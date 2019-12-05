建立無毒健康生活場域 環保宅這樣打造！

【DECO TV編輯部】

混搭美學 健康環保滿分生活

空間以混搭風格為主，設計透過相同色系、不同材質的運用，產生連貫的線面關係，讓場域精神單純卻不單調，透過點線面的延伸，運用單純材料、間接光氛構組空間的比例，含蓄而內斂地表達出前後景身、虛實輕重的對比關係，要求五感的感知，而非刻意創造單一的視覺效果。

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由林繹寬設計總監率領的卓林設計團隊，設計以來將居住者的生活習慣及需求作為設計的必要條件，主張延續性的設計語彙，串連、表現整體室內空間的生活態度，繼而衍生成為風格，構成空間特質。

此專案主設計 黃聖凱設計師為新成屋設計規劃，21坪的室內空間，規劃2房2廳，強調以符合環保減碳概念的低甲醛系統櫃體形塑各式展示、收納機能，建立無毒、健康的生活環境。公共空間運用天地壁素淨的表情，對應戶外蓊鬱開闊的景致，讓空間在單純的顏色及時間的消長裡，以舒適、溫馨、空間容積率較為多元的主題回應所在的城市環境。

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玄關區域以連續式的櫃體設計，以隱藏式的機能設定，強調立面俐落且協調的表情。並以兼具展示、收納機能的三面式櫃體設計，界定玄關、餐、客廳等開放關係，並作為入門端景的第一印象，極具生活魅力。

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為了讓開放區域彼此能夠有區域上的劃分效果，立面及櫃體藉由木作線條的造型帶過，鋪述延續的語彙旨趣，再依著間接燈光的效果規劃，發展出合宜的層次表情，加深空間氛圍感受。

客廳主牆以框景的方式表現，白色為基調，不僅拉闊空間效果，更凝聚視覺印象。廳區的主牆概念延伸至餐廳區域，利用畫作，形塑主牆意象。開放式的介面裡，不作太多顏色的堆疊，透過低彩度的陳設及家具，讓空間有加乘放大的效果。櫃體設計上顛覆傳統制式線條，藉由木作形成垂直式的線條意象，客製化機能的結果，成為開放區域裡的介質及玄關端景效果，衍生雅致氛圍。

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黃聖凱設計師上除了考量空間配置之外，細膩的工法與質感呈現也是林相當注重之處，收納規劃的有效安排，讓瑣碎的生活物件可以充分被安置，同時也能保持空間的完整度。此案基於舒適性的考量，在整體空間以現代俐落的設計主題，融合媒材衍生與細膩工法之間的平衡。從紓壓、溫潤的空間態度及表情成就格局的規劃重點，主臥則仿製飯店式的作法，規劃有臥眠區、更衣室、閱讀機能、衛浴設備，貼心安排屋主每個生活需要的細節。黃聖凱設計師從創新求變的態度裡位居宅定調，於此以現代線條的簡潔回應自然元素，共生並列的詮釋出屋主對家的想望。

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