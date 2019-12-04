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線條、色彩、材質設計三元素 打造極簡現代俐落感

2019-12-04 11:04DECO居家

【DECO TV編輯部】

和一般的空間設計師養成模式不同，高科技理工專業出身的陳佳佑，會轉行成為室內設計師，是因為過去自已的家曾經需要裝潢，在參與自家裝修的過程中，發現自已對於室內設計有濃厚興趣，無心插柳柳成蔭，這才有了今天的「我思設計」。

圖片提供-陳佳佑
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回想從小到大的成長歷程，陳佳佑跟許多台灣孩子一樣，在傳統教育升學掛帥前提下，依著父母期望一路成功扮演資優生角色，直到進入眾人羨慕的高科技職場一段時間後，他才想清楚自己未來真正想走的路，之後便一頭栽進室內設計領域。

圖片提供-陳佳佑
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入行這些年，陳佳佑設計師觀察到國內室設界，往往受制於保守傳統、蛻變不易的桎梏，當然很大的原因要歸咎整體職場生態、市場規模小、僵化教育環境使然，所幸理工一脈常年訓練得出的實事求是、重視細節、思維邏輯縝密等諸多特質，無形中也讓陳佳佑練就高度的專注與執行力，關於美感、機能面的詮釋，也總有令人耳目一新的獨家觀點，這點在我思設計歷年個案中，時有清晰、鮮明的脈絡可循。

圖片提供-陳佳佑
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媒體網路論壇上時常可見兩岸三地知名大師們，眉飛色舞著獨創的風格議題，然而陳佳佑卻有其他看法：「比起為設計而設計、或者主觀意識過於強烈，已然喧賓奪主的所謂風格，我更希望我經手的宅空間，能夠順應自然、貼近屋主性格喜好，耐看實用且不褪流行，然後最重要的一點：找回一個家應該有的感覺、溫度、精神，還有這些特質所對應的設計元素。就像Cartier經典的四爪鑽鑲工藝、歷經半個世紀迄今依然完美的Porsche 911車身線條比例，在在闡述著真正能超越時間、歷久彌新的美，其實無須太過用力或譁眾取寵，所以我幫不同屋主規劃時，總是情願多花時間深入觀察、聆聽，結合與時俱進、不拘泥某種形式的巧思，以期將客戶的真實日常、情感帶入空間，這麼一來，也能避免被莫須有的風格綁架，掉入表象的軍備競賽或一味複製的窠臼裡。」

圖片提供-陳佳佑
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因為人們彼此互動而產生的空間故事，對陳佳佑來說是寶貴記憶，也是磨礪經驗、持續初心修行的好題材，曾經就有這麼一個令他印象深刻的設計案，案中精湛的燈光計劃還因此拿下設計獎項：「屋主非常喜愛極簡現代的俐落感，我從調整合身的格局動線切入，然後結合連貫的設計元素，包括線條、色彩、材質、比例來經緯空間的整體感，由於屋主本身對於易經頗有研究，我特地將和一家人相關的三種卦象（乾卦、家人卦、坤卦），融入公領域重要機能端景--書櫃牆造型中，整個發想內容不僅有深遠的隱喻，也象徵著凝聚全家人的向心力，而這樣的設計，不正是創意因人而生的最佳範例？」

圖片提供-陳佳佑
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有鑒於工作性質所需，設計師必須不間斷地消耗創意，陳佳佑也常被問到如何激發靈感？然而他的答案有些出乎意外，多數設計師總是藉由旅行、看展、或是其他休閒活動舒壓充電，「我認為設計跟許多藝術創作一樣都很仰賴天分，大半時候專業訓練也彌補不了這一塊，而我天生就對線條、比例很敏感，所以根據不同委託客戶需求找到靈感，基本上並不困難，認真要講閒暇時我喜歡親近大自然，但不一定非要到特定的某地或遠方，就算只是門前公園也無妨，未經人工修飾的自然景象、一花一草、星空朗月，都能讓煩雜心緒獲得沈澱，找回作設計的熱情和力量。」

圖片提供-陳佳佑
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DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

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