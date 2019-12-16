遠離喧囂城市 自然生活的現代風獨棟別墅
【DECO雜誌】
自然生活吹現代風
Living in the Nature
親近大自然找回舒適安逸的生活，是驅使人們遠離喧囂城市的渴望。此處位在新店山區的獨棟別墅，屋主期待重現巴里島悠閒步調的居所。傑秝室內設計陳政煌設計師透過適度留白，大量採用自然元素與材質，將自然感帶進現代居家空間，每一個角落都與自然緊密相接，讓人在此輕鬆駐足，能夠放鬆大口進行呼吸的美好景緻。
到大自然裡暢快呼吸，成為都市人企及的渴望。呼應屋主的期待，對應環境本身的優勢，陳政煌設計師將大量的自然元素引進屋內，讓人不論身處室內外都能感受到與自然融為一體的放鬆感。獨棟別墅擁有不受阻擋的良好採光，成為此設計案的一大特色，設計師將此一特色予以保留，採用最自然輕鬆的設計語彙，提供居住者無所拘束的生活感。
巴里島渡假風情
自地自建的獨棟別墅，建築本身具有無可取代的優勢。傑秝室內設計陳政煌設計師接手時為毛胚屋的形式，在與屋主溝通過後，希望將巴里島風格在此重新呈現，身處居室也能如同與大自然一同呼吸，居家生活享有渡假般的休閒感。陳政煌設計師保留空間通透明亮的優點，運用大量的石材與原木材質，引入植物造型設計，做為與外在條件的呼應。
在良好採光的烘托下，使得石材與原木等自然材質，在天然光源映照下更能突顯本身紋理獨特的美感。迎面而來氣派的大理石電視牆面，與原木材質懸吊設計輕質櫃體相搭配，顯現輕與重的對比。呼應客廳設置大理石桌，加上屋主本身所收藏的精美古董物件佈置，寬敞的空間成為最佳展示場所。
運用不規則線條作為部分平面裝飾，在細微處增添空間設計特色。置物櫃的櫥櫃牆面，過道處的天花板，或多功能和室的牆面裝飾，均可見設計師採用特殊線條的手法。以具有穿透感的空間分割來界定區域功能，卻不造成視線阻隔，更添開放感與互動性。
SPACE NOTES
建築形式// 透天別墅
空間坪數// 室內面積約150 坪
室內格局// 8 房3 廳6 衛
使用建材// 大理石、木地板、拋光石英磚、馬賽克瓷磚、水泥板
自然元素為表現
主臥房空間擁有大片窗景，從室內望出去擁有絕佳的自然景觀，大片綠意盡收眼底。設計師在此私人空間營造出舒適放鬆的調性。床頭板透過花卉造型作為焦點，更在工作桌區域雕琢出樹木作為立面造型。斜面天花板除了以原木打造如同木屋屋頂的渡假風情之外，更置入不規則燈座裝置有如星空滿佈的夜晚，燈光色彩可做六種變化，任意調整出多樣化的夜間照明。
主臥電視牆面以不規則線條作為壁面裝飾，將更衣室入口隱藏其中。運用挑高空間，設計師巧妙在更衣室旁的角落空間設計為女主人的運動所在，晨起或睡前在此就能心無旁騖地進行運動時光，舒展肢體放鬆心靈，空間運用上更具一氣呵成流暢的整體感。
寬敞的娛樂室，使用水泥板打造出如同清水模般素雅的牆面，加上間接照明的打燈效果，創造不同層板間的層次感，增加視覺的變化性。空間中設有獨立的流理台，方便進行簡單餐飲的準備工作。
留言