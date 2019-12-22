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設計來自生活方式 體現美學延伸及創意實踐

2019-12-22 08:25DECO居家

【DECO TV編輯部】

設計，來自生活方式

「設計，從使用者的生活方式開始。」吳宜儒、吳昇浩設計師說。

從興躍設計團隊的設計筆觸裡，體現到美學的延伸以及創意的實踐，來自於吳宜儒、吳昇浩設計師對於居者生活態度的熟悉掌握，以及透過專精妥善的工程管理落實設計。

資料暨圖片提供-興躍設計
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設計時候，興躍設計團隊吳宜儒、吳昇浩設計師強調質感與動線透過比例與對應所產生的親暱關係，透過不同視角衍生出區域裡的框景效果，使得彼此之間產生連續、延伸的印象，為空間建立豐富的視域層次。

資料暨圖片提供-興躍設計
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「生活中的每個細節，都是構成設計靈感的來源。」吳宜儒、吳昇浩設計師表示。設計創意的發想，是隨時隨地、信手拈來、輕鬆自在的觀察，從平時出門步行開始，街道上的陽光、街景、建築、討論的聲音…都足以構成建築與室內設計上的材料、線條、點線面之間的比例。

資料暨圖片提供-興躍設計
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提及「客製化」概念，興躍設計團隊所強調的不是風格或尺度，而是以創意美學及工程管理開始，落實、體現使用者的生活方式。「我們經手過一個樓中樓的案件，詳細了解屋主的生活習慣及需求之後，將餐廳設計為全屋的中心位置，客廳為次要。因為家人們習慣長時間在餐桌上聊天、用餐，這個區域變成凝聚家人情感與維持親暱互動的中心！」吳宜儒、吳昇浩設計師說。以簡單美學的實踐，為日常生活帶來相當的體現。

資料暨圖片提供-興躍設計
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如果要說起帶給吳宜儒、吳昇浩設計師設計靈感的順序，除了首要的生活當中的細微觀察，就屬旅行與閱讀之外的電影為主。每個月約莫三至四部電影，從中汲取場域布景、年代文化、燈光服裝、顏色風格…是最快、也是最直接涉獵創作靈感的方式。

資料暨圖片提供-興躍設計
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設計以來，設計團隊善於針對不良格局，有效調整、設計，吳宜儒、吳昇浩設計師說：「之前規劃一40逾年屋齡、24坪，僅前後(客廳、陽台)有光線入內，欲重新規劃為3房2廳1衛的格局。透過設計，有效縮短廊道距離，加大公共廳區的坪效，無形中各區域都有光線進入，且具多元機能、流暢動線，一掃既有屋況缺失！」

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空間透過設計，除了機能、風格、與線面之間的概念實踐之外，興躍設計團隊利用單一的元素包含並結合所有存在的元素，拉近家人之間的互動，引起居住者的生活共鳴，依著居住者的生活特質釋放更多的機能使用空間，創造出最大的收納利用以及最舒適的生活空間，把「家」獨特而專屬的特質，完全的發散出來。

資料暨圖片提供-興躍設計
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