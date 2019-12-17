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鄉林野趣慢活哲學 美國紐約環保生態建築

2019-12-17 09:50DECO居家

【DECO雜誌】

鄉林野趣慢活哲學

Eco House 坐落於美國紐約的Shelter Island 上，這座小島位在長島東端，居住人口約2300 人，跟美國本土之間只能依靠渡輪交通聯繫。因其特殊的地理位置與豐富的自然環境資源，美國建築師Vibeke Lichten 選擇這裡設計並建造了Eco House，做為其與其家人的季節度假屋。這棟屋宅建築腹地約0.4 公頃，建在該島Crescent Beach 一個緩勢坡地上，坐擁如詩如畫的蔚藍海景與壯闊絢麗的落日景致，值得一提的是，Eco House 不單是一個景觀宅，更是在設計上採用了許多可持續性資源的環保生態建築。

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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親近自然的開放式餐廚空間

Eco House 的住宅面積佔地約381 平方米，由一個矩型主宅與一個獨立式的泳池房（pool house）所組成，從空中俯瞰這兩棟建築共同形成了一個L 型的平面圖，並同時可以俯視位於戶外庭院中的海水游泳池，一長列延伸的戶外露台聯接起兩棟一大一小的建築，擁有遮陽棚的露台則被規劃為休憩區，擺放上了各式戶外家具，讓屋主可以舒適地在此處感受被大自然包圍的愜意悠閒。

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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主宅為一個單層的清水模建築，寬闊且方正的矩型格局讓動線與隔間可以簡單規劃，主宅兩端分別設置為臥室與主人房，正中央的區域則成為了一個包含了廚房、用餐區與休憩區的開放式空間。

未特別加工的灰色混凝土牆面與拋光的水泥地板渲染出一種質樸簡約的氣息，架構出整個彷彿未經特別雕琢的空間，廚房區以白色為基調的廚櫃整齊排列在整面牆上，映襯灰色牆面更具優雅氛圍，白色中島台呼應了廚櫃的顏色，檯面則使用了淺灰色的雪松板材，不著痕跡地讓廚房成為一個必要卻低調的存在。側邊牆面滑動式的玻璃門連結了室內跟戶外的空間，除了引進大量的明亮光線與新鮮空氣之外，大面積的透明玻璃將圍繞在屋宅周圍的自然景致納入了空間之中，西側可以看到泳池的庭院景色，東側則是面向一片茂密的深林，偶爾可以在此發現野火雞、兔子、野鹿甚至是狐狸的身影，讓自然野趣不再是那麼遙不可及。

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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起居空間內擺設了大量的藝術品，其中大部分是建築師Vibeke Lichten 與其女兒的創作， 除了藝術擺件之外，Vibeke Lichten 也設計了屋內的照明燈具與家具，還有房間中一系列的玻璃展示櫃，她的女兒Arielle Assouline-Lichten， 為紐約助布魯克林區頗具人氣的時尚家居品牌Slash Projects 的創辦人，也為這棟屋宅設計了許多深具當代風格的家飾品與裝飾物件，此外， 許多著名的女性設計師如Eileen Gray、Ray Eames 和Charlotte Perriand 的作品也可在此間發現。

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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融入當代風格的永續環保設計

與單層的主屋不同，泳池屋是一棟兩層樓的建築，台灣人較為陌生的pool house 通常距離泳池只有幾步之遙，主要是提供一個可以方便更衣、淋浴、小睡甚至是招待親朋好友的空間，所以泳池屋的空間可能包含了臥室、廚房、淋浴間及衛浴設備，以及休閒遊樂區… 等，而Eco House 兩層樓高的泳池屋，頂樓被規劃為兩間臥室、一樓則是客廳、小型廚房以及桑拿浴室；兩棟建築的共通點在於主結構則為混凝土清水模，混凝土向來以結成快速、經久耐用且易於保養等特性被廣泛運用在建築結構中，而清水模更因其建模時外觀上留下的孔洞排序美感，深受許多建築師與設計師的喜愛，泳池屋整體結構為清水模，上半樓層部分則覆蓋上雪松木板材，借鏡當地的白樺木特性，除了耐久之外，在自然環境的日曬與風化影響之下，顏色會逐漸變為淺灰，相襯於清水模，更能營造出視覺上的層次感。

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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Eco House 在設計上堅守了許多永續環保建築的細節，如其建築理念是在冬季時引進最佳化的日光照射角度與熱源，夏季則能達到遮陽的效果，搭配來自海洋的西風吹拂有助於降低房屋的溫度，這些設計有助於減少對溫度增減的需求，進而減少能源消耗，此外包括了屋頂的太陽能板、可收集雨水的水井，以多孔磚及碎石鋪設讓雨水滲透入地底的步道，還有屋頂菜園可以提供不同季節的新鮮蔬菜，都能達到節能減碳，自給自足的目的，建築師也在腹地上種植了許多樹木，包括楓樹，松樹和樺樹，以取代在施工期間砍伐的樹木，讓綠意能夠自然地點綴於住宅之中，誠如建築師本人所說：「創新的永續建築設計與經典的當代風格相互結合，在不使用任何石化物燃料的能源耗損之下，這樣自己自足的設計趨勢是非常符合現代生活需求的。」

攝影者-Evan Joseph資料暨圖片提供-Vibeke Lichten
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《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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