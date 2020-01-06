親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

擺脫制式繁複規範 俐落呈現空間宜人魅力

2020-01-06 09:51DECO居家

【DECO TV編輯部】

通透軸線

富億設計團隊卸除流行風格以及制式格局的藩籬，重釐家人之間的生活結構，透過材質與線條與彩度的減化，以淨雅、俐落，聯袂室內的動線與機能，富億設計陳錦樹總監提及，於設計上去除一切裝飾線條，改以材質紋理或線面秩序取代。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

強調設計的思維成立不應被設限，風格元素的建立，應該為每一位居住者量身訂製作為出發點，企圖創造一種親密卻不令人感受窒迫的共居型態的生活場域，延續來自不同的生活情感及力量。富億設計陳錦樹總監表示：「透過體驗來感受設計，擺脫制式繁複的平面配置規範，重新思索空間與生活方式連結的當代住宅形式，讓人享受關注空間之於生活的況味。」一入玄關，循著立面隱藏櫃體，引申延續端景線條，視覺遂在進入客廳的同時，漫延開來…。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

透過天然石材、實木等具紋理脈絡的材料，簡化了繁複的融合過程，以俐落自然的方式呈現出空間自在而宜人的魅力。在客廳、書房、餐廳開放尺度的節點上，透過水平大面開窗的手法，讓場域的張力再次延展開來，將自然與間接光源的接續軌跡，鋪排得恰到好處，適時的製造空間宜人的溫度。TV主牆以開放式層架為背景、內藏光源設計且與書房書櫃作前後呼應、延伸的意象，同時成為量體的中心及生活能量轉換。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

以簡單的幾何元素，順勢堆疊並以低彩度的材質呈現空間原來的表情，在視覺上達到一致性，祥和而自然。餐廳利用材質深淺比例，透過線條的延展尺度設計，聯袂端景，將餐敘空間形塑生動而優雅。藉由空間的開放、居住者的悠適，調和這份融洽感，運用創意，營造嶄新的心境以觸及開敞生活場域的視角。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

單一量體及立面設計儘量力求純粹而具簡約的張力表現，透過材質的轉換，感受「設計」對於空間產生新穎的理解和組織所衍生的概念。室內幾乎盡用具石材紋理的復古地磚，係設計上為顧及豢養多年的毛孩子，可以自在的室內或跑或走或睡…開放式書房的書牆後方，以臥榻方式規劃休憩機能，讓空間更具多元化的使用機能。私密空間規劃上，則強調收納、動線的機能式設計為主題概念。以大地原色感度，定調自然、愜意的氛圍，優雅的鋪排寧靜舒適的休憩氛圍，為空間製造自主性與專屬意義。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

富億設計陳錦樹總監經手設計的空間裡，不以繁複的線條或顏色作為空間主題的延伸，而是以自然而靜謐的氛圍與城市景況接軌，融洽的釋出專屬而唯一的生活情感。每個元素的存在皆以居住者的生活為藍圖，透過不斷的斟酌與推敲之後，每個衍生而出的創意，放置在一個最恰到好處的位置，烘托所要表達及傳遞的設計意象。妥貼的融合看似性格不同異材質的元素，卻能和諧相處並自然而然的保持內斂而寧靜的風格。

圖片提供-富億設計
圖片提供-富億設計
分享

分享

延伸閱讀

誇大動作博取裁判哨音？ 唐西奇：沒有想騙

重思家的舒適機能 賦予室內靜謐與和諧張力

NBA／籲聯盟調整尺度 柯爾：現在太獎勵進攻...

