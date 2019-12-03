置身夢境的秘密花園 立刻上癮的美髮新體驗
【DECO TV編輯部】
比夜店更美！立刻上癮的美髮新體驗！
在屬性、用途各不相同的商用空間裡，「髮藝沙龍」算是人們不分年齡、性別，每隔一段時間就得去報到的奇妙場域，若是出於個人習慣或職業需要的重度造型愛好者，天天都去的也不在少數呢！這些普遍存在於大街小巷的剪髮、美髮店，雖然形態、質量各異，卻早已是社群民生很基本的一環，但是許多朋友們積極料理三千煩惱絲之餘，應該不曾想：有朝一日，髮廊也能將時尚、品味、卓越設計、自然美學等當代觀點集於一身，不只塑造頂上風光，還能進階為滌清身心、寵愛自己的美好所在吧！若是看過以下由YHS DESIGN設計事業團隊一手打造、高級感和設計品味兼具的這兩處美髮沙龍作品，喜愛求新求變的您，必然也會瞬間湧起朝聖的渴望！
導入浪漫綠意 如同置身私房花園
由於勝悅美髮香港店的店址設在二樓，如何將老舊街屋原本既長又窄的樓梯，幻化為賞心悅目的迎賓動線，就成為楊煥生、郭士豪兩位設計師首要的發想重點。第一招搭配淺色木料與帶狀鏡面，打開本就受限的樓梯間面寬，色調刻意壓深的階梯踏面則發揮穩定感，而上方宛如凌空垂掛綠意植栽的長橢型天花板創意，一方面預告著即將引爆感官驚艷的全案設計主題，一方面也以無比的療癒魅力紓緩來客心情。
等到真正走入店內，放眼所見的盎然綠意，透過垂掛、壁嵌、擺架等方式，盡情展現天然植物特有的生命力與姿態，尤其是天花板處選用高度擬真的藤蔓、蕨類植物為主題，隱喻如同髮絲飄逸的浪漫印象，加上周邊鏡面反覆鏡射、倒影的光影之美，讓訪客有如置身夢境中的秘密花園！
橢圓弧切手法 突破基地限制
即使是像大台北這樣的繁榮都會，現階段依然存在著許多緊靠成排的老舊街屋。這類建築最大特色就是內部空間狹長、面寬受限、僅能前後端採光，「香港店」就是這樣。為了讓預約前來的貴賓們，都能享受一段舒適禮遇、不受干擾的美好時光，設計團隊特地在窗前迎光的剪髮區，結合橢圓弧切手法安排兩側約十人份的座位陣列，除了消除原始長屋的僵硬，以退為進的思維也令人耳目一新。
貴氣又帶點神祕的闇金美學
相較於「香港店」的夢幻自然派，「汶萊店」很明顯是另一款截然不同的「類夜店美學」。設計團隊考量強調高質感的品牌形象，大膽顛覆該類型商空常見的明亮調性，以大量的闇黑、鎏金元素為經緯，佐以天然石材、鍍鈦金屬、木質格柵、意象圖騰等語彙，刻劃天花板處與牆面造型間，各擁比例的線性序列，接著完成機能分區和豐富現場光影跌宕的層次之美。
全案更導入與私宅同級的精湛選料、工法，讓使用者在無可挑剔的情境中，深刻感受無所不在的精緻細節，而透過刻意壓暗的色溫，不只讓客人進進出出的空間瞬間沉靜下來，更有一種私人會所的隱密與尊榮感，這些包括硬體、心理、感官面的細膩設定，都讓人們在此停留的時光更加流連忘返！
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