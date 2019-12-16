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遠離喧囂城市 自然生活的現代風獨棟別墅

2019-12-16 08:25DECO居家

【DECO雜誌】

自然生活吹現代風

Living in the Nature

親近大自然找回舒適安逸的生活，是驅使人們遠離喧囂城市的渴望。此處位在新店山區的獨棟別墅，屋主期待重現巴里島悠閒步調的居所。傑秝室內設計陳政煌設計師透過適度留白，大量採用自然元素與材質，將自然感帶進現代居家空間，每一個角落都與自然緊密相接，讓人在此輕鬆駐足，能夠放鬆大口進行呼吸的美好景緻。

圖說：寬廣客廳透過高質感大理石材搭配原木板材飾面，大面窗景引入陽光，與自然呼應的...
圖說：寬廣客廳透過高質感大理石材搭配原木板材飾面，大面窗景引入陽光，與自然呼應的休閒感油然而生。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：自地自建獨棟別墅，享受遠離城市喧囂與大地接觸的美好感受。圖片提供-傑秝室內...
圖說：自地自建獨棟別墅，享受遠離城市喧囂與大地接觸的美好感受。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：透過大片窗戶將庭院植栽設計與大自然美景盡收眼底，室內陽光充滿，自家就能享受...
圖說：透過大片窗戶將庭院植栽設計與大自然美景盡收眼底，室內陽光充滿，自家就能享受旅遊氛圍。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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到大自然裡暢快呼吸，成為都市人企及的渴望。呼應屋主的期待，對應環境本身的優勢，陳政煌設計師將大量的自然元素引進屋內，讓人不論身處室內外都能感受到與自然融為一體的放鬆感。獨棟別墅擁有不受阻擋的良好採光，成為此設計案的一大特色，設計師將此一特色予以保留，採用最自然輕鬆的設計語彙，提供居住者無所拘束的生活感。

圖說：起居室空間在靠牆處規劃為整排的沙發座位區，透過天花板間接照明與立燈營造舒適...
圖說：起居室空間在靠牆處規劃為整排的沙發座位區，透過天花板間接照明與立燈營造舒適氛圍。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖左：流理臺牆面貼有馬賽克瓷磚，在白色與原木色調的櫃面中間帶進變化感。天花板葉片...
圖左：流理臺牆面貼有馬賽克瓷磚，在白色與原木色調的櫃面中間帶進變化感。天花板葉片挖空設計呼應整體自然風格。圖右：和式多功能空間以原木作為收納櫃門面，玻璃門片上貼有植物切割造型作為裝飾。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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巴里島渡假風情

自地自建的獨棟別墅，建築本身具有無可取代的優勢。傑秝室內設計陳政煌設計師接手時為毛胚屋的形式，在與屋主溝通過後，希望將巴里島風格在此重新呈現，身處居室也能如同與大自然一同呼吸，居家生活享有渡假般的休閒感。陳政煌設計師保留空間通透明亮的優點，運用大量的石材與原木材質，引入植物造型設計，做為與外在條件的呼應。

在良好採光的烘托下，使得石材與原木等自然材質，在天然光源映照下更能突顯本身紋理獨特的美感。迎面而來氣派的大理石電視牆面，與原木材質懸吊設計輕質櫃體相搭配，顯現輕與重的對比。呼應客廳設置大理石桌，加上屋主本身所收藏的精美古董物件佈置，寬敞的空間成為最佳展示場所。

運用不規則線條作為部分平面裝飾，在細微處增添空間設計特色。置物櫃的櫥櫃牆面，過道處的天花板，或多功能和室的牆面裝飾，均可見設計師採用特殊線條的手法。以具有穿透感的空間分割來界定區域功能，卻不造成視線阻隔，更添開放感與互動性。

圖說：娛樂室配備有沙發區、餐廳區與流理臺，天花板裝置黑鏡提供空間高度的延伸性。圖...
圖說：娛樂室配備有沙發區、餐廳區與流理臺，天花板裝置黑鏡提供空間高度的延伸性。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：電視牆面打造立體切割的層次造型，間接照明讓光線不顯刺眼。原木木材呼應巴里島...
圖說：電視牆面打造立體切割的層次造型，間接照明讓光線不顯刺眼。原木木材呼應巴里島自然風情。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：選用原木材質作為裝飾，呈現整體的自然感，搭配屋主個人收藏的原木餐桌與古董傢...
圖說：選用原木材質作為裝飾，呈現整體的自然感，搭配屋主個人收藏的原木餐桌與古董傢俱顯現質感。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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SPACE NOTES

建築形式// 透天別墅

空間坪數// 室內面積約150 坪

室內格局// 8 房3 廳6 衛

使用建材// 大理石、木地板、拋光石英磚、馬賽克瓷磚、水泥板

圖說：主臥空間床頭板與書桌分別選用花朵與樹木造型為裝飾，讓休憩空間顯得更為放鬆。...
圖說：主臥空間床頭板與書桌分別選用花朵與樹木造型為裝飾，讓休憩空間顯得更為放鬆。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖左：有如住進小木屋裡的挑高斜面天花板，增添空間變化性，傳遞整體自然風情。圖...
圖左：有如住進小木屋裡的挑高斜面天花板，增添空間變化性，傳遞整體自然風情。圖中、圖右：呼應大自然環境的星空美景，主臥天花板設計有六段變化的星空造型燈光，帶領屋主進入星光點點的美麗夜空。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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自然元素為表現

主臥房空間擁有大片窗景，從室內望出去擁有絕佳的自然景觀，大片綠意盡收眼底。設計師在此私人空間營造出舒適放鬆的調性。床頭板透過花卉造型作為焦點，更在工作桌區域雕琢出樹木作為立面造型。斜面天花板除了以原木打造如同木屋屋頂的渡假風情之外，更置入不規則燈座裝置有如星空滿佈的夜晚，燈光色彩可做六種變化，任意調整出多樣化的夜間照明。

主臥電視牆面以不規則線條作為壁面裝飾，將更衣室入口隱藏其中。運用挑高空間，設計師巧妙在更衣室旁的角落空間設計為女主人的運動所在，晨起或睡前在此就能心無旁騖地進行運動時光，舒展肢體放鬆心靈，空間運用上更具一氣呵成流暢的整體感。

寬敞的娛樂室，使用水泥板打造出如同清水模般素雅的牆面，加上間接照明的打燈效果，創造不同層板間的層次感，增加視覺的變化性。空間中設有獨立的流理台，方便進行簡單餐飲的準備工作。

圖說：屋頂花園的園藝造景，鋪設有原木地板呈現日式庭園景觀，遠眺環山景緻，令人心情...
圖說：屋頂花園的園藝造景，鋪設有原木地板呈現日式庭園景觀，遠眺環山景緻，令人心情大好。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景...
圖說：搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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圖說：搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景...
圖說：搭配有水景、草坪與植栽的庭園設計，草地上鋪設切割原石，從高處眺望顯現趣味景緻。圖片提供-傑秝室內裝修設計有限公司
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