讓心歸零聆聽需求 夢想推動者的菁英團隊

【DECO TV編輯部】

菁英團隊；夢想推動者—賴美琳

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作品 : 義翰建設大廳

多數人們想像中的室內設計師，總是無時無刻與美的事物為伍，光是這一點；就不知要羨煞多少人！然而經驗豐富的亞藝國際設計--賴美琳設計總監卻說：「設計師生涯與工作內容的確多采多姿，但若沒有十足韌性、高EQ、同理心與熱誠，光是具備專業還是很難勝任，畢竟空間設計不是單方面藝術創作，除了與使用者角色息息相關，在從無到有的各個環節上，更是牽一髮動全身，有時候光是與業主溝通、建立信任感就要花上許多時間心力，不過，也非得經過這樣的磨礪過程，我們才能讓自己在起點處歸零，試著從更多元客觀的角度切入，以設身處地態度貼近客戶端需求，找出業主真正所願所想，然後協助他們順利築夢、圓夢！」

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除了接案過程用心、執行面細膩與過人美學實力，亞藝國際設計團隊更擁有凌駕國內一般設計公司的國際五星級連鎖飯店、大型廠辦商空規劃實力，例如總投資金額接近15億台幣的The Westin Yilan Reosrt宜蘭力麗威斯汀度假酒店內所有的室內軟硬體設計，以及甫開幕的微風南山46至48樓全區公領域施作，都是近期備受矚目的大型作品，前者作為宜蘭一地首家國際級五星飯店，結合當地的美人湯泉與絕美湖光山色，兼具舒適、精緻、體貼人體工學與人文氣質的客房形塑，尤其備受高端客層好評，此案前後歷經四年多長時間磨合，中途又因為經營團隊加入不斷微調細節，最終能有臻於完美的呈現。後者則是微風體系強攻信義計畫區的第三處據點，最大特色就是在46至48樓處集結多達32家全台獨家餐飲品牌，其中不乏CE LA VI、Smith & Wollensky、和牛47、藍瓶咖啡、MIRA WAN等知名店家進駐，而這三個樓層的公共區域正是由亞藝設計會同日本設計團隊共同合作完成。

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作品 : 宜蘭威斯汀度假酒店

作為一家台灣本土設計公司，亞藝國際設計的精湛表現與執行實力，讓參與的外國團隊、經營者、投資方都不禁讚許有加，賴美琳總監對此表示：「實力積累絕非一蹴可幾，如果真要說個理由，大概要歸功我們一直以來精益求精的私宅規劃，因為每個細節、機能設計都會被屋主以放大鏡檢視，自然而然培養出已經視為理所當然的精準與精緻，由小觀大，即使接手大型個案一樣比照相同、甚至更高標準操作，同時還能及時回饋外國設計團隊疏忽部分，並提出合理解決方案，能文能武、進退有據，這也是我們引以為傲的價值所在！」

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作品 : 王朝大酒店

儘管業務量如此繁重，亞藝設計卻自有一套療癒妙方：辦公室所在也兼作浪貓中途收容所，目前公司裡總計飼養了九隻貓咪，秉持著「讓愛不再流浪」的信念，這些年來許多流浪貓在這裡找到溫暖歸宿，而對團隊所有新舊成員來說，個性慵懶、姿態討喜的貓咪們，無疑是最佳的情緒鬆弛劑與應援大隊，這麼一來就算工作時間再長、客戶再難纏也能正向以對、整頓好心情再出發。

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