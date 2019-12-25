身心沉浸森林的療癒能量 隱僻庭院中的禪意居所

【DECO雜誌】

隱僻庭院中的禪意居所

精品時尚酒店集團安縵於日本的第三家安縵度假村，「安縵京都」於2019 年11 月1 日開幕。度假村坐落於京都名山左大文字山腳的隱僻庭院中，四周被面積達32 公頃的蓊鬱森林環繞著。青苔覆蓋的石像如同散落在蔥蘢植被間的綠色寶石，蜿蜒小徑連接起幽靜的林間空地，潺潺溪水伴隨著悅耳鳥鳴，在這片與世隔絕的禪意天地中，住客可讓身心沉浸於森林與溪水的療癒能量，盡情探索安縵京都悉心策劃的獨特安縵之旅。

資料暨圖片提供-安縵 分享 facebook

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日式極簡主義風格典範

安縵京都隱於蔥蘢林間，毗鄰京都市中心，距離聯合國教科文組織世界文化遺產金閣寺信步可達，其建築設計堪稱簡約風格的典範，由安縵東京和安縵伊沐的設計公司Kerry Hill Architects 一手打造。秉承安縵以日本文化為靈感的美學理念，包括安縵水療中心在內的所有設施均展現出品牌特有的雅緻並和諧融入綠意盎然的環境。室內裝潢色調柔和，與本地工匠的傑作相得益彰：起居庭閣內採用了手工Raku 燒製技術打造的瓷磚面板，餐廳則使用定製瓷磚裝潢。

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空間設計呈現極簡主義風格，大落地窗將周邊自然風光完美呈現，地板上鋪就的榻榻米，凹間設計（日式房屋中用來陳設擺飾的內凹小空間）在不經意間成為了視覺焦點。套房內空間開闊舒朗，採光充足，在設計中力求營造寧靜、輕鬆、引人遐思的氛圍，包括傳統日式燈籠在內的所有家具均專門設計定制，為安縵京都獨家使用；花瓶、藝術品及古董等裝飾陳設均經過悉心甄選，貼合每個空間的不同氣質，呈現精巧別緻的日式創意美學。

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借當代美學致意傳統旅館建築

安縵京都共設有26 間套房，分佈於6 棟獨立庭閣之中。安縵京都的庭閣以極簡幾何線條營造通透效果，借當代美學向傳統日式旅館建築致敬，令室外空靈景緻一覽無遺。度假村共有6 種房型，其中兩間「總統套房」分別位於鷲峰閣和鷹峰閣內。無論入住何種房型，賓客均可享受綠蔭掩映的園林景觀和極高的私密度。

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鷲峰閣和鷹峰閣以京都附近國家公園內的兩座山峰命名，位於度假村最高聳僻靜之處，可一覽周邊秀麗的森林景觀。這兩棟庭閣內設兩間附帶獨立沐浴設施的臥室，獨立起居和用餐區，廚房以及榻榻米室。螢、楓、楢、芒四棟庭閣內的客房每間面積達60 平方米，大落地窗可飽覽庭院與森林美景。室內空間寬敞，透過每一處巧思細節讓人放鬆、沉澱。每間客房均設有日式木製大浴缸，以日本中部出產的扁柏木打造而成。

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充滿寧謐之感的庭園設計

度假村內最引以為傲的庭院位於隱秘的山谷中，由一系列修建精美的花園平台組成，潺潺溪水從一側川流而過，另一側則倚靠繁茂蔥郁的山丘。雪松、柏樹、山茶花和日本楓等多年生樹木，隨季節變遷而轉變色彩，賦予庭院四季不同的美景。庭院曾經的主人是日本最受尊崇的和服腰帶收藏家之一，未被實現的理想是在庭院中建造一座紡織品博物館，將其收藏品在館中展出。平台最初為修建博物館所建，現在則為度假村內精心設計的庭閣提供了地基。這景觀充滿寧謐之感與戲劇張力，安縵京都肅穆莊重的建築設計靈感也由此而來。

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庭院的建造者鋪就了青苔覆蓋的鵝卵石小徑，將庭院各處曲折相連，其中有些小徑兩側擺設巨大的切割石塊。賓客沿著設計精巧的階梯和小徑即可前往高層花園平台，觀賞四周成行栽種的山紅葉和日本雪松。庭院設計巧妙，多個洞穴和水渠自行收集和灌溉雨水。寂靜的中央草坪上陳設著庭院原主人挑選的大型花崗岩雕塑，賦予空間獨特而引人入勝的格調。為紀念安縵京都及全球多家安縵度假村的設計者Kerry Hill 先生，庭院被命名為Kerry Hill 花園，以芬芳茂盛的園景紀念這位已故建築大師。

29 公頃的永久性森林和3 公頃的精緻庭院為安縵京都水療中心提供了世外桃源般的延伸空間。即使簡單如森林漫步般的沉浸式體驗也對身心健康大有益處。安縵京都延續這項備受日本文化尊崇的傳統，同時提供其他遵循自然之道的日式全息療癒儀式，住客可參加瑜伽和冥想課程，或體驗森林浴的療癒藝術—「感受森林的氛圍」。

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