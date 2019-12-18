日光徐徐輕巴黎風韻 有型具生活韻味的品味宅邸

【DECO TV編輯部】

19坪大小的室內空間，由夫妻二人及毛孩子共同生活。設計上考量要將工作、生活結合，設計上汲取外在自然的都會意象，配合內在媒材的暖意優雅，圍塑出室內適切宜人的休閒溫度。藉由鐵件烤黑、玻璃、木材，與適切色溫的大理石材，結合霧面拋光石的地坪，透露些許都會裡時尚、慢活、悠閒的自在感受。

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因為女主人任職於婚禮秘書，手邊相關化妝工具繁複且需要收納及歸類，加上平時也有教學工作，所以需要收納機能相當大量。金莎設計吳梓樂總監表示，為了考量方便整理、收納機能豐富且多元，加上需要質感的表現，整體以法式的古典融合現代俐落語彙鋪陳，完整的詮釋成熟、有型且具生活韻味的宅邸品味。

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在此案的表現上，藉由媒材的串連、將橫向的分割拉低，營造出寬闊的視感，屋主夫婦對於空間並無太多要求，希望藉由〝機能性〞讓空間感更明顯。客廳空間以天然大理石做為主牆背景，配置舒適的布面沙發，後方規劃整列上掀式工作檯面，方便女主人平時授課使用，而開放無礙的介面設定，也讓視線可以延展至客製化櫃體與鏡面鐵件陳設的展示櫃，有序且具質感，引領出獨特的生活風采，帶引居住者從專屬品味的角度思考、面對都市生活。

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開放式的餐廚區域，以料理輕食為主，舒適的桌几，剛好的尺度，給予剛好的淡雅心情…摒除傳統古典風格設計，既有的線條堆疊表現，金莎設計吳梓樂總監更重視的是媒材的本質表現與陳設的精緻搭配，共同融和後所誘發的生活精神，它能讓人理解居住者對自我態度的反饋，同時表達出一個家的精神核心，設計之後，從推開門扉進入室內的那一刻起，就立即感受到來自空間生活情感溫度與優雅美學的回應。

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主臥空間延續廳區的彩度與風格規劃，化解櫃體在形與意的質量問題；衛浴介面以玻璃為主，保持局部通透，呼應透明的效果。彩度與立面的整合，形塑出空間本身的價值。顛覆古典意象的繁複線條，吳梓樂總監以純粹的優雅、開放的規劃、異材質的融合，線面之間對稱語彙的設置、單純不繁複的線條確立，突顯空間真切而自然的本質及開揚大方的生活意象，賦予法是輕古典的新穎意涵。

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整體空間，透過設計，整合空間與空間之間的關聯性，使得區域各自交叉卻又各自獨立，透過材料、高度、比例使得彼此之間產生連續的面，形成一種圍繞的流暢動態表現。

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