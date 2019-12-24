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追求內在真我 身心合一達成平衡Yoga宅

2019-12-24 10:22DECO居家

【DECO TV編輯部】

覺知。光

居住的所在，應是集〝調身、調息、調心〞，以達身心合一的舒適境地，也與擁有數千年的歷史：「瑜珈Yoga」所追求內在真我統一的目的性，相互呼應。

資料暨圖片提供-禾光設計
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此案由鄭樺、羅孝立設計師率領的禾光設計團隊規劃，繼前兩次愉快合作經驗之後，第三次合作則是委託設計團隊規劃二人未來一起共同生活的宅邸。

資料暨圖片提供-禾光設計
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40坪室內空間，針對屋主姊妹各自不同的個性、需求、喜好、習慣以及工作性質，縝密的安排所屬細節，並針對共同的興趣：瑜珈Yoga，作為創意演繹的發想，不只是就喜好、區域的整合，而是更進一步探索生活的型態、需求作為生活空間的主張。創意延續的同時，對於生活品質總細細品味的鄭樺、羅孝立設計師，強調空間內涵及使用機能性，整體與光、顏色、陳設合宜配置，利用材質、視覺、語彙的連貫性，讓設計主軸著墨於如何讓空間連成一氣、展現時尚俐落的整體感。

資料暨圖片提供-禾光設計
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設計上將原有四房，規劃為二套房、多功能區、及瑜珈室的空間配置，鄭樺、羅孝立設計師將原有一間臥房重新調整後，安排出廊道、更衣間、及多功能室。其中廊道更以〝簷廊〞的效果設計寓意，讓光線得以延伸，前後連貫，並藉由高樓層的建築優勢，透過低檯度的開窗，使得視野可以完整看見小時候生活的街區，讓記憶的情感，得以延續…

資料暨圖片提供-禾光設計
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和簷廊串聯的瑜珈空間，以雙開口設計，兼具客房空間使用機能，從不同區域、不同介面的材質處理上，透過線條與間接光線的幾何排列設計，寓意流暢的動線安排、以及光影自由湧動的層次變化，連袂視聽、瑜珈、廊道、書廊、餐廚等空間機能的親暱互動。

資料暨圖片提供-禾光設計
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臥眠區域延續公共空間的低歛線條語彙，不做過多的修飾或裝置設計，盡量由光線至天花簡單的層次迤灑而下，柔合的光氛與材質、陳設序列，呼應沉穩優雅的生活旨趣。

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鄭樺、羅孝立設計師的整體設計重點在於，讓汲取足夠的自然光線延續室內的景深效果，呈現出一種大方內斂的氣感。利用垂直水平的線條或幾何排列的屬性界入，不含多餘的贅飾，感受其簡單、自然、流暢的造型裡，賦予空間一種簡致的俐落美學，運用簡單的對比性色彩與材料，以一種隱喻含蓄的手法呈現空間的癒療特徵，來烘托一種居家環境的氛圍，輕緩的流瀉出包容及凝聚家人情感的和諧張力。

資料暨圖片提供-禾光設計
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