡我的工法，我的團隊、以及我設計所發想的角度，這也是他們委託我規劃空間的主要原因。」

圖片提供-众設計
圖片提供-众設計
分享

提及生活裡在每個時間中發生的人事物，都適足以構成李雨靜總監下一個設計靈感的來源：「當與屋主討論的時候，我會將自己設想成為對方，在甚麼樣的空間條件下可以維持既有的生活習慣，也能讓空間更優質？以及關乎年紀、工作、家人之間的種種關係，要如何更完美的維繫？」顏色，一直是在設計安排上不可或缺的靈魂角色，用色彩標示屋主的思維以及生活喜好，包含工作及經歷，也是李雨靜總監設計上不可或缺的主力創意之一。

圖片提供-众設計
圖片提供-众設計
分享

當李雨靜總監提及在她這些設計的時間裡，透過設計替屋主解決也替空間落實美好生活的案例時，她提到：近期有一戶是我15年前設計的屋主我們一直保持連絡，在聊天中她說到因為孫子長大了問「同學都有自己的房間」她也想要，家裡空間不敷使用，看過許多新屋，但價錢與坪數始終不甚滿意；我就提議局部調整即可，一方面加強機能、另一方面也能維持原有坪數、環境，以及一切的生活習慣。

於是，李雨靜總監遂將15年前即規劃過的圖再拿出來重新規劃，現今位於台北市中心、30年屋齡、29坪室內格局、二房的規劃，重新規劃為3房，同時也就其未來15~25年的生活要求，經由設計預先安排，這樣下來基礎工程加上空間平面更新，比購買戶新屋的預算上要划算許多，加上還能擁有既有坪效以及生活環境，真的一舉數得。

生活空間本是存放生活情感的容器，所謂設計的深度與廣度，完全就現場環境及居住者生活習慣與設計創意、專業團隊共同衍生而來，客製精神也就毫不矯做的完美呈現。

圖片提供-众設計
圖片提供-众設計
分享

圖片提供-众設計
圖片提供-众設計
分享

分享

延伸閱讀

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7...

年後轉職者注意 工程建設科技及不動產徵才熱

重慶南路高架橋提前7小時拆完　11時49分通...

新屋市況 北盤整、中南熱

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

原來我家是小倫敦 演繹完美英倫風格全解析

2020-01-17 14:13

時尚俐落的豐美內涵 穩重底蘊的東方美學宅

2020-01-16 09:02

老宅翻新破除傳統場域 回歸自由共享空間

2020-01-16 08:59

精緻前衛與藝術美學交織 看牙醫也能很時尚

2020-01-14 14:36

從人與空間的角度演繹 設計始終來自於在乎

2020-01-13 10:00

靜謐日式生活涵養 圍塑豐沛採光退休宅

2020-01-11 15:20

環抱山林與自然相呼應 挑高6米5環景大宅

2020-01-09 09:32

我家就是圖書館 豐沛光影體現北歐有機風格

2020-01-08 10:02

線性解構鐫刻動人旋律 展現更勝時尚旅店的大宅品味

2020-01-07 09:41

擺脫制式繁複規範 俐落呈現空間宜人魅力

2020-01-06 09:51

重思家的舒適機能 賦予室內靜謐與和諧張力

2020-01-05 11:33

優雅兼具時尚感東方元素 身心靈安適自在的居家空間

2020-01-02 10:40

深度探索絕美隱世桃源 無與倫比特色酒店

2019-12-31 09:46

彷彿置身首爾街頭 用灰階構築韓式簡約美學

2019-12-30 09:22

融合創意和奢華元素 擁有絕佳環境的懸崖邊水療小屋

2019-12-29 10:29

以弧度美學雕塑空間架構 逕自品味百年藝術

2019-12-25 15:11

身心沉浸森林的療癒能量 隱僻庭院中的禪意居所

2019-12-25 11:16

追求內在真我 身心合一達成平衡Yoga宅

2019-12-24 10:22

典藏法式優雅藝術 細膩充滿暖蘊的家居生活品味

2019-12-23 10:00

設計來自生活方式 體現美學延伸及創意實踐

2019-12-22 08:25

從四合院勾勒設計靈感 酒店重繹老北京歷史風采

2019-12-19 10:04

日光徐徐輕巴黎風韻 有型具生活韻味的品味宅邸

2019-12-18 13:12

鄉林野趣慢活哲學 美國紐約環保生態建築

2019-12-17 09:50

線性解構演奏動人旋律 展現更勝時尚旅店品味

2019-12-16 14:24

不對稱手法形塑空間 打破傳統思維演繹夢境般宅邸

2019-12-16 08:26

遠離喧囂城市 自然生活的現代風獨棟別墅

2019-12-16 08:25

悠閒奢華綠洲度假氛圍 無瑕的馬爾地夫度假體驗

2019-12-11 10:56

綠建材的貫徹與運用 迎接零甲醛的舒適生活

2019-12-10 10:21

融合辦公與住宅 專業卻不失人文的磐石居所

2019-12-09 09:40

有型有款的生活概念 有質有量的設計態度

2019-12-08 11:02

建立無毒健康生活場域 環保宅這樣打造！

2019-12-05 09:28

線條、色彩、材質設計三元素 打造極簡現代俐落感

2019-12-04 11:04

置身夢境的秘密花園 立刻上癮的美髮新體驗

2019-12-03 09:18

老屋重生現代風 細膩打造身心靈安適宅

2019-12-02 09:43

以縫紉為羈絆 保存父女回憶的工業風宅邸

2019-12-01 15:39

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

2019-11-28 11:42

讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

2019-11-27 09:53

傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

2019-11-26 09:41

重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

2019-11-25 09:44
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top