跨年夜拚了 郭書瑤粉紅戰袍蹦出渾圓雪乳

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

重思家的舒適機能 賦予室內靜謐與和諧張力

2020-01-05 11:33

優雅兼具時尚感東方元素 身心靈安適自在的居家空間

2020-01-02 10:40

深度探索絕美隱世桃源 無與倫比特色酒店

2019-12-31 09:46

彷彿置身首爾街頭 用灰階構築韓式簡約美學

2019-12-30 09:22

融合創意和奢華元素 擁有絕佳環境的懸崖邊水療小屋

2019-12-29 10:29

以弧度美學雕塑空間架構 逕自品味百年藝術

2019-12-25 15:11

身心沉浸森林的療癒能量 隱僻庭院中的禪意居所

2019-12-25 11:16

追求內在真我 身心合一達成平衡Yoga宅

2019-12-24 10:22

典藏法式優雅藝術 細膩充滿暖蘊的家居生活品味

2019-12-23 10:00

設計來自生活方式 體現美學延伸及創意實踐

2019-12-22 08:25

從四合院勾勒設計靈感 酒店重繹老北京歷史風采

2019-12-19 10:04

日光徐徐輕巴黎風韻 有型具生活韻味的品味宅邸

2019-12-18 13:12

鄉林野趣慢活哲學 美國紐約環保生態建築

2019-12-17 09:50

線性解構演奏動人旋律 展現更勝時尚旅店品味

2019-12-16 14:24

不對稱手法形塑空間 打破傳統思維演繹夢境般宅邸

2019-12-16 08:26

遠離喧囂城市 自然生活的現代風獨棟別墅

2019-12-16 08:25

悠閒奢華綠洲度假氛圍 無瑕的馬爾地夫度假體驗

2019-12-11 10:56

綠建材的貫徹與運用 迎接零甲醛的舒適生活

2019-12-10 10:21

融合辦公與住宅 專業卻不失人文的磐石居所

2019-12-09 09:40

有型有款的生活概念 有質有量的設計態度

2019-12-08 11:02

建立無毒健康生活場域 環保宅這樣打造！

2019-12-05 09:28

線條、色彩、材質設計三元素 打造極簡現代俐落感

2019-12-04 11:04

置身夢境的秘密花園 立刻上癮的美髮新體驗

2019-12-03 09:18

老屋重生現代風 細膩打造身心靈安適宅

2019-12-02 09:43

以縫紉為羈絆 保存父女回憶的工業風宅邸

2019-12-01 15:39

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

2019-11-28 11:42

讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

2019-11-27 09:53

傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

2019-11-26 09:41

重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

2019-11-25 09:44

勾勒心中家居生活的理想版圖 溫馨寵物宅

2019-11-24 09:13

空間之於人 品味之於生活｜拙‧奢

2019-11-21 10:32

演繹英倫風格 論述歐系品味與風雅

2019-11-20 11:01

紙飛機的寓意 自然釀構出生活品味

2019-11-19 10:46

世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格

2019-11-18 09:17

黑灰色調鋪陳空間邊界 猶如釷星的光澤

2019-11-17 07:56

美學呈現與空間對話 建構奢華時尚豪邸

2019-11-14 12:19

擘劃人文基調 圍塑沉穩典雅的空間本質

2019-11-13 11:01

光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

2019-11-12 09:47

當代設計中注入古典細節 嫻雅簡練英倫風廚房

2019-11-11 10:43
看更多

熱門文章

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

這些事有利蔡英文選情 中國對台灣「出這招」卻帶來反效果

2020-01-06 09:07

義美都做不到！自責黑心油毀家業 她要從倒下的地方站起

2020-01-03 09:00

27年奪75命！黑鷹直升機國內外重大事故一表看懂

2020-01-03 11:05

成人學鋼琴十大重點

2019-12-30 13:04

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

謝金河：台灣高價股 為什麼愈來愈多？

2020-01-02 12:44

選戰熱區》陳柏惟PK顏寬恒 空降「地痞」尬台中「最大尾」

2020-01-03 09:06

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

39歲年收4億竹科尾牙王！他憑什麼收服台積電、聯發科的心？

2020-01-02 13:24

新光集團大公主為何跨界從政？「反送中」成關鍵因素？吳欣盈這樣說...

2020-01-02 13:27

別再對溝通兩字有幻想 蔡康永：上班 是不斷談判的過程

2020-01-03 08:55

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

韓國瑜吃到他的口水？川普這3招「狂人說話術」隨興中暗藏策略

2019-12-31 08:59

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

吳敏求做對三件事 旺宏重返榮耀

2020-01-02 13:32

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

咖啡館密度全球第一、超商每秒賣13杯！直擊台灣年產值800億的「黑金」傳奇

2020-01-02 13:29

亞馬遜選股法 台股Top 40績優股出列！

2020-01-03 10:54

跨年煙火秀誰發明的？一場「新居落成派對」竟變成年底最受期待大戲

2020-01-02 09:48

華人女神白嘉莉為愛走他鄉 驀然回首：蠻可怕的！

2020-01-06 15:05

研究：染上流感時 你比較不容易得到感冒

2020-01-01 08:15

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

投資台灣熱 真能喚醒睡美人？

2020-01-02 13:32

大基金賣股好時機 台灣IC設計 DRAM趁機加碼

2020-01-03 10:54

擁英語優勢 健身教練還能兼當口譯

2019-12-31 08:52

年輕人夢想成為電競選手 CNN：不成名便迷失

2020-01-06 11:14

研究：幼年時期有狗相陪 可降低成年後罹患思覺失調症風險

2020-01-02 16:16

對地球生物體來說有毒又惡臭的氣體 某些外星生命可能很喜歡

2019-12-27 13:20

光學族群打團戰

2020-01-02 12:46

5G狂潮襲來 幾家歡樂幾家愁

2020-01-06 15:05

上銀：工具機明年營運向上

2019-12-29 10:32

流感疫苗股 這兩檔最具概念

2020-01-02 12:49

國泰商旅升遷經理級 TOEIC至少650

2019-12-31 08:52

自助、揪團旅遊新高度 銀髮背包客環遊世界攻略

2019-12-31 12:46

你想用蠍子毒 還是玩虛擬實境遊戲來減輕疼痛？

2019-12-31 13:54

好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 10:54

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top