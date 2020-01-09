親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

選戰倒數2天！投錯會後悔4年 快來惡補你家選區候選人

環抱山林與自然相呼應 挑高6米5環景大宅

2020-01-09 09:32DECO居家

【DECO TV編輯部】

靜享。山林好時光

專勝設計賴昱銘總監為完成父執輩的心願─自地自建。遂在南投覓得一處環抱山林、前有烏溪，完全自然取勝的建築環境，130坪的建地，替父親完成心願的同時替家人建構一處好宅！

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

說起這個當時買下這塊地的機緣，要從一個日曆的風景照片說起…「偶然我和太太去拜訪一位友人，在他桌上的日曆上看見一張照片，有棟建築被山林環抱，我就跟太太說，以後我要買一塊土地，蓋一棟房子給妳住。」賴昱銘總監的父親說。正好，這處環境與當時所見得照片背景相當，就這樣賴爸爸買下這塊土地，交給賴昱銘總監進行建築與設計。

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

為了達到從事木作職業的父親的願望，從整地開始，賴昱銘總監運用大量石材、漂流木、實木、文化石為主，更是設計規劃了許多木造的客製化家具。色彩的搭配上，多以屬於大地彩度的中性色調為主，同時以黑色作為局部的點綴以及成為聚焦的所在。透過日出及日落的角度關係，取決於建築向陽的方向，所以陽光不因日出或日落的關係直射進入室內。主要廳區不以傳統制式的一、二樓結構而中斷、分割視野，更以大面落地窗以及挑高6米5尺度廣納戶外藍天與山景，與陽光並列產生四季及不同時序下豐富的光影變化。

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

一樓廳區主視覺立面以前、中、後景表現，挑高主牆自然大片分割的概念寓意「Great Wall」的主題；黑色鋼骨樓梯以力學原理、挑空工法的技術打造，宛若一個雕塑的裝置藝術所在，除了連貫上下樓層，同時也有吸睛、凝聚的意象；樓梯挑空的下方，規劃手作的類庭園端景與戶外自然連成一氣。餐廳區域的文化石主牆以一幅東南亞的木雕─萬獸森林，揭開聚合的溫馨主題，也是空間的中心位置所在。

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

二樓起居室及書房採開放式設計，完美的規劃出家人之間的親暱互動。尤其在書房設計，當中的書桌及背後書牆均是透過漂流木結合鐵件客製化設計，尤其保留自然曲線的實木層板，以活動式設計，具自然律動，創造出多元化的使用可能；其間，當閱讀累了，視野更可以透過挑高的格局及開窗，平視遠方…

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

臥室以環保木皮規劃天壁連貫的語彙，寓意被自然環抱的感受，挹注寧靜安逸的休憩氛圍，連帶衣櫃亦以鏡面與環保木皮板交錯分割，圍塑虛實意象。主臥衛浴採乾溼分離的空間設計，以檜木、文化石磚、仿銹磚、馬賽克磚等自然材料做異材質的搭接設計，仿效戶外泡湯的質感，圍塑星級飯店般的感受，也與戶外的自然山林相互呼應。

資料暨圖片提供-專勝設計
資料暨圖片提供-專勝設計
分享

分享

延伸閱讀

少見雲海火燒雲 攝影師在阿里山拍到了！

新年高端賀禮 半島「春節日曆禮盒」初一驚喜到...

366天父母碎唸日曆 女大生畢展引共鳴

知名廢墟景點遇危機 南投林管處伸援88支漂流...

