靜謐日式生活涵養 圍塑豐沛採光退休宅

【DECO TV編輯部】

樂活。日式悠閒宅｜瓦匠設計

年屆90歲的陳爸陳媽，有著自己對於居住生活的興趣與信仰，攜手走過60個年頭的他們，對於未來繼續相伴生活的宅邸，投入更多的熱情與希望！

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「由於夫妻倆喜愛日本的風土民情與文化，經常旅遊往返。所以針對未來空間的創意，遂以日式元素為主，進行設計規劃。」瓦匠空間設計陳立騏總監說。針對日式風格主要講究材料本質與光影層次，全室透過清淺木作做為主要媒材，融入天然石材的主牆背景及玻璃介質，圍塑出採光豐富、開敞明亮的空間表情，藉由材質及線面間的互動張力，圍塑出居住者的個人特質，將所需的生活型態的機能，規劃得豐富而充沛。

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原始23坪的空間裡，採光不佳、格局狹隘，加上希望保留三房的條件下，陳立騏總監表示：「首先將客、餐廳以開放方式、合併廳區的規劃，提升公領域動線，序列一旁的主臥、書房、和室以玻璃推拉門或隱藏方式安排動線，開闔之間，保有開闊與隱密特性，同時將充裕光線引入客、餐廳，一掃採光受限的問題。」。

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陳立騏總監從〝機能〞概念，出發，完全符合屋主夫妻生活或休憩時候的需求。考量到平時喜愛與親朋好友衣同歡聚、分享生活當中的體驗，同時考慮到收納歸類的生活習慣，特地設計開放式餐廚區域，拉闊公領域的動線尺度，並於其間安排工作吧台，做為二區域的中介，既實用，也讓區域機能更加健全與完整。

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書房與和室等於是客廳功能的〝再〞延伸，安排玻璃推拉門扉，納入充裕光線入內，書房特意安排沙發床，兼具客房使用機能。架高木地板的和室區域，規劃電動升降桌，給平時午後的午茶時光多了一處靜謐、富禪境意象的場域之外，木地板下方也隱藏大量的收納機能。

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以收納櫃體的設計做為主臥與和室之間的介質，如此一來，臥眠空間得以方正，也不至於因櫃體具象的量體，讓空間增加壓迫感受。陳立騏總監說：「由於此案主人翁是之前規劃設計過屋主的父母親，有過之前愉快的合作經驗，所以這次正好遇到父母親的房子要設計施工，便直接找到我們，希望能透過設計，將坪效發揮至最大。」藉由材質的統馭、顏色及線面的張力表現，將彩度、豐富材質做協調的融合，從分享、實踐做起，展現現代空間具日式美學優雅且靜謐的生活涵養。

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