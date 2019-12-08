親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

合歡山貨車墜50米谷拋飛女童 1死2傷疑酒駕釀禍

紐時：200多香港示威者逃抵台灣 有人付30萬元搭漁船

有型有款的生活概念 有質有量的設計態度

2019-12-08 11:02DECO居家

【DECO TV編輯部】

有質有量的設計態度

羽筑設計團隊，來自於台灣竹北，在一個不算太長的時間軸裡，有著豐富且多項的國外比賽的獲獎殊榮，這絕非偶然，實乃團隊中的每一位專業設計者履行初衷所致，競競業業、孜孜不倦…

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

見得羽筑設計團隊經手的個案時候，發現沒有太多的風格取向，沒有華麗奢侈的形意表象，沒有繁複，沒有衝突…，是真真實實的在討論有型有款的生活概念，所謂的風格，取決於每位屋主的個性與態度，所謂的品味，來自於設計的細節與專業。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

從竹北作為設計出發的起始點，羽筑設計團隊的設計師們，均予人第一眼〝年輕有為〞的形象。如果您以為年輕可能與專業或經驗無法畫上等號？！可就大錯特錯了！看著他們短時間內從各個國外設計比賽豐富的獲獎經歷，讓您絕對贊同：年輕有為。

【得獎作品】

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

羽筑設計團隊在與每位屋主合作的過程中，都有著說不完的故事與情感，「那是一種信任，是一種放心，讓你不得不去〝更〞在乎所謂的細節，我們也擔心不如屋主們的殷殷期待。」設計師表示。所以每件案子合作的末了，一定會與屋主成為好朋友，從彼此信任到將心比心，完全讓設計團隊從設計初衷來省視，相較於繁複的設計堆疊下，更要求每一個創意都是符合生活機能、契合人文態度，整體空間清晰地表達一種漸進式的空間感受，隨著步伐前進，空間逐漸開拓起來。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

設計當中，羽筑設計團隊多會藉由不同材質轉化成型體解構成虛、實、平面、立體、有色、透明的區域界限表現，傳達意識型態的漸變，大量使用具自然調性的媒材，以其特殊紋理，呼應靜謐共享的空間精神，構成元素多以原木、石材為主，忠於媒材原始特色，線條、顏色回歸素淨、純粹，以開放或介質的界限關係，形塑「虛」「實」轉換的空間意念，試圖由水平式的帶狀空間延長居住者視覺、空間、生活彼此傳達的接觸，體現質樸無華的自然主義。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

每個線條，都有著一段故事；現代建築大師米斯‧凡德洛提出了 "少即是多"的名言，倡導簡單的生活原則。羽筑設計團隊藉由為居住者量身訂做及串聯由生活的行徑、軌跡所需的場域，以減法式的概念，含括創意的發展、機能的設置、動線的規劃以及材質的安排，從互動、實用、美感等不同層面進行考量，將對於家庭的情感期望挹注於空間當中，創造親密關係與生活品質並重的家居主張。

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

資料暨圖片提供-羽筑空間設計
資料暨圖片提供-羽筑空間設計
分享

分享

延伸閱讀

新竹台中房隨便都800萬起？他驚呼：難怪薪9...

解決竹科塞車 竹縣啟動智慧交通第3期

解決竹科塞車潮 竹縣再爭取2400萬啟動智慧...

新竹縣12家幼兒園違法 超收、無教保資格為常...

