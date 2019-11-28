親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
時尚家居
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
DECO
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣哪些城市真的做好準備？

國際認證的暴行 22人權組織要求聯合國譴責港府

重塑40年老屋 光與空氣流動的工業風透天厝

2019-11-28 11:42DECO居家

【DECO TV編輯部】

個性工業風格，重塑40年老屋新象

擅於舊屋翻新.設計規劃的林永峻總監，對於舊屋的格局改裝有著極為豐富的經驗及獨特的創意，無論簡約或奢華、古典或現代，都依著居住者的生活特質加以詮釋及考量的，首要以水電.結構及建材選用等.列為最優先考慮的更改要件，舊屋的地面防水、水管管路及空調冷氣管線往往存在著許多舊式工法的規劃，為了避免水管生鏽、堵塞或破裂，建議舊管線作為更換以免日後漏水的疑慮，再來就動線、格局、機能作空間的調配，如此，便能完全消弭空間原本老舊、陰暗、機能不佳的缺點，重新賦予居宅良好而完整的生活品質。

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

超過30年屋齡的上下二層透天厝建築，室內因長形格局結構，漏水相當嚴重，加上格局本身機能不足，採光不佳，希冀透過重新規劃之後，符合現在及未來的居住需求。

雅格設計林永峻總監在與屋主取得了解後，全案以工業及現代風格鋪陳。首先針對動線方面重新安排，客、餐廳以開放方式安排，無論在視覺、場域的張力都有極佳的效果。

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

整體以工業及現代風格挹注生活個性。建築外觀用材色調，延續至室內客廳區域，整體以簡致的設計語彙鋪陳，透過樂土、進口石英磚、木棧板、金屬鐵件，構架出具專屬魅力的視覺意象，彰顯獨特的居家品味。

林永峻總監極為重視比例的分割；強調空間舒適，創意的重新詮釋，是不夠的，必須再就格局的分割、比例的拿捏，才能將空間比例完美呈現出來。

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

室內素材的搭配與選用，保有原有及自然的基調，層次的精彩表現，在於屬性的分配、機能的營造、線面構組的完整。林永峻總監於一樓客廳在天、地、壁的使用材質上，以仿效清水模的深淺顏色，表現出低斂質蘊。設計上，將客、餐廳以開放或簡單的界定因子，讓自然光源適當被引導，消弭光線不足的缺點。同時，為求敞明雅潔，運用延續性質的造型來延續視覺效應，利用傢俬、建材的配合，讓機能性鋪設完整。尤其考慮到光影的轉換，營造出處處皆景的環境。

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

樓梯下方客用浴室的門面以貨櫃屋獨特概念設計，具新潮、前衛印象。所有冷熱管線，均完全更換，透過鐵水管材質，有規律的排列，成為天花板分布的造型。二樓部分與一樓截然不同的風格，主臥將更衣室空間機能、臥眠區域及衛浴空間規劃完整，藉由舊屋翻新之後的材質、動線、顏色、格局而規劃出來現代氛圍及空間感受，承載著居住者的生活目的。

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

圖片提供-雅格設計
圖片提供-雅格設計
分享

分享

DECO居家

《DECO居家雜誌》－報導內容以最新流行時尚話題的居家美學趨勢，當季最IN的生活時尚設計焦點及國際頂尖傢俱設計展。豐富、優雅、簡潔、精緻的圖像文字充滿人文觸動與獨到美 感，引領時尚生活新風潮，帶給讀者新奢華、新優質、更極致的生活藝術境界！

