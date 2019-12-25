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以弧度美學雕塑空間架構 逕自品味百年藝術

2019-12-25 15:11DECO居家

【DECO TV編輯部】

閱讀，KOHLER百年藝術

由知名設計師沈志忠總監率領的沈志忠聯合設計團隊所設計規劃的「KOHLER 台北旗艦店」，透過設計，撰寫百年來集藝術與生活於一身的品牌故事，空間本身更榮獲2019 London Design Awards─金獎的殊榮，擊敗許多以大尺度為主要設計的各國代表作品，可謂實至名歸。

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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2018年起，KOHLER展開世界拓點計畫，即開始於全球找尋9位設計菁英，為2019年起分布於歐、亞洲各國共9家旗艦店做準備，以滿足全球需求。台灣地區以台北為據點，遂即找到沈志忠總監率領的沈志忠聯合設計團隊為其量身打造位於亞太區第一家KOHLER體驗館。沈志忠總監為這個早期即被美術館收藏、全球知名藝術家、建築師爭先合作的品牌產品─KOHLER，預先製作長達70頁面的展店分析，包含：品牌特色、未來問題、獨特性、基地特點、品牌優勢等，強調KOHLER 台北旗艦店必須自企業文化、品牌、至於銷售做為設計的闡述，而非僅僅只限於展示而已。

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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沈志忠總監表示空間本身既然不做銷售，又必須了解產品的情況下，遂以〝模型〞概念，導讀KOHLER百年藝術經典的始末，設計內容以Pure Art、Installation Art、Living Art、Living四大主題規劃，將全球知名百年衛浴名店與社會品牌、裝置藝術連袂結合設計，與人近距離的產生互動與體驗，讓人產生記憶，容易聯想…

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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設計以「藝術被閱讀」的抽象理念，藉由隨性揚起的弧線，自入口起，引導視覺與動線的共振…宛若優雅的翻閱一本好書待讀的心情，以折角、弧線為靈感，透過千變萬化的弧度美學雕塑空間架構，讓人整暇以待的感性且理性的逕自細細品味、欣賞百年藝術的品牌文化歷史，與裝置、生活、空間的藝術設定。

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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「設計上，我們用木材，鋼鐵，水磨石和玻璃纖維材質，創作出一個充滿趣味性的主體元素，營造了一個純白，潔淨和抽象藝術並富有美感的空間。」沈志忠總監說。不同於時下旗艦店的消費設計，在這裡，用設計〝說〞著百年品牌的故事，要人們以五感親臨體驗，企業文化精神與空間線面的契合度，包含著對於生活的幸福想像，以及對於美的事物不斷追求的起心動念。

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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經過線面與產品的共融，而至於模糊空間內界線設定Pure Art、Installation Art、Living Art、Living四大主題，別於制式旗艦店面的分區別類，就是要給予來訪者體現將藝術形式融合於生活的適切表現，產生互動，產生感動，產生對於生活、藝術的積極能量。

資料暨圖片提供-沈志忠聯合設計
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