跳脫單一風格框架 制訂居住者對家的企盼

【DECO TV編輯部】

圖片提供-众設計 分享 facebook 「從與屋主聊天的那一刻起，設計於是開始醞釀…如果說客製化是專屬的風格定義，於我而言，所謂風格，即是屋主生活的縮影、品味的細節以及個性的演繹！」──众設計 李雨靜

從众設計李雨靜設計總監的筆下，沒有風格的框架，只有屬於屋主獨有專一且分明的生活脈絡，這樣的設計不歸屬於時下風格的專有名詞，卻隱藏有各種風格到位的細節，「設計應該是這樣的，跳脫單一風格的框架，去制訂出居住者對於家的企盼、對於生活的想望。」李雨靜總監表示。

或許就是這樣的創意而專業的經驗使然，李雨靜總監總是在與屋主溝通的當下，就構組完成其心目中對於家的理想藍圖，「要說是直覺，到不如說已經看到屋主生活的細節，以及對於空間機能的要求。就拿一個學音樂的屋主委託案例來說，在其書房設計以豎琴為語彙的屏風，屋主的生活也是由此開始展開…」將屋主對於生活願景全部落實，以及設計之後都能與每一位屋主維持良好的互動，李雨靜總監堅持〝將心比心〞以及帶領專業的團隊用心斟酌每個設計細節，強調工程精實、不競價，她表示：「其實我有許多屋主，都是喜歡我的工法，我的團隊、以及我設計所發想的角度，這也是他們委託我規劃空間的主要原因。」

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提及生活裡在每個時間中發生的人事物，都適足以構成李雨靜總監下一個設計靈感的來源：「當與屋主討論的時候，我會將自己設想成為對方，在甚麼樣的空間條件下可以維持既有的生活習慣，也能讓空間更優質？以及關乎年紀、工作、家人之間的種種關係，要如何更完美的維繫？」顏色，一直是在設計安排上不可或缺的靈魂角色，用色彩標示屋主的思維以及生活喜好，包含工作及經歷，也是李雨靜總監設計上不可或缺的主力創意之一。

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當李雨靜總監提及在她這些設計的時間裡，透過設計替屋主解決也替空間落實美好生活的案例時，她提到：近期有一戶是我15年前設計的屋主我們一直保持連絡，在聊天中她說到因為孫子長大了問「同學都有自己的房間」她也想要，家裡空間不敷使用，看過許多新屋，但價錢與坪數始終不甚滿意；我就提議局部調整即可，一方面加強機能、另一方面也能維持原有坪數、環境，以及一切的生活習慣。

於是，李雨靜總監遂將15年前即規劃過的圖再拿出來重新規劃，現今位於台北市中心、30年屋齡、29坪室內格局、二房的規劃，重新規劃為3房，同時也就其未來15~25年的生活要求，經由設計預先安排，這樣下來基礎工程加上空間平面更新，比購買戶新屋的預算上要划算許多，加上還能擁有既有坪效以及生活環境，真的一舉數得。

生活空間本是存放生活情感的容器，所謂設計的深度與廣度，完全就現場環境及居住者生活習慣與設計創意、專業團隊共同衍生而來，客製精神也就毫不矯做的完美呈現。

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