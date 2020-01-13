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從人與空間的角度演繹 設計始終來自於在乎

2020-01-13 10:00DECO居家

【DECO TV編輯部】

生活的總和，從設計始。

阿曼設計王光宇設計總監有著土木建築的專業專精學養，以及對於設計與建築不減反增的熱情，退伍後投入建設公司一方面為獲得整體規劃的實作經驗，另一方面要求自己專精的實戰態度，在乎每一位客戶想法、在乎流行時尚、在乎生活情感、在乎環境回饋、在乎團隊品質、在乎專業要求！強調聆聽、溝通、再建設，去蕪存菁的規劃適切合理的使用空間，挹注自然、人文、藝術、道德、情感，尊重使用者的真實需求，反應空間、反應使用者，整合機能與美感，不斷的嘗試創新，更強調生活即是風格，各有不同精采。

圖片提供-阿曼設計
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從〝萬丈高樓平地起〞的建築規劃到室內設計，「當初念書時候選擇土木建築，是因為蓋房子這件事，深深感動。」王光宇設計總監說。前後27年建築經驗、室內設計資歷，一直以來以「一站式」的專業與服務態度，讓阿曼設計團隊所經手的設計作品，遍及全省，自地自建、甚或廠辦設計規劃，都安心且放心的全權委託王光宇設計總監，積極落實客戶端對於空間的理想總和，將穿透、層次、延伸、持續性、對比、比例、及對外的關係，做完整的串連鋪排，空間本身的價值就可以被放大、更多元化、更積極、更充實。

圖片提供-阿曼設計
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設計，要從人與空間的角度演繹。從建築類別、公設景觀、室內設計，王光宇設計總監強調「信譽」，從業以來不僅嚴以律己，更將設計工作視為一生懸命的職志。他更表示自己與團隊每年當中，多少都會安排出國機會，一年的3~4次出國觀摩各國在地文化、生活經驗、歷史進程，都是累積設計創意最快的方式

圖片提供-阿曼設計
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委託阿曼設計團隊經手的，多是希望空間裡有具體完善的機能機制以及到位的美學概念，從單身貴族、新婚置產、以至目前退休族群、以及三代同堂等，完全依各階段年齡人士需求，加以量身打造，這也是設計團隊以符合〝人體工學〞為設計必要條件。針對解決空間問題，王光宇設計總監提及：「有次是連棟建築、透天格局的規劃，室內深度約30多米，但僅前後採光，中間段部分並無光線的進入；為解決採光問題，我們從建築本身下手，規劃天井規劃概念，由上而下植入建築中段豐沛的採光條件，化解室內光線不足的問題。」

圖片提供-阿曼設計
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從專業經驗到學養養成，從熱情堅持到團隊合作，結合空間與環境，凝聚成為家的表情，從不同的視角思索居住者與場域間環環緊扣的情感，空間的有機生命，從建築開始，生活的人文涵養，從設計介入！

圖片提供-阿曼設計
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「設計始終來自於在乎」──阿曼設計 王光宇

圖片提供-阿曼設計
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《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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