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

建立無毒健康生活場域 環保宅這樣打造！

2019-12-05 09:28

線條、色彩、材質設計三元素 打造極簡現代俐落感

2019-12-04 11:04

置身夢境的秘密花園 立刻上癮的美髮新體驗

2019-12-03 09:18

老屋重生現代風 細膩打造身心靈安適宅

2019-12-02 09:43

以縫紉為羈絆 保存父女回憶的工業風宅邸

2019-12-01 15:39

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

2019-11-28 11:42

讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

2019-11-27 09:53

傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

2019-11-26 09:41

重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

2019-11-25 09:44

勾勒心中家居生活的理想版圖 溫馨寵物宅

2019-11-24 09:13

空間之於人 品味之於生活｜拙‧奢

2019-11-21 10:32

演繹英倫風格 論述歐系品味與風雅

2019-11-20 11:01

紙飛機的寓意 自然釀構出生活品味

2019-11-19 10:46

世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格

2019-11-18 09:17

黑灰色調鋪陳空間邊界 猶如釷星的光澤

2019-11-17 07:56

美學呈現與空間對話 建構奢華時尚豪邸

2019-11-14 12:19

擘劃人文基調 圍塑沉穩典雅的空間本質

2019-11-13 11:01

光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

2019-11-12 09:47

當代設計中注入古典細節 嫻雅簡練英倫風廚房

2019-11-11 10:43

充滿歌德風幾何建築 廢棄教堂變身現代住宅

2019-11-10 09:46

將烹調化為奢侈享受 U形中島廚房擁覽湖光水色

2019-11-10 09:30

簡約洗練 淡雅色調的北歐風美宅

2019-11-06 12:22

形塑空間再造老屋 繪上最靜謐的灰色調

2019-11-05 10:53

單不失精巧 時尚中性基調的單身堡壘

2019-11-04 09:52

以藝術裝飾風格雕琢 色彩與光影共舞的臨海公寓

2019-11-01 10:36

融入海洋基調的避世天堂 巴哈馬海灘度假宅

2019-10-31 09:42

充滿文氣的天倫樂 鳥兒的哺育歸巢之家

2019-10-30 15:34

貫徹現代簡約主題 訴諸灰階理性氣息

2019-10-29 10:03

高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44

榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

2019-10-28 09:27

自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風

2019-10-24 11:33

迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13

360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

2019-10-22 10:21

藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39

融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03

繼續相伴生活 銀髮樂活日式悠閒宅

2019-10-16 11:34

連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

2019-10-15 10:31

人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

2019-10-14 10:34

重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33
看更多

熱門文章

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

宜蘭頂級渡假聖地 享受遠離世俗塵囂的靜謐

2019-12-04 11:03

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

國巨將複製泰碩大行情

2019-12-06 09:54

是真愛！揭開LV豪砸4900億併購營運下滑Tiffany的盤算

2019-12-04 12:59

慘！住房率35%未來會更慘 旅館歹時機拚加盟給「保證營收」管用嗎？

2019-12-06 09:33

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

刷臉支付、取餐、領錢…4大金融科技明年改變你生活

2019-12-06 09:17

想靠「年金險」存千萬退休金？入手前 先搞懂3件事

2019-12-03 09:36

航空幕後窺秘 一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰

2019-12-06 09:12

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

謝金河：川普又帶來空襲警報

2019-12-05 11:48

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

日韓牌夾殺…超冷門染髮筆1天狂銷2萬支 洗髮老品牌為何42年長紅？

2019-12-06 09:27

競逐5G＋AI新世界 70歲的林百里如何再創高峰？

2019-12-05 12:08

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

外資持倉減少 台股行情到盡頭？

2019-12-05 15:16

台灣旅宿DoMo插旗東京 致勝關鍵是什麼？

2019-12-04 12:46

銅板股出頭天！ 嚴選9檔趁勢賺上一波

2019-12-06 10:51

起薪不到30K他3年存百萬 模仿秀達人憑這套「省錢術」攢下第一桶金

2019-12-04 10:17

在柬埔寨造一個家還成為公民？ 看安潔莉娜裘莉暢談「叛逆人生哲學」

2019-12-05 16:33

台股迎接黃金10年 12檔長青樹安心抱穩穩賺

2019-12-06 10:51

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 10:37

日本社會5.0

2019-12-05 12:06

荷包保衛戰》川普不按牌理出牌！中美貿易衝擊不脫這「三套劇本」

2019-12-04 12:59

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

塞車塞到懷疑人生？雪梨推「共乘」 解30年後交通問題

2019-12-06 15:27

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

12月台股上漲機率？32年中有24年都漲！別錯失「集團年底作帳」送分題

2019-12-05 10:55

瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11

台東官員用名片 訴說11個故事

2019-12-05 12:10

昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

2019-12-05 17:07

千年來宗教與文化瑰寶 耶路撒冷的地底王國

2019-12-04 16:09

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

千禧世代悲歌 收入少健康又差

2019-12-04 11:39

籌碼績效戰 內外資最愛的超高人氣股

2019-11-29 12:13

辣台派直播vs.穿雲箭App 蔡韓對決誰能勝出？

2019-12-05 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top