相關新聞

讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

2019-11-27 09:53

傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

2019-11-26 09:41

重新演繹印度支那風格 體驗高棉養生傳統

2019-11-25 09:44

勾勒心中家居生活的理想版圖 溫馨寵物宅

2019-11-24 09:13

空間之於人 品味之於生活｜拙‧奢

2019-11-21 10:32

演繹英倫風格 論述歐系品味與風雅

2019-11-20 11:01

紙飛機的寓意 自然釀構出生活品味

2019-11-19 10:46

世界作家的靈感之地 泰式優雅度假風格

2019-11-18 09:17

黑灰色調鋪陳空間邊界 猶如釷星的光澤

2019-11-17 07:56

美學呈現與空間對話 建構奢華時尚豪邸

2019-11-14 12:19

擘劃人文基調 圍塑沉穩典雅的空間本質

2019-11-13 11:01

光。居住溫度 焠鍊最精簡的空間本質

2019-11-12 09:47

當代設計中注入古典細節 嫻雅簡練英倫風廚房

2019-11-11 10:43

充滿歌德風幾何建築 廢棄教堂變身現代住宅

2019-11-10 09:46

將烹調化為奢侈享受 U形中島廚房擁覽湖光水色

2019-11-10 09:30

簡約洗練 淡雅色調的北歐風美宅

2019-11-06 12:22

形塑空間再造老屋 繪上最靜謐的灰色調

2019-11-05 10:53

單不失精巧 時尚中性基調的單身堡壘

2019-11-04 09:52

以藝術裝飾風格雕琢 色彩與光影共舞的臨海公寓

2019-11-01 10:36

融入海洋基調的避世天堂 巴哈馬海灘度假宅

2019-10-31 09:42

充滿文氣的天倫樂 鳥兒的哺育歸巢之家

2019-10-30 15:34

貫徹現代簡約主題 訴諸灰階理性氣息

2019-10-29 10:03

高空宅邸 獨身貴族的都心廚藝小樂園

2019-10-28 09:44

榻榻米鋪展細膩質地 日式居宅優雅靜謐氛圍

2019-10-28 09:27

自然光源的空間放大魔法 獨特語彙的加拿大北歐風

2019-10-24 11:33

迎接退休人生 動靜皆宜的閒逸頤樂之所

2019-10-23 11:13

360度環景風光 合而為一怡然絕美空中閣樓

2019-10-22 10:21

藝術與生活的對話 藝術歷史之城的文化結晶

2019-10-21 10:39

融合日式傳統建築與現代住宅質感居家

2019-10-17 15:03

繼續相伴生活 銀髮樂活日式悠閒宅

2019-10-16 11:34

連結建築與大自然的緊密關係 層峰攬勝景觀度假宅

2019-10-15 10:31

人本設計帶來的真價值 賦予空間更生動的作息層次

2019-10-14 10:34

重新定義髮型沙龍風格 輕鬆打造網美時髦場景

2019-10-09 11:33

360度無死角 圍繞著毛小孩生活的日常風景

2019-10-08 13:43

輕奢華融入藝術美學 淬鍊精緻工藝

2019-10-07 12:59

寵物與小孩完美共存 簡約質感小清新公寓

2019-10-07 08:58

親近大自然的非凡體驗 澳洲野生動物酒店

2019-10-04 12:37

公享式生活場域 廣納善緣的日式開放宅

2019-10-03 10:38

環保愛地球 可移動式零排放環保住宅

2019-10-02 11:44
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

殖利率×本益比 回歸選股本質 找明年好股

2019-11-22 10:34

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:43

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

台股投資人面臨3難抉擇 這17檔個股恐「短線軟腳」

2019-11-20 12:41

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

減資改不了虧損宿命 「燦星旅」會是燦坤集團下一個將引爆的炸彈？

2019-11-21 11:15

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

從新聞記者到挖掘諾貝爾經濟學獎大黑馬 看她如何用「書籍」翻動世界？

2019-11-22 11:40

香港為何深陷困局？林鄭月娥喊出「主導權不在當局手上」背後暗藏3個意義

2019-11-20 11:08

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

免費公車再升級 雙十公車明年上路

2019-11-18 16:39

謝金河：台股會愈來愈看基本面

2019-11-21 12:21

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

25年教改最大一次變革！ 想掌握大學入學竅門就要搞懂108課綱

2019-11-20 12:47

最佳CEO轉型做對什麼？金雞母遊戲業務衰退 券商卻喊買進

2019-11-22 09:05

為何不選陸股？阿里巴巴香港再上市 一石三鳥好處拆解

2019-11-22 09:08

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

為何日本不自己做珍珠？ 內行網友點出「非台灣不可」的關鍵原因

2019-11-18 09:50

高階製程設備商業績火燙

2019-11-21 13:19

換新棉被後呼吸困難送醫 英國男子患罕見「羽絨被肺」

2019-11-22 16:05

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

蘋果重返榮耀

2019-11-21 12:28

物理、數學都難不倒 台灣人卻當不了全球軟體龍頭的專案主管？

2019-11-13 12:30

從國家地理130年的影像資料庫 看百年來女性地位的變化

2019-11-21 12:20

「台灣大學生就像一群死木頭」 108課綱能拯救「無動力世代」嗎？

2019-11-13 12:31

2020年三大轉機族群

2019-11-27 10:39

不追高為基本原則 波段逢高減碼 短操擇股低接

2019-11-22 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top