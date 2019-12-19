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從四合院勾勒設計靈感 酒店重繹老北京歷史風采

2019-12-19 10:04DECO居家

【DECO雜誌】

重繹老北京歷史風采

屢獲殊榮並擁有豐富酒店設計經驗的新加坡著名室內設計公司LT 繼本年度與多個世界一流酒店品牌合作後，隆重揭曉其在中國落成的最新設計項目─ 北京柏悅酒店（Park Hyatt Beijing）。LTW 曾為眾多世界知名的奢華酒店項目進行設計，以其精細而奢華的設計聞名於世，此次為北京柏悅酒店全面翻新設計246 間客房和套房、迎賓區、宴會廳以及用餐空間，為這標誌性的建築添上一種溫馨而現代的感覺，從房間設計以至工程監督皆由LTW 團隊一手打造，於18 個月間完美落成整個項目。

資料暨圖片提供-LTW Designworks
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資料暨圖片提供-LTW Designworks
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從「四合院」中獲取靈感

座落於朝陽繁華商業區北京銀泰中心上的北京柏悅酒店，沿建國門外大街而建，這條貫穿長城的大街為酒店賦予了濃厚的歷史色彩。LTW 團隊從北京特色建築「四合院」中獲取靈感，其中國傳統風格庭院為酒店勾畫出室內設計大綱，將庭院南北縱軸對稱的建築佈局帶到設計當中，嶄新的設計重新詮釋老北京的歷史風采，釀出現代而優雅的氛圍，成為中國都市的一度新面貌。

LTW 的設計保留了大部分原有佈局，並加入了精緻、現代而富功能性的元素於設計當中。為配合柏悅酒店貫用的溫暖木製家具與全白寢具，LTW 刻意採用柔和而中性的顏色作主色調，以及大膽的線條點綴其中。設計所採用的五種色調均以四合院作靈感來源，包括：代表寧靜安謐的庭院與園景周圍的綠色；象徵吉祥錦鯉魚和北京皇朝的橙黃色及硃砂紅色；描繪傳統中式住宅的原木與石材製家具的棕色和灰色。

資料暨圖片提供-LTW Designworks
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LTW 的設計從北京柏悅酒店的客房、迎賓區與宴會廳開始，將歷史元素與現代住宅風格注入空間。設計從庭院寧靜安謐的自然環境取得靈感，客房以米白色、淡綠色和灰色為主調，配襯著溫暖的木製家具與深色木紋地板，整體色調簡潔大方渾成自然的氣息，使客房散發著和諧明亮的愉悅感。每間客房均舖設色調樸素的大型紋理地毯，地毯上粗細不一的墨綠色線條整齊有致地於一隅伸延，抽象地描畫中國國花的形態，低調流露出蒼古淡雅之風。四合院亦為闊大的淺米色牆壁帶來裝飾的靈感。壁上的畫框中以抽象筆觸勾畫古董酸枝桌椅的形象，予人穿越時間的想像。空間內的陳設亦經細心挑選，溫婉柔美的侍女銅像置於一隅，給予客房空間精簡的，卻最打動人心的點綴。

堂皇且奢華的公共空間

與客房截然不同的宴會廳與迎賓區相對堂皇而奢華。位於3 樓的宴會廳迎賓區佔地850 平方米，落地式玻璃為空間引進陽光，令金光閃爍的迎賓區散發出四合院戶外空間的自然活力；以橙黃色與深紅為主色調的長錦鯉魚地毯一直從迎賓區向外伸延至三個相連的宴會廳，將整個空間化成流動不息的河川，營造出戶外魚塘的生動形象；宴會廳中央的落地式銅板上雕刻了池側林木的線條，與青銅色的天花板互相暉映，將宴會廳打造成金碧輝煌的的庭園。

資料暨圖片提供-LTW Designworks
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酒店的25 間套房亦被LTW 重新設計，套房內的多功能空間可供社交娛樂或私人商務會議之用途，同時亦營造出溫馨靜謐的喘息空間。行政套房的佈置精美而且細緻，寬敞的起居室配有灰色沙發，配襯著淺棕色及灰色不對稱條紋的地毯。佈局類似四合院的行政套房特別為商務旅客而設，獨立的起居室，主臥室和寬敞的工作區，為旅客打造舒適的落腳點。套房之大更可容納八人長餐桌，仿效中式庭園的用餐區，以玻璃桃花心木餐桌，配襯舒適的皮革坐椅，同時以中式屏風為靈感佈置牆壁。

資料暨圖片提供-LTW Designworks
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位於酒店49 層的主席套房擁有最大面積，讓旅客於高層飽覽開闊的視野，俯瞰長安街及北京故宮紫禁城的景緻。面積總達240 平方公尺的套房，風格奢華，同時彌漫藝術的韻致。套房獨攬傲人偌大的空間，廣闊的客廳及用餐區，更設配備俱全的廚房、沐浴設施及寬敞的客房，務求為每位住客提供無與倫比的享受。

資料暨圖片提供-LTW Designworks
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《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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