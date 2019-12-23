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典藏法式優雅藝術 細膩充滿暖蘊的家居生活品味

2019-12-23 10:00DECO居家

【DECO TV編輯部】

Chinoiserie 法式優雅藝術

「喜愛散發的迷人態度的法式優雅生活，以18世纪西方古典觀點為延伸，巧妙融合當代東方元素，將視覺、藝術、陳設、香氛、花藝做為空間氛圍的演繹基調，調和成為細膩、性感充滿暖蘊的家居生活品味。」~~凱禾設計 翁兆甫總監

資料暨圖片提供-凱禾設計
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因為念書時候法式的線條、陳設、藝術給予的啟發，讓翁兆甫總監於中原大學室內設計研究所求學時期，旅居法國2個月餘，利用這段時間裡，深度探訪在地文化，在這段旅行期間，翁兆甫總監落腳於當地民宿以及具有歷史文化的在地飯店，透過感官、雙腳與網誌與書籍，感受到生活品味、設計潮流的指標，汲取具有相當的文化深度以及開闊卓越的創新視野。遂以「法式發想創意、融入東方印象」成為凱禾設計團隊的核心理念。

資料暨圖片提供-凱禾設計
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以大方向來論〝客製化〞多半成為風格的總體表現；然而翁兆甫總監筆下的〝客製化〞，卻是軟硬體兼備、有別於日常的美學啟發、薈萃東西古典藝術的創意表現。他表示：「設計上的比例，以〝硬體少、軟件多〞做設計配置取向，以歐美設計手法為主，在歐美認知上真正室內設計即為此手法。於台灣，必須考量屋型、屋況、屋高，進而融入屋主喜好、感受，與相關藝術、氛圍、家具，符合屋主希冀的空間要求，且國情不同，硬體裝修要求上提高，硬體、軟裝比例調配更顯重要，構成〝客製化〞的目的與概念。」

資料暨圖片提供-凱禾設計
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在英、法國文化的元素裡，所有關於「家（MASION）」和「物件（OBJECT）」的設計，都屬於家居文化。從17～18世紀引起歐洲建築風潮的凡爾賽宮，是歐洲最大、最雄偉、最豪華的宮殿建築，翁兆甫總監從當中體現到人造與自然光線的對稱手法，以及邏輯性理性設計，究其分割、比例美學，應用於設計當中，淬鍊出專屬的設計文化。

資料暨圖片提供-凱禾設計
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談及設計時候的靈感來源，翁兆甫總監說：「設計，要從空間與生活的故事說起…。由於記憶性、習慣性、喜好性強烈，設計上絕對不因對稱而對稱，而是從理性的哲學概念出發，探究人與建築的關係，利用古典美學融入，促成理性美學。」就以路易16時期演繹出當時法國最輝煌的宮殿文化，透過宮殿中的裝置藝術與陳設設計，體現到18世紀法國對於中國東方元素的興趣，例如：青花瓷糖罐，則是法國文化融合東方元素設計，顯揚於世的產品。

資料暨圖片提供-凱禾設計
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而相較於明、清時期出現的鳥、花飾件，溢滿中式東方的格調，運用於軟裝之上，則可以表現在屏風、鐵窗、窗花、雕刻…等細 膩的工法創作上，將東西方的文化融合表現，構成翁兆甫總監筆下之於法式浪漫風雅的詮釋，完美體現法式生活美學的空間，昇華成滿足各種感官的一場藝術饗宴。

資料暨圖片提供-凱禾設計
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