傳統與當代的時尚對話 巴黎Autrement藝術展

【DECO雜誌】

Art of the Twist

傳統與當代的時尚對話

巴黎Autrement藝術展

從義大利文藝復興時期到當今的時尚宣言，珠寶都具有其獨特的創意變化來適應時代的變遷。不論是前額頭上的珠寶頭飾、Ferronnière 頭帶、頭髮上編織的項鍊，亦或者是在肩膀或腳踝處佩戴的手鐲，都是可以跳脫並解放於其本身的主要功能，同時可以修飾身體線條、服裝、以及髮型，成為一種珍貴的新興配件。自1780 年起Chaumet 培養出巴黎精神，也在其歷史演進過程中，不斷透過時尚以及藝術的方式展現其獨特性。從Chaumet 存檔的骨董檔案圖紙及照片，也在在可見多變且令人驚嘆的珠寶佩戴風格。

資料暨圖片提供-Chaumet（02-2720-6277） 分享 facebook

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在巴黎聖日耳曼大道165 號展出的Chaumet Autrement展覽，串連了過去以及現在、藝術與時尚、歷史與趨勢，展現出品牌的傳承與當代創作之間前所未有的對話。在Chaumet 過去和今天的檔案元素和珠寶中，工坊大師們的作品都被數位化的保存下來，而瑞典攝影師Julia Hetta 的照片則呈現了25 件由15 世紀至19 世紀Chaumet 的骨董以及當代作品全新詮釋多樣性的珠寶穿戴風格。

高級珠寶項鏈成為頭飾，Jeux de Liens 和Liens Séduction 的項鏈戴在肩帶或腳踝上，Espiè gleries 的胸針當做珍貴的髮夾，Liens Évidence 結婚戒指捆在髮束上，Joséphine Aigrette 的手鐲變成掌中珠寶，另有一個Bee My Love 雞尾酒戒指變成了圍巾環⋯⋯，這些不同的相片呈現的多變靈感，也邀請珠寶愛好者通過佩戴方式重塑珠寶表情。

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