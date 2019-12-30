【DECO TV編輯部】

彷彿置身首爾街頭！用灰階構築韓式簡約美學

從過去風靡全球的北歐簡約設計外，更貼近亞洲人的韓式北歐風居家設計，更是許多人改造空間時的美好範本，看似簡單的佈置，卻能夠展現舒適的居家氛圍，彷彿是韓劇般的場景，大集設計的高志豪設計師將這些魔力元素帶進台灣，為位在台北的美體店－藥手名家注入韓式簡約風格的裝潢潮流！

資料暨圖片提供-大集設計 分享 facebook

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以獨特的骨氣美容療法，在韓國受到許多韓星風靡的藥手名家，近年在台北的信義區也開設了第一間旗艦店，讓許多女孩不用飛到韓國，就能享受到正統的美容療法。今年藥手名家也在大直區設立第二間分店，雖然業主方對於店內的裝修風格概念已十分成熟，背後也有專業的企業形象設計團隊，不過這次是全球展店的第150間店，象徵不凡的意義，因此不希望沿用舊有連鎖店的設計，業主便與擅長韓式室內設計風格的大集團隊合作。

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大集設計團隊在空間配色計畫上提出了灰階層次色的設計理念，如PANTONE色票的淺灰，以深灰甚至黑色作為主要氛圍的呈現，特別的是設計團隊並不只是採用顏色的表現而已，小至門片的木皮，到櫃身板材的顏色，都希望維持這樣的灰色基調，在與灰色系的虎班花崗石地坪的搭配下，完全不違和。

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整體前方接待區的配置上，設計師希望諮詢的行為也不一定限制在櫃臺上，可以有比較輕鬆的感覺，如靠窗的活動沙發，大餐桌等。除此配置以外，也設計了一些吸睛的亮點，設計了一個向ZAHA HADID設計大師致敬的曲狀流線輪廓的天花板燈箱以及櫃臺，然而大廳收納櫃嵌入鐵件的部分，透過解構的方式做了3D感呈現藥手名家LOGO的企業象徵，以及大餐桌上方的主燈，置入經典設計元素在第150間的分店內，讓來店貴賓能感受到設計強度的表達，傢俱的選配上，韓國業主有其採購的方向，挑選了亮彩度到透明塑膠的傢俱，增添了許多亮點。

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如何能將滿足置入其現有空間，實為設計公司的基本功。由於美體服務上貴賓得需更換寬鬆的衣物，因此保護來店貴賓的隱私性及心情靜謐的安全感實屬基本需要，即整體空間設計不能太過炫亮，從燈光的照度到牆面的配色都得低調。

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大集設計團隊透過整合動線、配色、材質運用的巧妙搭配，讓現今女孩兒們為之瘋狂的韓系味道注入進來，不僅能藉以吸引目光外，更希望打造這樣一處新穎空間，讓到來這裡的每個人享受全然放鬆的同時，也能深刻感受到韓系時尚的氛圍。

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