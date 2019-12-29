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融合創意和奢華元素 擁有絕佳環境的懸崖邊水療小屋

2019-12-29 10:29DECO居家

【DECO雜誌】

Cliff Edge Spa Cabana

奢享高空水療體驗

Alila 阿麗拉酒店及度假村的特點在於能充分利用其得天獨厚的地理位置並巧妙地融合創意和奢華元素，在打造私人空間、提供個性化服務及景點體驗過程中，達到一般星級飯店比擬不上的高水準。

資料暨圖片提供-阿麗拉
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阿麗拉別墅烏魯瓦圖座落於印尼峇里島的烏魯瓦圖，每棟別墅都經過精心設計，非常重視與天然環境的結合，擁有獨立游泳池，以及可飽覽印度洋美景的發呆亭。86 棟別墅的內部裝飾採用了木頭、流水、石頭和藤條，巧妙的將現代時尚設計和自然傳統的峇里島風情融合在一起，別墅的開放式設計採用了獨特的火山岩屋頂和竹子天花板，能讓海風輕輕的吹拂過房間的每個角落，此外阿麗拉別墅烏魯瓦圖最特別且最引以為傲的就是提供住客非同一般的的水療護理，Spa Alila 新增設懸崖邊水療小屋，帶領住客奢享高空水療體驗。

資料暨圖片提供-阿麗拉
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水療小屋高懸於烏魯瓦圖懸崖邊，俯瞰醉人的印度洋美景，提供舒緩身心的水療護理。置身此處，遠離喧囂，耳畔僅有輕柔鳥語和拍岸濤聲。從懸崖一路沿著花草小徑走向海灘，舉目盡是寧靜的藍色大海，美麗的水療小屋逐漸映入眼簾，輕鬆愜意的體驗就此展開。這處清幽隱蔽的水療場所每次最多只接待兩名賓客，由 Spa Alila 團隊提供120 分鐘特別訂製的護理療程，包含清爽足浴、峇里島式按摩或療癒按摩、聲療體驗以及舒緩眼部護理，帶來身心呵護的極致享受。水療護理告一段落，但禪意體驗仍在延續，住客可在鬆軟的沙發上休息，品嚐健康美味的小吃，喚醒充盈身心靈的正向能量。無論單獨體驗還是與愛侶同往，均可享受到全方位的感官愉悅，進入全新的幸福境界。

資料暨圖片提供-阿麗拉
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《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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