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

我家就是圖書館 豐沛光影體現北歐有機風格

2020-01-08 10:02

線性解構鐫刻動人旋律 展現更勝時尚旅店的大宅品味

2020-01-07 09:41

擺脫制式繁複規範 俐落呈現空間宜人魅力

2020-01-06 09:51

重思家的舒適機能 賦予室內靜謐與和諧張力

2020-01-05 11:33

優雅兼具時尚感東方元素 身心靈安適自在的居家空間

2020-01-02 10:40

深度探索絕美隱世桃源 無與倫比特色酒店

2019-12-31 09:46

彷彿置身首爾街頭 用灰階構築韓式簡約美學

2019-12-30 09:22

融合創意和奢華元素 擁有絕佳環境的懸崖邊水療小屋

2019-12-29 10:29

以弧度美學雕塑空間架構 逕自品味百年藝術

2019-12-25 15:11

身心沉浸森林的療癒能量 隱僻庭院中的禪意居所

2019-12-25 11:16

追求內在真我 身心合一達成平衡Yoga宅

2019-12-24 10:22

典藏法式優雅藝術 細膩充滿暖蘊的家居生活品味

2019-12-23 10:00

設計來自生活方式 體現美學延伸及創意實踐

2019-12-22 08:25

從四合院勾勒設計靈感 酒店重繹老北京歷史風采

2019-12-19 10:04

日光徐徐輕巴黎風韻 有型具生活韻味的品味宅邸

2019-12-18 13:12

鄉林野趣慢活哲學 美國紐約環保生態建築

2019-12-17 09:50

線性解構演奏動人旋律 展現更勝時尚旅店品味

2019-12-16 14:24

不對稱手法形塑空間 打破傳統思維演繹夢境般宅邸

2019-12-16 08:26

遠離喧囂城市 自然生活的現代風獨棟別墅

2019-12-16 08:25

悠閒奢華綠洲度假氛圍 無瑕的馬爾地夫度假體驗

2019-12-11 10:56

綠建材的貫徹與運用 迎接零甲醛的舒適生活

2019-12-10 10:21

融合辦公與住宅 專業卻不失人文的磐石居所

2019-12-09 09:40

有型有款的生活概念 有質有量的設計態度

2019-12-08 11:02

建立無毒健康生活場域 環保宅這樣打造！

2019-12-05 09:28

線條、色彩、材質設計三元素 打造極簡現代俐落感

2019-12-04 11:04

置身夢境的秘密花園 立刻上癮的美髮新體驗

2019-12-03 09:18

老屋重生現代風 細膩打造身心靈安適宅

2019-12-02 09:43

以縫紉為羈絆 保存父女回憶的工業風宅邸

2019-12-01 15:39

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

2019-11-28 11:42

讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

2019-11-27 09:53

傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

2019-11-26 09:41

重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

2019-11-25 09:44

勾勒心中家居生活的理想版圖 溫馨寵物宅

2019-11-24 09:13

空間之於人 品味之於生活｜拙‧奢

2019-11-21 10:32

演繹英倫風格 論述歐系品味與風雅

2019-11-20 11:01

紙飛機的寓意 自然釀構出生活品味

2019-11-19 10:46

世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格

2019-11-18 09:17

黑灰色調鋪陳空間邊界 猶如釷星的光澤

2019-11-17 07:56

美學呈現與空間對話 建構奢華時尚豪邸

2019-11-14 12:19
看更多

熱門文章

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

吳念真大病後人生態度大轉彎 「時間到了就該離開 別麻煩那麼多人」

2020-01-08 12:52

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

美國禁令發威！華為「求生存」砍人砍單 哪些供應商受創最深？

2020-01-07 09:20

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

立委候選人財產大比拚 藍綠雙帥吳怡農、蔣萬安怎麼理財？

2020-01-08 13:01

若韓國瑜在總統大選中勝出？美國學者分析：北京恐有2種舉動

2020-01-08 09:51

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

30歲揹債3700萬！她花4年靠2張表翻身：負債人生不是谷底

2020-01-07 09:09

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

雙帥對決 國會模範生蔣萬安如何打贏最艱困的一戰？

2020-01-07 14:17

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場 Gogoro聯盟首度賣贏光陽！

2020-01-08 12:58

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

台灣人發深夜文想回台工作

2020-01-09 09:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

插旗信義A13！遠百徐雪芳16年磨一劍 連蘋果CEO都找上門

2020-01-08 12:53

房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

憂鬱症後最大的體悟 曾之喬：人不可以一個人孤獨的活著

2020-01-06 13:16

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

休息＝耍廢？休息有時是對自我的負責行為

2020-01-06 09:18

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

柯P、賴清德皆醫師從政 精神科醫生鄧惠文也跳進來 她想改變什麼？

2020-01-08 12:57

20年數據揭密：台灣10好10壞有那些？

2020-01-08 13:01

國巨發行GDR、股本膨脹有不得已的苦衷？一文全解讀

2020-01-09 10:07

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

延年益壽的「藍區」好食物

2020-01-08 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top