悠閒奢華綠洲度假氛圍 無瑕的馬爾地夫度假體驗

【DECO雜誌】

悠閒奢華綠洲度假氛圍

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

甫於2019 年5 月開幕的萊佛士馬爾地夫梅拉德度假酒店（Raffles Maldives Meradhoo），坐落於素有「馬爾地夫綠洲」美譽的卡夫阿里夫環礁 （Gaafu Alifu Atoll），共設 38 座奢華別墅，專為追求尊貴與獨特旅遊體驗的旅客而設計。獲獎無數的國際知名建築暨室內設計事務所BLINK Design Group(BLINK)，此次為歷史悠久的萊佛士酒店及度假村品牌發揮其匠心獨運，從建築以至室內設計全面規劃翻新酒店，並以當地得天獨厚的環境為靈感，將五星級奢華與馬爾地夫的熱帶魅力融為一體，打造嶄新旅遊度假勝地。

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

巧妙拿捏傳統韻味與獨特細節

BLINK 在傳統韻味與獨特的設計細節之間巧妙拿捏，刻意採用萊佛士品牌顏色作為設計主調，結合島嶼特色的設計細節，令酒店空間取得悠閒與優雅的完美平衡。公共及私人空間貫徹萊佛士獨有的英式殖民時期設計風格，統一採用酒店標誌性的灰藍色百葉窗簾以及百葉門窗裝飾，營造出一種悠閒奢華綠洲的氛圍，設計團隊並以棲息在馬爾地夫的各種海洋生物和珊瑚礁作為靈感，化成設計元素點綴酒店的每個角落。由於島上的材料稀缺，BLINK 除了採購進口外，亦為酒店特別訂製了多款適合室內外使用的家具。用上環保物料樹脂製成的模擬海星、海膽與龜殼等海洋生物造形裝飾，配襯別出心裁的珊瑚燈飾，為空間帶來活潑律動的感覺，室內布料與裝飾上亦可見珊瑚圖案交替出現於經典條紋之中。

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

萊佛士馬爾地夫梅拉德度假酒店的海灘別墅和公寓距離私人海灘僅幾步之遙，同時擁有寬敞的起居空間及私人泳池。室內整體以柚木和深色橡木等為材料，配搭出樸實及精緻的層次感，再輔以藤藝與稻草裝飾，極具假日風情；海軍藍色、沙色與灰藍色等色調間隔出不同空間，無瑕與奢華的設計為客人帶來非凡的度假體驗。

別墅的設計刻意模糊室內與廣闊印度洋之間的界限。高聳的天花板呈七米之高，開闊的空間讓自然光線能充分滲透房間每個角落；天花板上外露的橫梁，塗成大海專屬的灰藍色調，配以可調節的同色百葉窗，感覺貫徹始終，自然散發出富殖民地風格的豪邸之感。房間中的特大四柱床以深色實木構建，四柱角落綴上輕柔的白紗垂幕；華麗的浴室則以大理石鋪設地面及牆身，並設有步入式室外淋浴間和雙人洗手台。獨立的大型下沉式浴缸延續了套房的豪華體驗，配襯時尚的黑白灰大理石牆和環繞式全落地玻璃窗，讓客人沐浴時亦可坐擁如畫般的美景。

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

融入當地自然人文風格

酒店公共空間的整體建築與設計結合了馬爾地夫當地的自然人文風格，並同時重點考慮環境保育，包括使用竹子等可持續再生建材。建於水面之上的通道連接著各個公共空間，為客人帶來賓至如歸的旅程，並能360 度欣賞環礁的壯觀景色；前往萊佛士水療中心的通道上更設有休息區，放置著手工製作的深色藤椅以及樺木桌子，配以珊瑚圖案的沙色椅墊，供客人休憩之用。甫進萊佛士水療中心，錯綜複雜的竹製天花板甚為壯觀，使人不禁舉目凝視，而其白色穹頂凸顯了明亮而安靜的氛圍。

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

酒店內設有各色各樣的餐廳，為客人提供不同的味覺享受，包括全日餐廳Thari、燒烤餐廳The Firepit、以及日式秘魯菜餐廳Yuzu。在 Thari，室內區域採用精緻的內飾與堅實的深色木質座椅；室外區域則放置藤椅與粉刷過的柚木桌子，使空間洋溢著悠然的度假氛圍。另一邊廂，BLINK 為 Yuzu 注入富層次感的設計，地板有序的圖案和白木內飾與珊瑚、紅和黃等色調配合得天衣無縫，將盈動的自然氣息灌注空間，跟充滿活力的日式秘魯異國風情相互呼應。

毗鄰Yuzu 的Yapa 日落酒吧，提供正宗的日本清酒及一系列特色雞尾酒，包括皮斯科、梅斯卡爾和龍舌蘭酒等，讓客人可一邊眺望環礁湖一邊淺酌。另一邊的長廊酒吧Long Bar 同樣不容錯過，酒吧每根柱子上的溫暖燭光照亮了整個空間，此鮮有的設計令酒吧成為馬爾地夫島嶼上的地標。酒吧四周的條紋百葉窗、垂直木板、鑲嵌著貝殼的水磨石檯及以竹子裝飾的天花板，凝聚親密的氛圍。萊佛士馬爾代夫梅拉德度假酒店貫徹著的是一份永恆的優雅，從設計可感受到的奢華僅屬萊佛士專有。

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook

資料暨圖片提供-BLINK Design Group（www.blinkdg.com）圖片提供-Raffles Maldives Meradhoo 分享 facebook