深度探索絕美隱世桃源 無與倫比特色酒店

【DECO雜誌】

深度探索絕美隱世桃源

資料暨圖片提供-Six Senses Hotels Resorts Spas 分享 facebook

昆島位於越南南部海岸，搭乘45 分鐘的航班便能達胡志明市。目前它還是一塊寶貴的處女地，完全不受大陸快速發展的影響，宛如美麗的原始寶石。島上的生活就如環繞四周的碧藍海水一樣寧靜。昆島共由16 個人跡稀少的群島組成，對於那些期待寧靜和隱世假期的旅客來說，這裡正是一個理想的目的地。此外，島上 80% 的土地為國家公園，擁有壯麗的自然景觀。神奇的大自然將這座島嶼塑造成一座迷人天堂，吸引自世界各地的遊客紛至遝來。近期，昆島憑藉其優美的自然風光、多元化的海洋生物和原始的海灘，被《富士比》雜誌評選為「十大最美麗的海灘目的地」之一。

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豐富多樣的自然生態景觀

試著想像一下，徒步穿越雨林，沉醉於昆島的大自然之中時，巧遇棲息當地的獨特生物物種，如大黑松鼠、獼猴和彎曲腳趾的壁虎，並聆聽由眾多鳥鳴和野生動物叫聲和鳴的森林大合唱，是多麼令人嚮往的神奇時刻。昆島上除了驚為天人的森林景觀，還為遊客準備了越南最美麗的海濱與沙灘，此外昆島也以其細緻淨白的沙灘、清澈迷人的海水和豐富的珊瑚礁而聞名，當然，這裡的海灘永遠不會有人滿之患的問題。

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島上尚未過度開發的自然環境和與世隔絕的天然優勢，使這片隱藏的寶石目的地從《富士比》旅遊榜單上的其他九個熱門景點中脫穎而出。「鮮為人知」的特色現在成為該島的優勢，激發了遊客的好奇心，令人迫切想要發掘亞洲為數不多未被開發的秘密天堂之一，這也可能是昆島群島獲得《富士比》雜誌「最具影響力島嶼」的稱號原因之一。在距離市中心僅6 公里的Bai Nhat 海灘，更是觀賞夕陽緩緩落下的最佳地點，此外，乘坐快艇到越南的Canh 或Cau 島更可以親眼目睹越南最重要的海洋保護區以及周邊的水下生物－共1493 種水下生物和越南最完好的珊瑚結構。Dat Doc beach 海灘是昆島上唯一的五星級度假勝地，它的美麗無與倫比，昆島六善酒店正坐落於此，酒店更以未受破壞的自然風光為特色，其兩側是引人注目的 Lo Voi mountain 和鬱鬱蔥蔥的森林環境。

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靈感來自傳統漁村的現代風格

昆島六善酒店這處僻靜的旅宿以無可比擬的私密環境而聞名，使它成為遊客們除了私人島嶼之外的完美度假選擇。50 棟別墅和住宅坐落在1.6 公里長的海岸線上，以傳統漁村為靈感，打造現代的酒店設計風格；度假村並提供三間和四間臥室的選擇，適合家庭或團體遊客，呈現一個「家外之家」以及終極豪華度假體驗。度假村周圍是海龜孵化的地點，能讓住客親身體驗大自然的神奇，難怪昆島六善酒店被標記為越南最珍貴的保護目的地之一。

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若想要深度體驗昆島，租一輛度假村的摩托車，自由地探索這座島嶼。騎車前往最南端的Ben Dam Harbor，看看當地人的日常生活；無論是漁民剛捕回來的新鮮海鮮，或是當地迷人煙火氣和日常生活中交通工具發動的聲音，同樣有反反歸真歸真的魅力。在小島上慢慢騎車是一種樂趣，沿途有許多美麗的景點；早上去 Phien Khuc cafe 喝杯咖啡，欣賞獨特而又質樸的室內設計以及真誠好客的服務，絕對會成為旅行的亮點之一；豐富的歷史和遺產也不能錯過，島上保存完好的自然環境為最挑剔的綠海龜提供了理想的繁殖地，讓他們在5 月至10 月期間到群島附近的海灘上築巢。如果幸運，更有機會參與一些大自然最壯觀的時刻— 小海龜放歸大海。不論想要尋找理想的假期或是度過充滿浪漫、放鬆還是冒險的境外探索，昆島都將為前來逐夢的旅客一一圓夢。

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